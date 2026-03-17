Hàng trăm cán bộ ở Nghệ An được chọn ngẫu nhiên để xác minh tài sản

Theo Thanh tra tỉnh Nghệ An, việc bốc thăm lựa chọn người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập để xác minh trong năm 2026 được thực hiện công khai, đúng trình tự, thủ tục và có sự giám sát của đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan nhằm đảm bảo khách quan, minh bạch.

Danh sách đưa vào bốc thăm được tổng hợp từ danh sách những người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập hằng năm do các cơ quan, đơn vị gửi về Thanh tra tỉnh theo quy định.

107 người tại 6 cơ quan đơn vị sẽ được Thanh tra tỉnh Nghệ An xác minh thu nhập trong năm 2026.

Kết quả bốc thăm cho thấy trong năm 2026, Thanh tra tỉnh sẽ xác minh tài sản, thu nhập của 107 người tại 6 cơ quan, đơn vị gồm: Sở Y tế (97 người); Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (6 người); Sở Dân tộc và Tôn giáo (1 người); Công ty TNHH MTV Đầu tư xây dựng và Phát triển hạ tầng Nghệ An (1 người); Công ty TNHH MTV Lâm nông nghiệp Sông Hiếu (1 người); Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Nghệ An (1 người).



Kết quả bốc thăm là căn cứ để Thanh tra tỉnh triển khai các bước tiếp theo trong quy trình xác minh tài sản, thu nhập theo quy định.

Quá trình xác minh sẽ tập trung kiểm tra tính trung thực, đầy đủ của việc kê khai tài sản, thu nhập; đồng thời làm rõ nguồn gốc của các tài sản, thu nhập đã kê khai. Trường hợp phát hiện kê khai không trung thực, cơ quan thanh tra sẽ xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Thanh tra tỉnh Nghệ An, việc xác minh tài sản, thu nhập hằng năm góp phần kiểm soát tài sản của người có chức vụ, quyền hạn, nâng cao ý thức trách nhiệm trong kê khai tài sản, thu nhập; đồng thời tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động công vụ và phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực.