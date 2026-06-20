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Lịch phát sóng trực tiếp FIFA World Cup 2026 ngày 21/6 trên VTV

Thứ bảy, 17:49 20/06/2026 | Giải trí
Thanh Hằng (th)
Thanh Hằng (th)
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GĐXH - Các trận đại chiến giữa Hà Lan - Thụy Điển, Đức - Bờ Biển Ngà, Tunisia - Nhật Bản và một số trận đấu khác trong ngày 21/6 sẽ được tường thuật trực tiếp trên các kênh sóng VTV.

Ngày 21/6 đánh dấu lượt trận thứ hai tại các bảng E, F và H của FIFA World Cup 2026. Tâm điểm của ngày thi đấu là cuộc đối đầu giữa Hà Lan và Thụy Điển lúc 00h00 thuộc bảng F.  Tiếp đó, bảng E chứng kiến màn so tài đáng chú ý giữa Đức và Bờ Biển Ngà lúc 03h00. Ở trận đấu còn lại của bảng E diễn ra lúc 07h00, Ecuador sẽ gặp Curaçao. 

Bảng F sẽ tiếp tục thi đấu vào lúc 11h00 với cuộc chạm trán giữa Tunisia và Nhật Bản. Khép lại ngày thi đấu là cuộc đối đầu đáng chú ý giữa Tây Ban Nha và Ả Rập Xê Út lúc 23h00 thuộc bảng H. 

Lịch phát sóng trực tiếp FIFA World Cup 2026 ngày 21/6 trên VTV như sau:

Ngày giờBảngTrận đấuKênh phát sóng
00h00 ngày 21/6FHà Lan - Thụy ĐiểnVTV3, VTV6, VTV9, VTV10
03h00 ngày 21/6EĐức - Bờ Biển NgàVTV3, VTV6, VTV9, VTV10
07h00 ngày 21/6EEcuador - CuraçaoVTV3, VTV6, VTV9
11h00 ngày 21/6FTunisia - Nhật BảnVTV3, VTV6
23h00 ngày 21/6HTây Ban Nha - Ả Rập Xê ÚtVTV3, VTV6, VTV9, VTV10
Lịch phát sóng trực tiếp FIFA World Cup 2026 ngày 21/6 trên VTV - Ảnh 1.Lịch phát sóng trực tiếp bảng J - FIFA World Cup 2026 trên VTV

GĐXH - Các trận đấu bảng J - FIFA World Cup 2026 sẽ được phát sóng trực tiếp trên các kênh của VTV.

Lịch phát sóng trực tiếp FIFA World Cup 2026 ngày 21/6 trên VTV - Ảnh 2.Lịch phát sóng trực tiếp bảng E - FIFA World Cup 2026 trên VTV

GĐXH - Toàn bộ các trận đấu thuộc bảng E - FIFA World Cup 2026 sẽ được phát sóng trực tiếp trên các kênh sóng của VTV.


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Lịch phát sóng trực tiếp bảng J - FIFA World Cup 2026 trên VTV

Lịch phát sóng trực tiếp bảng I - FIFA World Cup 2026 trên VTV

Lịch phát sóng trực tiếp bảng I - FIFA World Cup 2026 trên VTV

Lịch phát sóng trực tiếp bảng G - FIFA World Cup 2026 trên VTV

Lịch phát sóng trực tiếp bảng G - FIFA World Cup 2026 trên VTV

Lịch phát sóng trực tiếp bảng E - FIFA World Cup 2026 trên VTV

Lịch phát sóng trực tiếp bảng E - FIFA World Cup 2026 trên VTV

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