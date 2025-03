Hai anh em ruột nhập viện cấp cứu nghi ngờ do uống thuốc nam

Theo kết quả xét nghiệm, chỉ số men gan GOT của bệnh nhân C. lên tới 1218.89U/I-37oC (cao gấp 33 lần so với người bình thường - người bình thường là <37 U/I-37oC) còn chỉ số GPT là 1687.20U/I-37oC (cao gấp 46 lần, người bình thường là <40U/I-37oC). Được biết, các chỉ số của anh trai anh C. cũng ở mức rất cao, trong đó chỉ số men gan còn cao hơn rất nhiều anh C.