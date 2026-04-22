Hà Nội: Xử lý cơ sở thẩm mỹ 'chui' khiến khách hàng nhập viện cấp cứu
GĐXH - Đăng ký dưới hình thức spa chăm sóc da thông thường, nhưng cơ sở Chang’E Beauty & Academy (phường Yên Hòa, Hà Nội) đã lén lút thực hiện các thủ thuật xâm lấn trái phép trong điều kiện y tế không đảm bảo.
Mới đây, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an phường Yên Hòa đã phối hợp với các đơn vị chức năng kiểm tra và phát hiện sai phạm nghiêm trọng tại cơ sở Chang’E Beauty & Academy, địa chỉ tại số 18 ngõ 67 phố Đỗ Quang.
Đằng sau tấm biển quảng cáo chăm sóc da, cơ sở này thực chất là một "lò" thực hiện các dịch vụ thẩm mỹ có can thiệp xâm lấn trái quy định. Các hoạt động này được tiến hành ngay tại cơ sở spa, không bảo đảm các điều kiện tối thiểu về phòng mổ, vô khuẩn, trang thiết bị và cấp cứu theo quy định.
Đáng chú ý, trong một trường hợp cụ thể, mặc dù khách hàng có biểu hiện huyết áp cao và nhịp tim bất thường, nhóm này vẫn tiến hành can thiệp thẩm mỹ. Quá trình thực hiện đã xảy ra diễn biến sức khỏe nguy hiểm, buộc phải cấp cứu và chuyển viện.
Hiện Công an phường Yên Hòa đang tích cực phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ để củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm các cá nhân liên quan. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng mở rộng rà soát, kiểm tra các cơ sở có dấu hiệu tương tự trên địa bàn để kịp thời ngăn chặn những rủi ro cho người dân.
Trước thực trạng thẩm mỹ "chui" diễn biến phức tạp, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân cần tỉnh táo, chỉ nên tin tưởng và sử dụng dịch vụ tại các cơ sở được cấp phép, có đầy đủ điều kiện chuyên môn và trang thiết bị chuẩn y khoa để bảo vệ chính bản thân mình.
