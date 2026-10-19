Hà Nội: Cháy lớn lán tạm ven hồ ngõ 67 Phùng Khoang

Thứ hai, 09:06 19/10/2026 | Xã hội
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Sáng 19/10, người dân tại ngõ 67 Phùng Khoang (phường Trung Văn, Hà Nội) trải qua một phen thót tim khi một vụ cháy bất ngờ bùng phát vào khoảng 7h45.

Khởi nguồn từ một đống rác, lửa nhanh chóng bắt sang kết cấu lán tạm gần đó, khói đen mù mịt bốc cao cuồn cuộn bao trùm cả khu vực.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, các đơn vị PCCC chuyên nghiệp cùng lực lượng tại chỗ đã nhanh chóng có mặt triển khai đội hình dập lửa. 

Nhờ phản ứng kịp thời, đám cháy đã được dập tắt trước khi kịp lan rộng vào khu dân cư lân cận. Công tác làm mát và rà soát hiện trường tiếp tục được duy trì để triệt tiêu hoàn toàn tàn lửa.

Cháy lớn lán tạm ven hồ ngõ 67 Phùng Khoang Hà Nội 2026 - Ảnh 1.

Sáng 19/10, người dân tại ngõ 67 Phùng Khoang (phường Trung Văn, Hà Nội) trải qua một phen thót tim khi một vụ cháy bất ngờ bùng phát vào khoảng 7h45.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu tiên ngõ 67 Phùng Khoang xảy ra sự cố cháy nổ. Địa bàn này từng ghi nhận các vụ hỏa hoạn liên quan đến lán phế liệu và nhà trọ tạm bợ. 

Vụ việc một lần nữa đặt ra yêu cầu cấp thiết cho chính quyền địa phương trong việc siết chặt quản lý, rà soát và xử lý dứt điểm các bãi tập kết rác thải, phế liệu tự phát nằm xen cài trong các ngõ sâu, ngõ hẹp.

Hiện cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ cháy và thống kê thiệt hại liên quan.

Một số hình ảnh vụ cháy được người dân ghi lại: 

Cháy lớn lán tạm ven hồ ngõ 67 Phùng Khoang Hà Nội 2026 - Ảnh 2.

Toàn cảnh điểm cháy ngay ngõ 67 Phùng Khoang, thuộc phường Trung Văn.

Hà Nội: Cháy lớn lán tạm ven hồ ngõ 67 Phùng Khoang - Ảnh 1.

Khởi nguồn từ một đống rác, lửa nhanh chóng bắt sang kết cấu lán tạm gần đó, khói đen mù mịt bốc cao cuồn cuộn bao trùm cả khu vực.

Cháy lớn lán tạm ven hồ ngõ 67 Phùng Khoang Hà Nội 2026 - Ảnh 3.

Chỉ ít phút sau khi xảy ra sự cố, đám cháy đã thiêu rụi nhiều lán trại tạm tại đây. 

Cháy lớn lán tạm ven hồ ngõ 67 Phùng Khoang Hà Nội 2026 - Ảnh 5.Hà Nội: Cháy lớn tại cửa hàng xe máy trong đêm, nhiều xe tay ga cao cấp bị thiêu rụi

GĐXH - Tối 8/10, một vụ hỏa hoạn dữ dội đã bất ngờ bùng phát tại một cửa hàng chuyên kinh doanh xe máy trên phố Nguyễn Khánh Toàn (phường Nghĩa Đô, Hà Nội). Ngọn lửa kèm theo nhiều tiếng nổ lớn đã thiêu rụi nhiều xe tay ga, trước khi được lực lượng Cảnh sát PCCC khống chế hoàn toàn.

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Tin sáng 19/10: Quy định mới về mua, bán vàng từ 5 triệu đồng trong ngày phải chuyển khoản; Hà Nội tăng giá trông giữ ôtô, xe máy

Tin sáng 19/10: Quy định mới về mua, bán vàng từ 5 triệu đồng trong ngày phải chuyển khoản; Hà Nội tăng giá trông giữ ôtô, xe máy

Xã hội -

GĐXH - Khách hàng mua, bán vàng có giá trị từ 5 triệu đồng trong ngày phải thanh toán không dùng tiền mặt, thay vì ngưỡng 20 triệu đồng như trước; UBND TP Hà Nội vừa ra quyết định ban hành giá dịch vụ trông giữ xe đạp, xe máy, ôtô sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước;

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.