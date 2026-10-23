Hà Nội: Phạt 55 triệu đồng đơn vị tổ chức cuộc thi 'Hoa hậu Bản sắc Việt Nam 2026' chui

Theo thông tin từ Công an TP Hà Nội, trước đó vào ngày 08/10/2026, Phòng An ninh chính trị nội bộ đã phối hợp với Công an phường Giảng Võ bất ngờ tiến hành kiểm tra đột xuất sự kiện cuộc thi “Hoa hậu Bản sắc Việt Nam 2026”.

Tại thời điểm kiểm tra, đơn vị đứng ra tổ chức sự kiện là Công ty Giải trí truyền thông Son đã không thể xuất trình được văn bản chấp thuận tổ chức cuộc thi của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. Ngay lập tức, lực lượng chức năng đã lập biên bản, yêu cầu Ban tổ chức phải tạm dừng toàn bộ mọi hoạt động liên quan đến cuộc thi để tiến hành kiểm tra, làm rõ các vi phạm.

Phòng An ninh chính trị nội bộ xử phạt hành chính đơn vị tổ chức cuộc thi“Hoa hậu Bản sắc Việt Nam 2026”. Ảnh: CAHN

Căn cứ vào các tài liệu xác minh, đến ngày 20/10/2026, Phòng An ninh chính trị nội bộ đã chính thức ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Giải trí truyền thông Son. Đơn vị này bị phạt 55.000.000 đồng về hành vi “Tổ chức thi người đẹp mà không có văn bản chấp thuận”, được quy định rõ tại khoản 5, Điều 18, Nghị định 87/2026/NĐ-CP ngày 27/3/2026 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hoá và quảng cáo.

Từ vụ việc vi phạm điển hình trên, Công an thành phố Hà Nội đã phát đi khuyến cáo đặc biệt tới người dân, nhất là các bạn trẻ có nhu cầu tham gia các cuộc thi nhan sắc, người mẫu, trước khi đăng ký tham gia, thí sinh cần chủ động xác minh rõ thông tin về đơn vị tổ chức, tính pháp lý của cuộc thi và đặc biệt là phải có văn bản chấp thuận từ cơ quan quản lý văn hóa có thẩm quyền.

Cuộc thi “Hoa hậu Bản sắc Việt Nam 2026” đươc tổ chức khi chưa được cấp phép. Ảnh: CAHN

Hiện nay, nhiều cuộc thi "chui" thường được quảng bá tinh vi dưới các vỏ bọc như: chương trình truyền hình thực tế, đêm dạ tiệc tôn vinh, cuộc thi sắc đẹp trực tuyến, khóa đào tạo hoặc chương trình giao lưu nghệ thuật... nhưng bản chất vẫn là tổ chức thi người đẹp, người mẫu trái phép.

Người dân cần hết sức thận trọng trước các yêu cầu đóng tiền thu phí dưới danh nghĩa phí đào tạo, chi phí truyền thông, tài trợ hoặc cung cấp dịch vụ lộ diện. Tuyệt đối không để các đối tượng xấu lợi dụng tâm lý khát khao đạt thứ hạng cao, muốn nhanh chóng quảng bá danh tiếng, hình ảnh để lừa đảo, trục lợi tài sản.

Cơ quan công an cũng đề nghị, khi phát hiện các sự kiện, cuộc thi có dấu hiệu tổ chức "chui" hoặc nghi vấn lừa đảo, người dân cần kịp thời cung cấp thông tin, trình báo cho cơ quan Công an gần nhất hoặc chính quyền địa phương để nhanh chóng xác minh, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Hà Nội: Xử lý cơ sở thẩm mỹ 'chui' khiến khách hàng nhập viện cấp cứu GĐXH - Đăng ký dưới hình thức spa chăm sóc da thông thường, nhưng cơ sở Chang’E Beauty & Academy (phường Yên Hòa, Hà Nội) đã lén lút thực hiện các thủ thuật xâm lấn trái phép trong điều kiện y tế không đảm bảo.



