Xe máy Cub kiểu dáng cổ điển huyền thoại tiêu thụ 1,8 lít xăng/100 km

Xe máy Cub Retro X 50cc sở hữu thiết kế cổ điển

Theo công bố từ hãng Detech, xe máy Cub Retro X được phát triển dựa trên phong cách của dòng Cub 81 quen thuộc, giữ lại những đường nét bo tròn đặc trưng nhưng bổ sung nhiều chi tiết phù hợp với nhu cầu sử dụng hiện nay.

Mẫu xe có chiều dài 1.950 mm, rộng 720 mm và cao 1.000 mm, chiều dài cơ sở đạt 1.250 mm. Khối lượng bản thân ở mức 88 kg, trong khi chiều cao yên 770 mm và khoảng sáng gầm 135 mm.

Ngoại hình xe nổi bật với cụm đèn pha LED hình tròn, thiết kế hai tầng và viền mạ crôm. Đèn xi-nhan được bố trí ở phần mặt nạ, trong khi đèn hậu sử dụng kiểu dáng hình chữ nhật thay cho thiết kế tròn truyền thống.

Khu vực điều khiển kết hợp đồng hồ kim với màn hình LCD, hiển thị tốc độ, quãng đường, mức nhiên liệu và các tín hiệu vận hành.

Đáng chú ý, Cub Retro X còn được giới thiệu với hệ thống khóa thông minh Smart Key, hỗ trợ tìm xe và chống trộm. Xe có thêm cốp phụ bên hông để chứa những vật dụng nhỏ.

Bộ vành hợp kim kết hợp phanh đĩa cũng là điểm khác biệt so với hình ảnh những mẫu Cub truyền thống. Hệ thống treo gồm phuộc ống lồng phía trước và giảm xóc lò xo thủy lực phía sau, đi cùng bộ lốp kích thước 70/90-17 ở bánh trước và 80/90-17 ở bánh sau.

Cub Retro X sử dụng động cơ xăng 4 kỳ, xi-lanh đơn, dung tích 49,5cc và làm mát bằng không khí. Theo thông số giới thiệu, động cơ đạt công suất tối đa 2,2 kW tại 7.500 vòng/phút, tương đương khoảng 3 mã lực. Tốc độ tối đa được công bố khoảng 50 km/h.

Điểm đáng chú ý nằm ở mức tiêu thụ nhiên liệu 1,8 lít/100 km.

Điểm đáng chú ý nằm ở mức tiêu thụ nhiên liệu 1,8 lít/100 km. Với bình xăng dung tích 4,5 lít, quãng đường di chuyển theo tính toán lý thuyết có thể đạt khoảng 250km/llần đổ đầy.

Một lợi thế khác của Cub Retro X là dung tích động cơ dưới 50cc. Theo quy định hiện hành, người từ đủ 16 tuổi được điều khiển xe gắn máy và không bắt buộc phải có giấy phép lái xe đối với phương tiện đáp ứng đúng tiêu chí phân loại xe gắn máy.

Tuy nhiên, người sử dụng vẫn phải tuân thủ các quy định về độ tuổi, đăng ký phương tiện, đội mũ bảo hiểm và an toàn giao thông.

Xe máy Cup Retro X thực sự đáng mua?

Theo Tạp chí Kinh tế chứng khoán Việt Nam, mức giá khoảng 19 triệu đồng, Cub Retro X là lựa chọn dành cho người yêu thích kiểu dáng xe Cub, cần phương tiện gọn nhẹ và ưu tiên chi phí vận hành thấp.

Trong bối cảnh xe máy điện ngày càng phổ biến, các mẫu xe xăng 50cc vẫn có lợi thế riêng nhờ khả năng tiếp nhiên liệu nhanh và không phụ thuộc vào vị trí sạc. Tuy nhiên, lựa chọn phù hợp còn phụ thuộc vào nhu cầu di chuyển, điều kiện sử dụng và tổng chi phí sở hữu của từng người.

Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt

Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.

Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.

SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng

SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.

Về sức mạnh, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.

Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.

Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng

Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.

Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.

Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng

Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.

Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.

Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.

Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng

Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.

Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.

Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.

Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng

Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.

Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.