Hà Nội: Sẵn sàng tiếp tục thi công dự án D20 khu đô thị mới Cầu Giấy

Sau khi Báo điện tử Xây dựng có phóng sự phản ánh về việc Dự án xây dựng và đấu nối hạ tầng kỹ thuật ô đất D20 khu đô thị mới Cầu Giấy (Dự án D20 Cầu Giấy) chỉ dài vỏn vẹn hơn 160m, nhưng tiến độ thi công "ì ạch" nhiều năm, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Cầu Giấy đã có chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, báo cáo tiến độ, lên kế hoạch khởi động lại việc thi công thực hiện dự án.

Như Báo điện tử Xây dựng đã thông tin trước đó, sau gần 3 năm thi công, Dự án D20 Cầu Giấy (nối từ ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết tới ngõ 19 phố Duy Tân, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội) chậm tiến độ, thi công dở dang, gây cản trở giao thông cho công chức, viên chức, người lao động làm việc tại nhiều cơ quan, đơn vị trong khu vực như: Tổng cục Dân số, Cục Quản lý môi trường y tế, Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam...

Dự án dự kiến sẽ khởi động lại từ ngày 28/7.

Ngày 25/7, trao đổi với Báo điện tử Xây dựng, ông Nguyễn Việt Trung, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Cầu Giấy cho biết, Ban Quản lý đã đôn đốc đơn vị thi công là Liên danh Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Dũng Chí – Công ty CP Xây lắp và Dịch vụ thương mại Thành An báo cáo tiến độ và kế hoạch tái khởi động dự án. Theo đó, dự kiến ngày 28/7 sẽ tiếp tục triển khai thi công, phấn đấu hoàn thành công trình vào 30/11/2024.

Theo báo cáo của Công ty CP Xây lắp và Dịch vụ thương mại Thành An tại Văn bản số 08/TA-2024 ngày 22/7/2023, bên cạnh thuận lợi về mặt bằng đã có sẵn, song trong quá trình thi công, đơn vị cũng gặp một số khó khăn do Covid-19 khiến tiến độ thi công bị chậm. Cùng với đó, nguồn vốn chưa bố trí được từ tháng 7/2022, đến tháng 4/2024 mới có nguồn để tiếp tục triển khai, dẫn đến việc giá nguyên vật liệu đầu vào đã tăng lên rất nhiều, trong đó giá của một số vật liệu chính đã tăng lên gấp đôi so với thời điểm được phê duyệt.

Đơn vị thi công cho biết máy móc, nhân sự, vật tư đã được chuẩn bị sẵn sàng để tiếp tục thi công dự án.

Đồng thời, một số hạng mục đơn vị đã hoàn thành xong nhưng để đảm bảo chất lượng công trình, đơn vị sẽ bóc bỏ hoàn toàn và làm lại mới (như lớp bây, lớp bó vỉa, đan rãnh) để đảm bảo yêu cầu thiết kế.

Theo thông tin của đơn vị thi công, trong thời gian tới, đơn vị sẽ thực hiện bó vỉa và đan rãnh toàn tuyến, thi công lớp bây A, thảm 2 lớp thô và mịn, lát vỉa hè 2 bên, hệ thống chiếu sáng, phòng cháy chữa cháy và cây xanh.