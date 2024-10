Giáng My trang hoàng biệt thự 1.000 m2 mở tiệc đãi bạn bè, hé lộ cuộc sống độc thân yên bình trong biệt thự sang

Phòng khách nhà hoa hậu rộng rãi, với sức chứa khoảng 200 người. Đây là nơi Giáng My thường tổ chức tiệc vào các dịp lễ, Tết, sinh nhật, mời bạn bè là doanh nhân, nghệ sĩ tới chơi. 'Căn nhà này do chính tôi lên ý tưởng xây dựng từ A-Z. Người ta nói 'đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm' nhưng tôi tự mình làm tất cả. Nhìn tôi an nhàn, đủng đỉnh thế thôi chứ cái số là thân tự lập thân. Được cái lúc nào tôi cũng cảm thấy an yên, hạnh phúc', Giáng My nói trên Ngôi sao.