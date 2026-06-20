Lịch phát sóng trực tiếp FIFA World Cup 2026 ngày 21/6 trên VTV
GĐXH - Các trận đại chiến giữa Hà Lan - Thụy Điển, Đức - Bờ Biển Ngà, Tunisia - Nhật Bản và một số trận đấu khác trong ngày 21/6 sẽ được tường thuật trực tiếp trên các kênh sóng VTV.
Ngày 21/6 đánh dấu lượt trận thứ hai tại các bảng E, F và H của FIFA World Cup 2026. Tâm điểm của ngày thi đấu là cuộc đối đầu giữa Hà Lan và Thụy Điển lúc 00h00 thuộc bảng F. Tiếp đó, bảng E chứng kiến màn so tài đáng chú ý giữa Đức và Bờ Biển Ngà lúc 03h00. Ở trận đấu còn lại của bảng E diễn ra lúc 07h00, Ecuador sẽ gặp Curaçao.
Bảng F sẽ tiếp tục thi đấu vào lúc 11h00 với cuộc chạm trán giữa Tunisia và Nhật Bản. Khép lại ngày thi đấu là cuộc đối đầu đáng chú ý giữa Tây Ban Nha và Ả Rập Xê Út lúc 23h00 thuộc bảng H.
Lịch phát sóng trực tiếp FIFA World Cup 2026 ngày 21/6 trên VTV như sau:
|Ngày giờ
|Bảng
|Trận đấu
|Kênh phát sóng
|00h00 ngày 21/6
|F
|Hà Lan - Thụy Điển
|VTV3, VTV6, VTV9, VTV10
|03h00 ngày 21/6
|E
|Đức - Bờ Biển Ngà
|VTV3, VTV6, VTV9, VTV10
|07h00 ngày 21/6
|E
|Ecuador - Curaçao
|VTV3, VTV6, VTV9
|11h00 ngày 21/6
|F
|Tunisia - Nhật Bản
|VTV3, VTV6
|23h00 ngày 21/6
|H
|Tây Ban Nha - Ả Rập Xê Út
|VTV3, VTV6, VTV9, VTV10
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