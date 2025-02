Hà Nội: CSGT kịp thời cưa cabin, cứu tài xế xe tải mắc kẹt sau tai nạn giao thông

Ngày 19/2, thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã cắt, phá cửa cabin xe tải giải cứu nam tài xế bị thương, mắc kẹt sau vụ tai nạn giao thông liên hoàn.

Theo đó, vào khoảng 3 giờ 4 phút ngày 19/2/2025 đã xảy ra tai nạn giao thông tại khu vực gần Bưu điện thường Tín, thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín, Hà Nội. Ngay sau khi nhận được được tin báo, Trung tâm thông tin Chỉ huy Công an TP Hà Nội đã điều động Đội Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an huyện Thường Tín xuất 1 xe chữa cháy, 1 xe CNCH cùng 13 CBCS đến hiện trường tổ chức CNCH.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông giữa 2 xe tải và 1 xe container.

Các lực lượng có mặt tại hiện trường xác định, có 1 xe container va chạm với 2 xe tải chở hàng. Vụ va chạm khiến cabin xe tải bị biến dạng, lái xe bị thương và mắc kẹt bên trong.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã nhanh chóng sử dụng các trang thiết bị cứu hộ tiến hành cắt, phá cửa cabin, cứu thành công lái xe mắc kẹt ra ngoài an toàn và bàn giao cho lực lượng y tế đưa đi cấp cứu.

Lực lượng chức năng cưa cabin, giải cứu tài xế xe tải.

Theo Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP, hiện nay, thời tiết tại miền Bắc nói chung và Hà Nội nói riêng đang trong những ngày mưa phùn, ẩm, khiến tầm nhìn bị ảnh hưởng, mặt đường dễ trơn trượt. Do đó, người điều khiển phương tiện giao thông cần quan sát cẩn thận, kiểm soát tốc độ an toàn khi di chuyển nhằm hạn chế xảy ra va chạm giao thông.

