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Ngày 21/6 đánh dấu lượt trận thứ hai tại các bảng E, F và H của FIFA World Cup 2026. Tâm điểm của ngày thi đấu là cuộc đối đầu giữa Hà Lan và Thụy Điển lúc 00h00 thuộc bảng F. Tiếp đó, bảng E chứng kiến màn so tài đáng chú ý giữa Đức và Bờ Biển Ngà lúc 03h00. Ở trận đấu còn lại của bảng E diễn ra lúc 07h00, Ecuador sẽ gặp Curaçao.

Bảng F sẽ tiếp tục thi đấu vào lúc 11h00 với cuộc chạm trán giữa Tunisia và Nhật Bản. Khép lại ngày thi đấu là cuộc đối đầu đáng chú ý giữa Tây Ban Nha và Ả Rập Xê Út lúc 23h00 thuộc bảng H.

Lịch phát sóng trực tiếp FIFA World Cup 2026 ngày 21/6 trên VTV như sau:

Ngày giờ Bảng Trận đấu Kênh phát sóng 00h00 ngày 21/6 F Hà Lan - Thụy Điển VTV3, VTV6, VTV9, VTV10 03h00 ngày 21/6 E Đức - Bờ Biển Ngà VTV3, VTV6, VTV9, VTV10 07h00 ngày 21/6 E Ecuador - Curaçao VTV3, VTV6, VTV9 11h00 ngày 21/6 F Tunisia - Nhật Bản VTV3, VTV6 23h00 ngày 21/6 H Tây Ban Nha - Ả Rập Xê Út VTV3, VTV6, VTV9, VTV10

Lịch phát sóng trực tiếp bảng J - FIFA World Cup 2026 trên VTV GĐXH - Các trận đấu bảng J - FIFA World Cup 2026 sẽ được phát sóng trực tiếp trên các kênh của VTV.

Lịch phát sóng trực tiếp bảng E - FIFA World Cup 2026 trên VTV GĐXH - Toàn bộ các trận đấu thuộc bảng E - FIFA World Cup 2026 sẽ được phát sóng trực tiếp trên các kênh sóng của VTV.



