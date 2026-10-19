Hà Nội: Cháy lớn lán tạm ven hồ ngõ 67 Phùng Khoang

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Khởi nguồn từ một đống rác, lửa nhanh chóng bắt sang kết cấu lán tạm gần đó, khói đen mù mịt bốc cao cuồn cuộn bao trùm cả khu vực.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, các đơn vị PCCC chuyên nghiệp cùng lực lượng tại chỗ đã nhanh chóng có mặt triển khai đội hình dập lửa.

Nhờ phản ứng kịp thời, đám cháy đã được dập tắt trước khi kịp lan rộng vào khu dân cư lân cận. Công tác làm mát và rà soát hiện trường tiếp tục được duy trì để triệt tiêu hoàn toàn tàn lửa.

Sáng 19/10, người dân tại ngõ 67 Phùng Khoang (phường Trung Văn, Hà Nội) trải qua một phen thót tim khi một vụ cháy bất ngờ bùng phát vào khoảng 7h45.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu tiên ngõ 67 Phùng Khoang xảy ra sự cố cháy nổ. Địa bàn này từng ghi nhận các vụ hỏa hoạn liên quan đến lán phế liệu và nhà trọ tạm bợ.

Vụ việc một lần nữa đặt ra yêu cầu cấp thiết cho chính quyền địa phương trong việc siết chặt quản lý, rà soát và xử lý dứt điểm các bãi tập kết rác thải, phế liệu tự phát nằm xen cài trong các ngõ sâu, ngõ hẹp.

Hiện cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ cháy và thống kê thiệt hại liên quan.

Một số hình ảnh vụ cháy được người dân ghi lại:

Toàn cảnh điểm cháy ngay ngõ 67 Phùng Khoang, thuộc phường Trung Văn.

Khởi nguồn từ một đống rác, lửa nhanh chóng bắt sang kết cấu lán tạm gần đó, khói đen mù mịt bốc cao cuồn cuộn bao trùm cả khu vực.

Chỉ ít phút sau khi xảy ra sự cố, đám cháy đã thiêu rụi nhiều lán trại tạm tại đây.