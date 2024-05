Hai đợt gió mùa Đông Bắc lại sắp dồn xuống miền Bắc, thời tiết cực đoan nguy hiểm đi kèm

Trong tháng 5/2024, không khí lạnh còn ảnh hưởng đến thời tiết miền Bắc?

Chia sẻ trên VTV1, ông Nguyễn Văn Hưởng (Trưởng phòng Dự báo Thời tiết của Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia) cho biết, trong tháng 5 nền nhiệt trên cả nước con số cao hơn trung bình năm từ 1,5-2,5 độ (mức tương đối cao). Xu hướng nhiệt cao tập trung vào giữa và cuối tháng 5.

Ở khu vực Bắc Bộ, giai đoạn đầu tháng 5 vẫn có tác động của không khí lạnh thời tiết sẽ dịu mát, dễ chịu. Do đó miền Bắc sẽ chưa nóng trở lại như những ngày cuối tháng 4.

Theo dự báo, trong những ngày đầu tháng 5, sẽ còn có 2 đợt không khí lạnh yếu sẽ ảnh hưởng đến miền Bắc nước ta. Đợt thứ nhất vào đúng ngày Lập Hạ (5/5) và đợt thứ hai vào ngày 8 - 9/5. Như vậy, khoảng 3 - 4 ngày lại có một đợt không khí lạnh nhẹ ảnh hưởng. Do đó, tiết trời mát mẻ được duy trì trong phần lớn 10 ngày đầu tháng này.

Không khí lạnh ở thời điểm này trong năm thường nhẹ, không tồn tại lâu (chỉ 1 - 2 ngày) và gây mưa. Vì vậy, trong những ngày tới, gần như toàn miền Bắc có mưa rải rác, có những nơi và những thời điểm sẽ mưa to và có dông.

Xen giữa các đợt không khí lạnh nhẹ ở miền Bắc vẫn là những ngày nóng hơn, nhưng nhiệt độ không cao như hồi cuối tháng 4 và cũng không kéo dài thành đợt nóng mới.

Cũng theo chuyên gia khí tượng, hiện nay, miền Bắc đang trong giai đoạn chuyển mùa, thường xuyên có sự tranh chấp của các khối khí có đặc điểm khác nhau, khí quyển trở nên bất ổn định hơn nên mưa dông cũng xảy ra nhiều hơn so với các thời điểm khác trong năm. Trong một số trường hợp ổ dông có đối lưu phát triển mạnh thì ngoài việc gây ra mưa to có có thể kèm theo hiện tượng mưa đá, dông lốc, sấm sét và gió giật mạnh.

Theo dự báo thời tiết, miền Bắc tiếp tục có mưa dông trong những ngày tới. Ảnh: Đ.D

Dự báo diễn biến thời tiết hôm nay tại các khu vực trên cả nước

Theo dự báo thời tiết, đêm qua (2/5) ở Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Lượng mưa có nơi trên 50mm như: Hải An (Quảng Trị) 89.4mm, Hiên (Quảng Nam) 66.2mm, Huế (Thừa Thiên Huế) 50.8mm…

Dự báo thời tiết hôm nay (3/5), ở Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20-40mm, có nơi trên 80mm.

Bắc và Trung Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 70mm (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và tối).

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Do có mưa mức nhiệt từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế dao động từ 29-34 độ.

Tại Bắc Bộ, do có mưa bất chợt trong ngày sẽ duy trì thời tiết mát mẻ. Nhiệt độ cao nhất ở Thủ đô Hà Nội và các thành phố không quá 31 độ.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ban ngày trời nắng nóng, mức nhiệt cao nhất 37 độ. Chiều tối có mưa rào cục bộ.

Thời tiết hôm nay tại Hà Nội

Theo dự báo thời tiết hôm nay, thời tiết Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to. Gió Đông Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 27-29 độ.

Không khí Hà Nội hôm nay

Theo IQ Air, chất lượng không khí Hà Nội sáng nay ở mức 102 US AQI, chất lượng không khí ở mức không tốt cho các nhóm nhạy cảm. Chất gây ô nhiễm chính là nồng độ PM2.5.

Nồng độ PM2.5 tại Hà Nội hiện cao gấp 7.2 lần giá trị theo hướng dẫn về chất lượng không khí hàng năm của WHO.

Các nhóm đối tượng nhạy cảm (người già, trẻ em, người bị bệnh về hô hấp) không nên hoạt động ngoài trời.

Dự báo thời tiết hôm nay tại các khu vực trên cả nước

Thời tiết phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ, riêng khu vực Tây Bắc có nơi trên 33 độ.

Thời tiết phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 27-30 độ.

Thời tiết từ Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Phía Bắc nhiều mây, có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to đến rất to; phía Nam có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Thời tiết từ Đà Nẵng – Bình Thuận: Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc chiều tối và có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 34-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Thời tiết khu vực Tây Nguyên: Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Thời tiết khu vực Nam Bộ: Có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 27-30 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 35-38 độ, có nơi trên 39 độ.