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Hai nghệ sĩ Việt gây sốt khi sang Mỹ xem World Cup

Thứ ba, 16:26 23/06/2026 | Giải trí
An Khánh
An Khánh
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GĐXH - Mỹ Tâm và NSƯT Kiều Anh là hai nghệ sĩ Việt gây chú ý khi trực tiếp sang Mỹ xem World Cup 2026. Họ cùng trải nghiệm những trận cầu nảy lửa, cổ vũ cho thần tượng Messi và đội tuyển yêu thích.

World Cup 2026 đang nóng lên hơn bao giờ hết, thu hút đông đảo khán giả khắp thế giới. Việt Nam cũng có những nghệ sĩ đến Mỹ xem trực tiếp để hoà vào sức nóng của giải đấu thể thao lớn này. Trong đó, ca sĩ Mỹ Tâm và NSƯT Kiều Anh chính là hai sao nữ hiếm hoi có mặt trực tiếp trên khán đài ở Mỹ cổ vũ World Cup 2026.

Mỹ Tâm xúc động khi thần tượng Messi lập kỷ lục mới tại World Cup 2026

Mới đây nhất, rạng sáng 23/6, Mỹ Tâm đăng loạt ảnh cổ vũ thần tượng Lionel Messi trên khán đài sân vận động AT&T Stadium (Dallas, Mỹ), nơi diễn ra trận đấu giữa tuyển Argentina và Áo tại World Cup 2026. Nữ ca sĩ bày tỏ cảm xúc bằng tiếng Anh trong lần đầu được xem thần tượng thi đấu: "First time... Leo Messi", kèm hashtag World Cup 2026 và địa điểm sân đấu.

Trong loạt ảnh, Mỹ Tâm diện áo số 10 mang tên Messi, hòa mình vào bầu không khí cuồng nhiệt của các cổ động viên Argentina. Cô không giấu được sự phấn khích khi liên tục ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ, đặc biệt là lúc hình ảnh siêu sao người Argentina xuất hiện trên màn hình lớn.

Mỹ Tâm và NSƯT Kiều Anh cổ vũ World Cup 2026 tại Mỹ - Ảnh 1.
Mỹ Tâm và NSƯT Kiều Anh cổ vũ World Cup 2026 tại Mỹ - Ảnh 2.
Mỹ Tâm và NSƯT Kiều Anh cổ vũ World Cup 2026 tại Mỹ - Ảnh 3.

Đặc biệt, khoảnh khắc Messi lập cú đúp, giúp Argentina đánh bại Áo với tỷ số 2-0 và thiết lập kỷ lục mới tại World Cup được Mỹ Tâm ghi lại với cảm xúc hồi hộp và vỡ òa ăn liên tục hò reo giữa bầu không khí bùng nổ trên khán đài tại Dallas.

Bài đăng của Mỹ Tâm nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn từ người hâm mộ với hơn 300 nghìn lượt thích và hơn 5 nghìn bình luận cùng hàng trăm chia sẻ.

Mỹ Tâm từ lâu được biết đến là người hâm mộ cuồng nhiệt của Messi. Tại World Cup 2022 diễn ra ở Qatar, nữ ca sĩ cũng là một trong những sao Việt theo dõi sát sao. Khi đội tuyển Argentina đánh bại đội tuyển Pháp để lên ngôi vô địch thế giới, Mỹ Tâm khen "Messi mãi đỉnh" và chụp ảnh hôn cúp vàng qua màn hình cùng siêu sao sinh năm 1997.

Vì vậy, chuyến sang Mỹ cổ vũ lần này càng trở nên ý nghĩa khi cô được tận mắt chứng kiến Messi tiếp tục tỏa sáng và trở thành chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử các kỳ World Cup với 18 pha lập công.

Mỹ Tâm và NSƯT Kiều Anh cổ vũ World Cup 2026 tại Mỹ - Ảnh 4.

Trong trận mở màn Argentina chiến thắng 3-0 trước Algeria, Mỹ Tâm cũng theo dõi qua TV, cổ vũ nồng nhiệt đội bóng và cầu thủ yêu thích.

NSƯT Kiều Anh chứng kiến Thụy Sĩ thắng đậm Bosnia-Herzegovina

Ngoài Mỹ Tâm, trước đó, NSƯT Kiều Anh cũng gây chú ý khi đăng tải hình ảnh có mặt tại Los Angeles (Mỹ) để theo dõi màn so tài giữa đội tuyển Thụy Sĩ với Bosnia-Herzegovina, thuộc bảng B World Cup 2026 sáng 19/6. Xuất hiện trên khán đài, nữ nghệ sĩ lựa chọn trang phục tông trắng đơn giản nhưng vẫn nổi bật nhờ thần thái rạng rỡ, nhan sắc trẻ trung.

Nhiều khán giả dành lời khen cho nhan sắc "lão hóa ngược" của nữ nghệ sĩ. Không ít người nhận xét rằng Kiều Anh gần như không thay đổi quá nhiều so với thời kỳ đóng phim cách đây hơn hai thập kỷ.

Mỹ Tâm và NSƯT Kiều Anh cổ vũ World Cup 2026 tại Mỹ - Ảnh 5.

NSƯT Kiều Anh cũng có mặt trực tiếp tại Mỹ xem World Cup 2026.

Mỹ Tâm và NSƯT Kiều Anh cổ vũ World Cup 2026 tại Mỹ - Ảnh 6.
Mỹ Tâm và NSƯT Kiều Anh cổ vũ World Cup 2026 tại Mỹ - Ảnh 7.
Mỹ Tâm và NSƯT Kiều Anh cổ vũ World Cup 2026 tại Mỹ - Ảnh 8.

Kiều Anh theo dõi đội tuyển Thụy Sĩ đánh bại Bosnia-Herzegovina 4-1 trên sân Los Angeles (Mỹ) ở bảng B World Cup 2026 sáng 19/6.

NSƯT Kiều Anh là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình Việt Nam. Sinh năm 1981 tại Thái Nguyên, cô xuất thân từ diễn viên múa. Năm 13 tuổi, cô thi đỗ vào khoa Múa tại Trường Đại học Văn hóa - Nghệ thuật Quân đội, sau đó trở thành nghệ sĩ của Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam.

Dù được đào tạo bài bản về múa, Kiều Anh lại được đông đảo công chúng biết đến thông qua lĩnh vực diễn xuất. Tên tuổi của cô gắn liền với vai Nhung trong tác phẩm Phía trước là bầu trời.

Nhiều năm qua, Kiều Anh tiếp tục tham gia diễn xuất, trở thành cái tên được nhiều khán giả yêu mến trên phim giờ vàng VTV. Năm 2019, Kiều Anh được phong tặng danh hiệu NSƯT. Ở tuổi 45, NSƯT Kiều Anh vẫn sở hữu gương mặt thanh tú, làn da mịn màng cùng vóc dáng cân đối đáng ngưỡng mộ.


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