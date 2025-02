Hàng triệu khán giả sắp được chiêm ngưỡng màn pháo hoa tầm cao tại chùa Tam Chúc

Theo đại diện Ban Quản lý khu du lịch Tam Chúc, đến nay, công tác chuẩn bị cho lễ khai hội cơ bản đã được hoàn tất. Với chủ đề "Linh thiêng hội tụ", lễ khai hội sẽ bắt đầu vào 9h sáng 9/2 (Tức ngày 12 tháng Giêng âm lịch). Đến với chương trình, du khách sẽ có cơ hội hòa mình vào không gian văn hóa tâm linh đặc sắc và cảm nhận sức sống tươi mới của mùa xuân tại một trong những điểm đến tâm linh nổi tiếng bậc nhất Việt Nam.

Vào lúc 20h tối cùng ngày sẽ diễn ra chương trình Tết concert "Say Hi 2025" với sự góp mặt của nhiều ca sĩ nổi đình đám như: Văn Mai Hương, Thiều Bảo Trâm, Ngô Lan Hương, Hà Myo Noo Phước Thịnh,...

Các đơn vị thi công đang gấp rút hoàn thành sân khấu và chỗ ngồi cho khán giả.

Hiện nay, khu vực sân khấu đang được dần hoàn thiện, công tác an ninh và hậu cần được đảm bảo, các khu dịch vụ đã sẵn sàng đón tiếp du khách. Mọi công đoạn đều được chuẩn bị kỹ cưỡng để mang đến một lễ hội chào xuân trọn vẹn.

Bên cạnh đó, đại diện Ban Quản lý khu du lịch Tam Chúc cho biết, từ mùng 1 Tết Nguyên đán Ất Tỵ đến nay, lượng du khách đến tham quan, chiêm bái tại đây vẫn khá đông, đông nhất rơi vào các ngày mùng 4, mùng 5 Tết.

Các tiết mục văn nghệ đang được tổng duyệt trước khi ngày khai hội diễn ra.

Lượng khách du xuân có phần giảm hơn sau đợt nghỉ Tết nhưng hứa hẹn sẽ đông trở lại vào các ngày cuối tuần và khi Lễ hội Xuân Tam Chúc chính thức diễn ra.

Đồng thời, Ban Quản lý khu du lịch Tam Chúc cũng kết hợp với lực lượng chức năng thị xã Kim Bảng để đưa ra phương án phân luồng, hướng dẫn, đảm bảo an toàn giao thông cho du khách tới vui chơi hội xuân.

Nghi lễ rước nước linh thiêng tại chùa Tam Chúc.

Hằng vạn Phật tử thập phương đã về chùa du xuân, lễ Phật, cầu nguyện quốc thái dân an và bình an cho bản thân và gia đình.

Một góc khuôn viên chùa Tam Chúc được trang trí rực rỡ sắc màu đỏ.

Du khách có cơ hội chiêm bái nét đẹp lung linh tại chùa Tam Chúc.

Để phục vụ du khách tới tham quan một cách chu đáo, toàn diện nhất, ban Quản lý chùa Tam Chúc đã bố trí hàng chục thuyền lớn, nhỏ. Ngoài ra, còn bố trí hàng trăm xe buýt tăng cường để tránh tình trạng ùn tắc, không có phương tiện phục vụ du khách…

Các lực lượng bảo vệ của đơn vị sẽ phối hợp với công an và lực lượng chức năng địa phương triển khai các phương án đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông trên địa bàn.

Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý kịp thời những trường hợp lợi dụng lễ hội có hành vi gây rối an ninh trật tự.

Để tránh diễn ra vấn đề 'chặt chém', Ban Quản lý khu du lịch cũng niêm yết công khai các loại phí, giá dịch vụ; bố trí các điểm tư vấn bán vé dịch vụ kết hợp thanh toán online. Bên cạnh đó, tăng cường nhân viên túc trực để nhắc nhở, hướng dẫn du khách; dựng hàng rào điều tiết dòng người xếp hàng lên thuyền...

