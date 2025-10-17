Đột kích quán karaoke “chui” ở Hà Nội, bắt quả tang nhóm “bay lắc” xuyên đêm
Ngày 16/10, Công an thành phố Hà Nội thông tin, vừa triệt phá một quán karaoke “chui” tổ chức cho khách “bay lắc” và sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn xã Bình Minh, TP Hà Nội.
Qua công tác nắm tình hình địa bàn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Hà Nội phát hiện quán Karaoke Gia Đình tại thôn Minh Kha, xã Bình Minh có dấu hiệu mua bán, tổ chức và chứa chấp việc sử dụng ma túy.
Cơ sở này do Nguyễn Kim Nhật (SN 1998, trú tại xã Bình Minh, TP Hà Nội) làm chủ. Để đối phó với cơ quan chức năng, Nhật hoạt động hết sức tinh vi: không có giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự, không treo biển hiệu, cửa chính luôn đóng kín và chỉ nhận khách quen đặt phòng qua điện thoại.
Khi khách có nhu cầu sử dụng ma túy, Nhật trực tiếp bán “hàng” và bố trí sẵn dụng cụ phục vụ cho việc sử dụng ma túy tại quán karaoke.
Rạng sáng ngày 15/10/2025, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp Công an xã Bình Minh và các đơn vị nghiệp vụ đột kích kiểm tra cơ sở này. Thời điểm kiểm tra, trong quán có 12 người (gồm chủ quán, 1 quản lý, 4 nhân viên và 6 khách).
Qua test nhanh, lực lượng chức năng phát hiện 9 người dương tính với ma túy, gồm chủ quán Nguyễn Kim Nhật, 2 nhân viên và 6 khách.
Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 6,882 gam Ketamine, 6,476 gam Methamphetamine, 1 cân điện tử dính ma túy cùng nhiều dụng cụ sử dụng ma túy khác.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã tạm giữ Nguyễn Kim Nhật cùng 5 đối tượng liên quan để điều tra về hành vi mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.
