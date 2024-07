Hàng loạt nạn nhân sập bẫy công ty lừa đảo xuất khẩu lao động ở Tây Ninh

Ngày 10-7, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Tây Ninh, cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam Cao Thị Thu Hà (38 tuổi, ngụ thị xã Trảng Bàng) và Cao Thị Thu Hiền (46 tuổi, ngụ phường An Hòa, thị xã Trảng Bàng) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hai đối tượng tại cơ quan công an

Theo điều tra, năm 2015, Hà thành lập và trực tiếp quản lý điều hành hoạt động Công ty Cổ phần cung ứng lao động và thương mại Haruco (gọi tắt là Công ty Haruco) để nhận làm hồ sơ đưa người lao động đi nước ngoài làm việc.

Đến tháng 3-2019, Hà giao cho Cao Thị Thu Hiền quản lý hoạt động công ty. Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân, trong khoảng thời gian từ ngày 22-3-2018 đến 30-11-2019, Hà và Hiền đã nhận làm thủ tục cho 14 trường hợp đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản với số tiền hơn 1,2 tỉ đồng.

Sau khi nhận tiền, Hà và Hiền không thực hiện thủ tục xuất cảnh đúng thời hạn cam kết nên bị người dân đòi tiền lại. Hà và Hiền chỉ trả lại cho người lao động một phần tiền và chiếm đoạt số tiền hơn 908 triệu đồng.

Từ tố cáo của các nạn nhân, Công an tỉnh Tây Ninh đã vào cuộc điều tra, bắt giữ các đối tượng.

Công an tỉnh Tây Ninh thông báo ai là bị hại trong vụ án nêu trên nhanh chóng đến trình báo tại Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tây Ninh, địa chỉ: Số 1229, đường Cách Mạng Tháng Tám, khu phố Hiệp Nghĩa, phường Hiệp Ninh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh hoặc trực ban hình sự qua số điện thoại 02763.822.001; điều tra viên Lâm Thanh Hiền, số điện thoại: 0913.623.252 để phục vụ công tác điều tra vụ án và đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của công dân.