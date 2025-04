Hà Nam: Bắt hàng chục thanh, thiếu niên mang theo hung khí gây rối trật tự công cộng

Ngày 8/4/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hà Nam cho biết, đơn vị vừa ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 21 thanh, thiếu niên có hành vi "Gây rối trật tự công cộng" xảy ra ngày 4/4/2025 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, do mâu thuẫn cá nhân, tối 4/4/2025, Nguyễn Bá Gia Huy (SN 2008, trú tại xã Bình An, huyện Bình Lục) đã rủ 17 thanh, thiếu niên khác cùng trú tại các xã của huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam mang theo hung khí điều khiển xe tốc độ cao, phóng nhanh, vượt ẩu, lạng lách, đánh võng trên các tuyến đường tìm Nguyễn Quốc Triệu (SN 2007, ở xã Bình An) để đánh nhau.

Bực tức do bị đuổi đánh, nhóm của Triệu đã cầm gạch, đá lao ra đường hô hào, chửi bới, chặn, đánh một nhóm thanh, thiếu niên khác cùng trú tại xã Bình An, huyện Bình Lục.

Nhóm thanh, thiếu niên có hành vi "Gây rối trật tự công cộng" tại cơ quan công an.

Nhận thấy vụ việc có tính chất nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông và ảnh hướng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hà Nam đã phối hợp với các đơn vị có liên quan tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp công tác để điều tra, xác minh, bắt giữ.

Trong thời gian ngắn, lực lượng Công an đã làm rõ, triệu tập các trường hợp thanh, thiếu niên có liên quan lên làm việc. Căn cứ các tài liệu điều tra và hành vi vi phạm, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hà Nam đã ra quyết định tạm giữ đối với 21 thanh, thiếu niên có hành vi "Gây rối trật tự công cộng". Đồng thời, tiếp tục điều tra, xử lý các trường hợp có liên quan theo quy định của pháp luật.

Thông qua vụ việc trên, cơ quan công an đề nghị các bậc phụ huynh cần quản lý nghiêm con em, không để tụ tập tham gia thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật gây mất trật tự công cộng, nguy hiểm cho bản thân và những người tham gia giao thông.

Bên cạnh đó, đề nghị quần chúng nhân dân khi phát hiện đối tượng có hành vi lạng lách, đánh võng, gây rối trật tự công cộng.... gửi thông tin hình ảnh, video clip tố giác qua ứng dụng VNeID hoặc báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để kịp thời bắt giữ, xử lý, góp phần bảo đảm an ninh trật tự.

Xem thêm video đang được quan tâm: