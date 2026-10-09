Hà Nội: Cháy lớn tại cửa hàng xe máy trong đêm, nhiều xe tay ga cao cấp bị thiêu rụi

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GĐXH - Tối 8/10, một vụ hỏa hoạn dữ dội đã bất ngờ bùng phát tại một cửa hàng chuyên kinh doanh xe máy trên phố Nguyễn Khánh Toàn (phường Nghĩa Đô, Hà Nội). Ngọn lửa kèm theo nhiều tiếng nổ lớn đã thiêu rụi nhiều xe tay ga, trước khi được lực lượng Cảnh sát PCCC khống chế hoàn toàn.

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy lớn xảy ra vào khoảng 22h25 ngày 8/10 tại khu vực cửa hàng xe máy có địa chỉ số 23 - 25 phố Nguyễn Khánh Toàn, thuộc phường Nghĩa Đô, TP Hà Nội.

Cháy lớn cửa hàng xe máy ở Hà Nội , thiệt hại nghiêm trọng về tài sản - Ảnh 1.

Cửa hàng bán xe máy bốc cháy dữ dội trên phố Nguyễn Khánh Toàn. Ảnh: Cắt từ vdieo

Các nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết, ngọn lửa bùng phát và lan rộng rất nhanh chỉ sau ít phút, đi kèm với đó là nhiều tiếng nổ lớn phát ra từ bên trong khiến người dân xung quanh vô cùng hoảng sợ. Ngay lập tức, người dân đã hô hoán và cấp tốc thông báo cho lực lượng chức năng.

Cháy lớn cửa hàng xe máy ở Hà Nội , thiệt hại nghiêm trọng về tài sản - Ảnh 2.

Nhiều xe máy tay ga bị thiêu rụi sau vụ cháy.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an thành phố Hà Nội đã nhanh chóng điều động nhiều xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ khẩn trương có mặt tại hiện trường để triển khai đội hình dập lửa, ngăn chặn cháy lan sang các khu vực nhà dân lân cận.

Với sự nỗ lực tích cực của lực lượng chức năng, đến khoảng 23h15 cùng ngày, đám cháy đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Cháy lớn cửa hàng xe máy ở Hà Nội , thiệt hại nghiêm trọng về tài sản - Ảnh 3.

Đến khoảng 23h15p cùng ngày, đám cháy đã cơ bản được khống chế.

Qua ghi nhận tại hiện trường, khu vực bên trong cửa hàng có nhiều xe máy đã bị lửa thiêu rụi hoàn toàn. Được biết, theo thông tin trên trang mạng xã hội chính thức của cửa hàng này, cơ sở chuyên kinh doanh các loại xe tay ga, nổi bật với nhiều xe mang nhãn hiệu cao cấp như Honda SH. Rất may, vụ hỏa hoạn không ghi nhận thiệt hại về người.

Hiện tại, lực lượng chức năng đang tiến hành thống kê chi tiết mức độ thiệt hại về tài sản, đồng thời khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ cháy nghiêm trọng này.

Cháy lớn cửa hàng xe máy ở Hà Nội , thiệt hại nghiêm trọng về tài sản - Ảnh 4.Công an Hà Nội thông tin vụ cháy tiệm sửa xe máy ở xã Thượng Phúc khiến 2 người tử vong

GĐXH - Tối ngày 7/10, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra tại khu vực nhà dân kết hợp cửa hàng sửa xe máy ở thôn La Phù, xã Thượng Phúc (Hà Nội). Dù lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã nhanh chóng có mặt triển khai dập lửa, vụ việc vẫn khiến 2 nạn nhân tử vong.

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