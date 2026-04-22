Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Hà Nội: Xử lý cơ sở thẩm mỹ 'chui' khiến khách hàng nhập viện cấp cứu

Thứ tư, 10:25 22/04/2026 | Pháp luật
Trung Sơn
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Đăng ký dưới hình thức spa chăm sóc da thông thường, nhưng cơ sở Chang’E Beauty & Academy (phường Yên Hòa, Hà Nội) đã lén lút thực hiện các thủ thuật xâm lấn trái phép trong điều kiện y tế không đảm bảo.

Mới đây, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an phường Yên Hòa đã phối hợp với các đơn vị chức năng kiểm tra và phát hiện sai phạm nghiêm trọng tại cơ sở Chang’E Beauty & Academy, địa chỉ tại số 18 ngõ 67 phố Đỗ Quang.

Đằng sau tấm biển quảng cáo chăm sóc da, cơ sở này thực chất là một "lò" thực hiện các dịch vụ thẩm mỹ có can thiệp xâm lấn trái quy định. Các hoạt động này được tiến hành ngay tại cơ sở spa, không bảo đảm các điều kiện tối thiểu về phòng mổ, vô khuẩn, trang thiết bị và cấp cứu theo quy định.

Đáng chú ý, trong một trường hợp cụ thể, mặc dù khách hàng có biểu hiện huyết áp cao và nhịp tim bất thường, nhóm này vẫn tiến hành can thiệp thẩm mỹ. Quá trình thực hiện đã xảy ra diễn biến sức khỏe nguy hiểm, buộc phải cấp cứu và chuyển viện.

Hiện Công an phường Yên Hòa đang tích cực phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ để củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm các cá nhân liên quan. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng mở rộng rà soát, kiểm tra các cơ sở có dấu hiệu tương tự trên địa bàn để kịp thời ngăn chặn những rủi ro cho người dân.

Trước thực trạng thẩm mỹ "chui" diễn biến phức tạp, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân cần tỉnh táo, chỉ nên tin tưởng và sử dụng dịch vụ tại các cơ sở được cấp phép, có đầy đủ điều kiện chuyên môn và trang thiết bị chuẩn y khoa để bảo vệ chính bản thân mình.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top