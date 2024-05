Hà Nội: Xử phạt thiếu niên 16 tuổi đăng tin 'công an đánh dân' để câu view

Ngày 19/5, thông tin từ Công an quận Tây Hồ (Hà Nội), đơn vị đã hoàn tất hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính đối với N.Đ.A (SN 2008, trú tại phường Tứ Liên, quận Tây Hồ) về hành vi đăng tải thông tin không đúng sự thật

Trước đó, ngày 2/5, Công an phường Tứ Liên (quận Tây Hồ) phát hiện thông tin đăng tải trong nhóm "GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ 24h" (trên nền tảng mạng xã hội Facebook) bởi tài khoản mang tên "Duc An", với nội dung: "cong an danh dan o tu lien".

Kèm theo nội dung đó là hình ảnh đông người tụ tập trong ngõ nhỏ, có một người mặc sắc phục Cảnh sát Nhân dân đang cùng người dân xung quanh khống chế một người đàn ông nằm dưới đất.

N.Đ.A. làm việc với cơ quan công an sau khi đăng tải nội dung sai sự thật.

Công an phường Tứ Liên khẳng định nội dung này không đúng sự thật. Theo đó, đây là hình ảnh ghi nhận sự việc vào tối 1/5, đối tượng trong tình trạng say xỉn và vừa thực hiện hành vi cố ý gây thương tích, cần ngăn chặn ngay, nên cán bộ công an phường khống chế đưa về trụ sở làm việc.

Theo cơ quan chức năng, nội dung tài khoản "Duc An" đăng tải khi chưa xác minh làm rõ gây ảnh hưởng xấu trong dư luận.

Tiến hành xác minh, Công an phường Tứ Liên nhận định, chủ tài khoản là N.Đ.A. đã chụp và đăng bức ảnh trên với nội dung không đúng sự thật với mục đích tăng lượt theo dõi trên mạng xã hội.

Sau khi được cơ quan công an giải thích, N.Đ.A. và gia đình nhận thức hành vi của mình là vi phạm pháp luật, tự gỡ bài đăng và chịu trách nhiệm về hành vi của mình.