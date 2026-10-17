Điểm danh 13 tuyến phố Hà Nội được 'giảm tải' mùi hoa sữa
GĐXH - Đến nay, Công ty Cây xanh Hà Nội cùng các đơn vị chuyên môn đã cắt tỉa gần 1.000 cây hoa sữa trên 13 tuyến đường, tuyến phố trọng điểm có mật độ trồng dày đặc khắp Thủ đô.
Ngày 17/10, Công ty Cây xanh Hà Nội cho biết, đơn vị đã cắt tỉa 992 cây hoa sữa trên 13 tuyến phố có mật độ cây dày đặc, thường xuyên nhận phản ánh bức xúc từ người dân sống xung quanh.
Cụ thể, đường Hồ Tùng Mậu là khu vực có khối lượng xử lý lớn nhất với 179 cây được cắt tỉa.
Xếp ngay sau là phố Lê Thanh Nghị với 170 cây, phố Trung Hòa với 139 cây và đường Lê Quang Đạo với 125 cây.
Tại khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, lực lượng công nhân đã hạ tán cho 99 cây hoa sữa, trong khi tuyến phố Tân Mai có 98 cây và đường Nguyễn Duy Trinh ghi nhận 80 cây.
Bên cạnh đó, các tuyến đường khác như Trần Phú, Quang Trung (quận Hà Đông), Đào Tấn, Kim Mã, Nguyên Hồng và Hoàng Như Tiếp cũng đồng loạt được tỉa gọn từ 22 đến 65 cây tùy theo mật độ thực tế.
Ghi nhận thực tế tại các điểm nóng như phố Trung Hòa và Kim Mã cho thấy, thay vì chặt hạ hay đốn cụt làm mất mỹ quan, công nhân tập trung dùng cưa, kéo chuyên dụng cắt bỏ các chùm hoa đang nở rộ và cành vươn sát nhà dân với độ dài cắt trung bình từ 20 đến 40cm.
Cách làm này vừa giúp tiết giảm tối đa mật độ phát tán mùi hương, vừa giữ nguyên dáng thế và sự sinh trưởng tự nhiên của cây xanh đô thị.
Công tác dọn dẹp vệ sinh môi trường cũng được tiến hành song song ngay trên mặt đường.
Toàn bộ cành và chùm hoa sau khi rơi xuống đều được nhóm công nhân bên dưới thu gom gọn gàng vào các bao tải cỡ lớn, sau đó dùng cần cẩu đưa thẳng lên thùng xe tải chuyên dụng để vận chuyển đi xử lý trong ngày.
Biện pháp can thiệp kịp thời của cơ quan chức năng đã nhận được sự đồng thuận lớn từ các hộ dân khu vực sở tại, giải tỏa hiệu quả nỗi ám ảnh về mùi hương nồng gắt mỗi độ thu về.
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