Lịch phát sóng trực tiếp FIFA World Cup 2026 ngày 23/6 trên VTV
GĐXH - Ngày 23/6, FIFA World Cup 2026 tiếp tục mang đến những màn so tài đáng chú ý với sự góp mặt của Argentina, Pháp, Na Uy, Áo.
Ngày 23/6 đánh dấu những màn so tài hấp dẫn tại bảng I và J của FIFA World Cup 2026. Trận đấu mở màn ngày 23/6 là cuộc chạm trán giữa Argentina và Áo tại bảng J vào lúc 0h00. Argentina với sự tỏa sáng của Lionel Messi đã tạo nên kỳ tích ở trận đầu tiên với 3 bàn thắng đẳng cấp mang về 3 điểm cho đội nhà. Tuy nhiên, Áo nổi bật với nền tảng thể lực sung mãn và khả năng tổ chức đội hình chặt chẽ có thể gây ra nhiều khó khăn cho Argentina.
Tại bảng I, màn so tài giữa Pháp và Iraq diễn ra vào lúc 4h00. Đội tuyển Pháp được đánh giá nhỉnh hơn rõ rệt nhờ sở hữu dàn cầu thủ đồng đều ở cả ba tuyến, cùng kinh nghiệm tại các kỳ World Cup. Iraq bước vào trận đấu với tâm thế không có gì để mất, đội bóng nhiều khả năng sẽ áp dụng lối chơi kỷ luật, sẵn sàng lùi sâu để chờ thời cơ phản công.
Trận đấu thứ hai của bảng I giữa Na Uy và Senegal diễn ra lúc 7h00. Na Uy có lợi thế nhờ dàn cầu thủ sở hữu thể hình, thể lực tốt cùng khả năng chơi bóng trực diện. Tuy nhiên, Senegal lại sở hữu hàng phòng ngự giàu thể lực, tốc độ và đặc biệt nguy hiểm trong các pha phản công.
Khép lại ngày thi đấu là cuộc đọ sức giữa Jordan và Algeria vào lúc 10h tại bảng J. Algeria được đánh giá cao hơn nhờ kinh nghiệm thi đấu quốc tế cùng chất lượng đội hình đồng đều hơn. Jordan thường chơi với tinh thần kỷ luật cao và khả năng phòng ngự khá chắc chắn.
Lịch tường thuật trực tiếp FIFA World Cup 2026 ngày 22/6 trên VTV như sau:
Ngày giờ
Bảng
Trận đấu
Kênh phát sóng
|0h00 ngày 23/6
|J
Argentina - Áo
VTV3, VTV6, VTV9, VTV10
|4h00 ngày 23/6
I
Pháp - Iraq
VTV3, VTV6, VTV9
|7h00 ngày 23/6
I
Na Uy - Senegal
VTV3, VTV6, VTV10
|10h ngày 23/6
J
Jordan - Algeria
VTV3, VTV6, VTV9
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