Hà Giang: Tiêu hủy 304 khẩu súng cất giấu trái phép

Ngày 25/2, Công an tỉnh Hà Giang cho biết, cùng ngày Công an huyện Bắc Quang đã tổ chức tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ theo quy định của pháp luật. Đây là hoạt động quan trọng nhằm đảm bảo an toàn, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn và phòng ngừa nguy cơ tiềm ẩn từ các loại vật dụng nguy hiểm.

Theo cơ quan công an, trong thời gian qua, việc tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ của người dân trên địa bàn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra các hành vi vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự.

Trước tình hình đó, Công an huyện Bắc Quang và các xã, thị trấn đã triển khai nhiều biện pháp mạnh, sát thực, cụ thể trong tuyên truyền, vận động, kiểm tra nhằm phát hiện, xử lý kịp thời và thu hồi các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ cất giấu trái phép trong Nhân dân.

Toàn bộ số vũ khí được lực lượng chức năng tiêu hủy.

Theo đó, Công an huyện Bắc Quang đã tiến hành tiêu hủy 304 khẩu súng các loại gồm: 167 súng kíp, 137 khẩu súng hơi cồn, 12 vũ khí thô sơ, 20 pháo. Toàn bộ số vũ khí trên, sau khi kiểm tra phân loại được tiến hành tiêu hủy theo đúng quy trình, thủ tục nghiêm ngặt, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Việc tiêu hủy trên là thực hiện các nhiệm vụ quản lý vũ khí, vật liệu nổ theo quy định pháp luật, đồng thời góp phần nâng cao ý thức của người dân về việc giao nộp và không sử dụng các loại vật dụng nguy hiểm.

Thời gian tới lực lực chức năng tiếp tục kêu gọi người dân chủ động giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ còn đang lưu giữ trái phép, góp phần xây dựng một môi trường sống an toàn, lành mạnh.

