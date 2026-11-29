Giá vàng hôm nay 27/11: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji tăng giảm ra sao? GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC và vàng nhẫn mở cửa giảm 300.000 đồng/lượng nhưng sau đó quay đầu tăng 1,3 triệu đồng/lượng qua hai lần điều chỉnh.

Tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ thế giới

Chỉ số USD Index (DXY), thước đo sức mạnh của đồng Đô la Mỹ so với 6 đồng tiền chủ chốt như EUR, JPY, GBP, CAD, SEK và CHF, chốt tuần duy trì ở mức 104,04 điểm.

Điểm đáng chú ý hôm nay DXY duy trì ổn định ở vùng 104,04 điểm. USD ngân hàng đi ngang. USD tự do chững giá. Đồng yên Nhật, đồng EUR không biến động.

Trong tuần qua, đồng USD duy trì sức mạnh, với chỉ số DXY đứng gần mức cao nhất trong nhiều tháng nhờ kỳ vọng Fed tiếp tục chính sách tiền tệ thắt chặt và lạm phát Mỹ chưa được kiểm soát hoàn toàn. Tuy nhiên, biến động chứng khoán, tâm lý nhà đầu tư và triển vọng thu hẹp lợi thế tăng trưởng của Mỹ khiến đà tăng có lúc chững lại.

Dữ liệu PCE và PCE lõi tháng 10 cùng tăng 0,3%, tiếp tục củng cố kỳ vọng Fed duy trì lãi suất cao. Dù giao dịch trầm lắng trong những phiên cuối tuần do kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn, DXY vẫn hướng tới tháng tăng thứ ba liên tiếp, chuỗi tăng dài nhất kể từ cuối năm 2024.

Tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ trong nước

Tại thị trường trong nước, phiên giao dịch sáng nay ngày 29/11, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước đi ngang so với phiên giao dịch ngày hôm qua, ở mức 25.687 đồng/USD.

Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước ổn định so với phiên hôm qua, giá chiều mua và chiều bán ở vùng 25.500 đồng mua vào và 26.921 đồng bán ra.

Khảo sát tại khối ngân hàng thương mại, tỷ giá USD và các ngoại tệ khác cũng có nhiều biến động.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 29/11/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank ngày 29/11/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 29/11/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank ngày 29/11/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 29/11/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV hôm nay ngày 29/11/2026.

Tỷ giá USD chững giá tại một số ngân hàng thương mại. Tại ngân hàng Vietcombank, giá USD ổn định cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước đó, ở vùng 25,620-26,030 đồng/USD. Tại ngân hàng VietinBank, giá USD ở mức 25.475-26.015 đồng/USD, không biến động cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên trước đó. Tại BIDV giao dịch đồng bạc xanh mua vào và bán ra ở mức giá 25,660-26,040 đồng/USD, ổn định cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên trước đó.

Hôm nay 29/11, khảo sát tại thị trường chợ đen và các tiệm vàng tại thời điểm 09h22 phút cho thấy giá Đô la Mỹ không biến động so với phiên hôm qua, hiện đang được mua vào là 26.042 đồng và bán ra là 26.152 đồng.

Tỷ giá EUR hôm nay 29/11, đi ngang tại một số ngân hàng thương mại. Tại Vietcombank, giá đồng EUR mua vào và bán ra niêm yết ở mức 27,633.26-29,090.88 đồng/EUR, ổn định cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên trước đó. Tại ngân hàng Vietinbank, tỷ giá đồng EUR mua vào và bán ra duy trì ở mức 27.396-29.116 đồng/EUR, không biến động cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên hôm qua. Tại BIDV giá đồng EURO ở mức 27,911-29,121 đồng/EUR, chững giá cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên trước đó.

Tại ngân hàng Vietcombank, tỷ giá đồng yên Nhật ở vùng 156.25-167.01 đồng/yen, ổn định so với phiên hôm qua; tại ngân hàng Vietinbank, đồng yên đi ngang so với phiên trước đó, ở vùng 156,45-167,95 đồng/yen. Tại ngân hàng BIDV, giá của 1 yên Nhật đang được mua vào, bán ra ở vùng 158.02-167.22 đồng, chững giá cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên hôm qua.

Có nên mua USD lúc này?

Ngày 29/11, trên thị trường tiền tệ thế giới đồng bạc xanh đi ngang, tuy nhiên giá USD vẫn neo cao. Tại thị trường trong nước, giá USD chững giá ở cả khối ngân hàng và thị trường chợ đen.

Có thể thấy, đồng USD thời gian qua vẫn chủ yếu duy trì xu hướng tăng, dù mức biến động không quá lớn. Đây vẫn là đồng tiền có vị thế quan trọng trên thị trường quốc tế, ảnh hưởng trực tiếp đến diễn biến của nhiều đồng tiền chủ chốt như EUR, JPY, GBP, CAD, SEK và CHF.

Tuy nhiên, tại thị trường trong nước, tỷ giá USD/VND chưa biến động mạnh và đôi khi còn đi ngược chiều với xu hướng của đồng USD trên thế giới. Điều này cho thấy giá USD trong nước không chỉ phụ thuộc vào sức mạnh của đồng bạc xanh mà còn chịu tác động từ nguồn cung ngoại tệ, nhu cầu thanh toán và hoạt động xuất nhập khẩu. Vì vậy, USD thế giới tăng giá không đồng nghĩa tỷ giá trong nước sẽ tăng tương ứng. Người có nhu cầu mua USD nên theo dõi diễn biến tỷ giá, cân nhắc thời điểm mua phù hợp thay vì vội vàng chạy theo những biến động nhất thời.

Với những người mua USD để phục vụ nhu cầu thực tế như du học, du lịch, công tác hay thanh toán, điều quan trọng là xác định rõ số tiền cần mua và thời điểm sử dụng. Nếu chưa cần dùng toàn bộ ngoại tệ ngay, người mua có thể chia nhỏ giao dịch thành nhiều đợt để hạn chế rủi ro khi tỷ giá lên xuống. Bên cạnh đó, việc tham khảo giá bán USD tại một số ngân hàng trước khi giao dịch cũng giúp người mua lựa chọn được mức giá hợp lý hơn.

Đối với những người mua USD để đầu tư, kỳ vọng kiếm lời từ chênh lệch tỷ giá, cần thận trọng hơn, nhất là khi đồng USD đã ở vùng giá cao. Nếu mua vào nhưng tỷ giá không tiếp tục tăng như kỳ vọng, người mua có thể không đạt được lợi nhuận mong muốn, thậm chí chịu lỗ do chênh lệch giữa giá mua và giá bán.

Tỷ giá USD hôm nay 28/11: Giá USD ngân hàng bán ra quanh vùng 26.000 đồng, có nên mua USD lúc này? GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ bảy ngày 28/11/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật... và các ngoại tệ khác.