Nam thanh niên bị nhóm 8 đối tượng chặn chém, cướp sạch tài sản khi đang trên đường về quê ăn Tết

Ngày 15/2, Công an xã Phú Giáo đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đang lấy lời khai nhóm đối tượng chặn đường chém cướp tài sản trên địa bàn.

Trước đó, Công an xã Phú Giáo nhận tin báo về việc anh Đặng Đình T. (SN 2004, ngụ tỉnh Đồng Nai) bị một nhóm thanh niên chặn đường cướp tài sản khi đang trên đường về quê ăn Tết.

Anh T. cho biết, rạng sáng 14/2, anh lái xe máy trên tuyến đường Tạo Lực (tổ 4, ấp Tam Lập, xã Phú Giáo). Khi anh chạy đến khu vực gần cầu Tam Lập, anh bị nhóm 8 thanh niên chặn lại xin tiền.

Hình ảnh ghi nhận lại vụ việc

Do lo sợ, anh T. tăng ga bỏ chạy nhưng nhóm này cầm hung khí đuổi theo đến một tiệm vá vỏ gần đó rồi lao vào chém và cướp tài sản của anh. Sự việc được báo cơ quan chức năng.

Nhận tin, công an có mặt đưa nạn nhân đi cấp cứu và khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, Nhận định các đối tượng manh động, hành vi mang tính chất côn đồ, đơn vị đã báo cáo Ban Giám đốc Công an TP.HCM, đồng thời phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) tổ chức truy xét.

Đến 15h cùng ngày, công an đã bắt giữ cả 8 người, thu giữ hung khí và phương tiện gây án. Hiện công an đang tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ vai trò từng đối tượng và xử lý theo quy định.