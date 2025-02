Hai cuộc hôn nhân nhiều trắc trở của Từ Hy Viên

Mẹ ruột Từ Hy Viên nói mong muốn của con gái, khiến khán giả thương xót GĐXH - Từ Hy Viên qua đời vì bệnh cúm biến chứng đã khiến công chúng toàn châu Á đau xót. Sự ra đi đột ngột của nữ diễn viên để lại nỗi đau lớn cho gia đình, đồng nghiệp và người hâm mộ.

Từ Hy Viên: Cuộc hôn nhân hào môn đầy sóng gió

Cuộc hôn nhân của Từ Hy Viên - Uông Tiểu Phi được ví như một câu chuyện cổ tích khi nàng minh tinh bước vào cánh cổng hào môn, tận hưởng cuộc sống viên mãn. Tuy nhiên, đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng ấy là những năm tháng đầy nước mắt.

Uông Tiểu Phi là thiếu gia nhà giàu, thừa kế tập đoàn khách sạn lớn ở Trung Quốc. Khi kết hôn với Từ Hy Viên, anh từng tuyên bố sẽ dành cho cô một cuộc sống đủ đầy và hạnh phúc. Khi ấy, Từ Hy Viên sẵn sàng từ bỏ sự nghiệp diễn xuất để trở thành con dâu của một trong những nữ doanh nhân giàu có bậc nhất Trung Quốc.

Từ Hy Viên và Uông Tiểu Phi trong ngày cưới.

Sau khi bước chân vào cuộc sống hôn nhân, Uông Tiểu Phi liên tục dính vào những tin đồn ngoại tình, bị bắt gặp vui chơi tại các hộp đêm cùng nhiều cô gái trẻ đẹp. Tuy nhiên, Từ Hy Viên vẫn lên tiếng bảo vệ chồng, khẳng định cuộc sống của họ hạnh phúc và viên mãn khi có hai con chung, một trai, một gái.

Tuy nhiên, sự khác biệt về tính cách và lối sống dần đẩy họ ra xa nhau.

Sau khi sinh con, Từ Hy Viên phải đối mặt với nhiều vấn đề sức khỏe. Theo Từ Hy Viên tiết lộ, thể trạng của cô không phù hợp với việc mang thai và sinh con, sẽ dễ nguy hiểm tới tính mạng của người mẹ. Tuy nhiên, vì để sinh cho chồng, cho gia tộc của chồng những đứa con khỏe mạnh và xinh đẹp cô đã không tiếc cả sức khỏe của chính mình.

10 năm làm vợ, Từ Hy Viên mang thai 4 lần nhưng chỉ giữ được 2 con (một lần sẩy thai, một lần lưu thai). Thậm chí, cô còn gặp biến chứng khi mang thai, mất kiểm soát cân nặng, từng nhập viện cấp cứu vì co giật và rơi vào trạng thái hôn mê do não thiếu oxy. Sau sinh, nữ diễn viên còn mắc chứng trầm cảm. Đặc biệt, vào năm 2018, cô mang thai lần ba nhưng không may thai nhi bị chết lưu, khiến sức khỏe cô suy giảm nghiêm trọng, bị động kinh.

Từ Hy Viên và Uông Tiểu Phi từng khiến báo chí tốn nhiều giấy mực vì cuộc hôn nhân của họ.

Tuy nhiên, những nỗ lực của Từ Hy Viên cũng chẳng cứu được cuộc hôn nhân của họ. Sau khi chia tay, Uông Tiểu Phi nhiều lần tung những tin đồn không xác thực về vợ cũ. Đáp lại, Từ Hy Viên tố chồng cũ ngoại tình, hành hung cô trong thời gian mang thai,...

Từ Hy Viên kết hôn với người chồng Hàn Quốc sau 4 tháng ly hôn

Sau 4 tháng ly hôn chồng đại gia, Từ Hy Viên tái hôn với DJ Koo, mối tình đầu của cô. Họ từng bí mật hẹn hò vào năm 1998 nhưng chia tay chỉ sau một năm vì công ty của Koo gây sức ép. Điều đáng nói là họ quyết định trở thành vợ chồng chỉ sau vài tháng trò chuyện qua lại trên mạng xã hội, dù chưa hề gặp lại nhau sau 24 năm xa cách.

Từ Hy Viên và DJ Koo.

Không chỉ người hâm mộ, ngay cả quản lý và mẹ ruột của Từ Hy Viên cũng sốc trước quyết định của nữ diễn viên. "Hiện tại, trong đầu cô ấy đều là chuyện tình yêu và làm những việc điên rồ. Không ai có thể ngăn cản được cô ấy. Mỗi khi bắt đầu một mối quan hệ, cô ấy đều như vậy. Từ Hy Viên có thể làm mọi thứ vì yêu, thậm chí không màng ý kiến của người thân hay nhân viên công tác", người quản lý nói với giới truyền thông.

Mẹ của Từ Hy Viên than thở: "Hai lần lấy chồng, con bé đều không nói với tôi một tiếng. Khi Hy Viên cưới Uông Tiểu Phi, tôi còn chẳng biết mặt con rể cho đến sát ngày hai đứa làm đám cưới. Với chuyện ly hôn hay cậu nghệ sỹ Hàn Quốc này cũng vậy. Con bé nói mình đã 40 tuổi và yêu cầu tôi không được kiểm soát nó".

Còn Từ Hy Viên chỉ nói: "Gạo đã nấu thành cơm rồi, tôi chẳng muốn quản nữa. Nhiều người lo tôi bị vỡ mộng, nhưng tôi chẳng sợ. Koo Jun Yup vẫn là Koo Jun Yup của hơn 20 năm về trước. Cho dù sau này có vỡ mộng cũng chẳng sao, tôi đã quyết định như thế rồi".

Từ Hy Viên cảm thấy thoải mái trong cuộc hôn nhân lần 2.

Song, cuộc hôn nhân tiếp theo của nữ diễn viên tiếp tục vướng ồn ào. Công chúng cho rằng, DJ Koo kết hôn với bạn gái cũ chỉ để lợi dụng danh tiếng và sự giàu có của cô.

Từ Hy Viên phải lên tiếng phủ nhận những thông tin này, chứng minh cuộc hôn nhân thứ hai của cô đang hạnh phúc.