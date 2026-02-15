Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế

Nam thanh niên bị nhóm 8 đối tượng chặn chém, cướp sạch tài sản khi đang trên đường về quê ăn Tết

Chủ nhật, 15:01 15/02/2026 | Sống khỏe

Đang trên hành trình về quê ăn tết, anh T. bất ngờ rơi vào "ác mộng" khi bị nhóm 8 người vây ráp, dùng hung khí truy sát đến cùng để cướp tài sản.

Ngày 15/2, Công an xã Phú Giáo đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đang lấy lời khai nhóm đối tượng chặn đường chém cướp tài sản trên địa bàn.

Trước đó, Công an xã Phú Giáo nhận tin báo về việc anh Đặng Đình T. (SN 2004, ngụ tỉnh Đồng Nai) bị một nhóm thanh niên chặn đường cướp tài sản khi đang trên đường về quê ăn Tết.

Anh T. cho biết, rạng sáng 14/2, anh lái xe máy trên tuyến đường Tạo Lực (tổ 4, ấp Tam Lập, xã Phú Giáo). Khi anh chạy đến khu vực gần cầu Tam Lập, anh bị nhóm 8 thanh niên chặn lại xin tiền.

Nam thanh niên bị nhóm 8 đối tượng chặn chém, cướp sạch tài sản khi đang trên đường về quê ăn Tết - Ảnh 1.

Hình ảnh ghi nhận lại vụ việc

Do lo sợ, anh T. tăng ga bỏ chạy nhưng nhóm này cầm hung khí đuổi theo đến một tiệm vá vỏ gần đó rồi lao vào chém và cướp tài sản của anh. Sự việc được báo cơ quan chức năng.

Nhận tin, công an có mặt đưa nạn nhân đi cấp cứu và khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, Nhận định các đối tượng manh động, hành vi mang tính chất côn đồ, đơn vị đã báo cáo Ban Giám đốc Công an TP.HCM, đồng thời phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) tổ chức truy xét.

Đến 15h cùng ngày, công an đã bắt giữ cả 8 người, thu giữ hung khí và phương tiện gây án. Hiện công an đang tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ vai trò từng đối tượng và xử lý theo quy định.

Minh Tuệ
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

Hiệp hội Y khoa Mỹ: Uống 2 loại nước mỗi ngày, giảm tới 18% nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ

Hiệp hội Y khoa Mỹ: Uống 2 loại nước mỗi ngày, giảm tới 18% nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ

Sống khỏe - 1 giờ trước

Duy trì uống một vài tách trà hoặc cà phê mỗi ngày có thể giúp giảm nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ.

Bảng xếp hạng dinh dưỡng của các loại hạt: Thứ hạt nhiều người dùng nhất trong ngày Tết lại được xếp cuối cùng

Bảng xếp hạng dinh dưỡng của các loại hạt: Thứ hạt nhiều người dùng nhất trong ngày Tết lại được xếp cuối cùng

Sống khỏe - 3 giờ trước

Bạn đã chọn đúng loại hạt cho mình chưa? Bạn có ăn quá nhiều không?

Đốt vàng mã, thắp nhang ngày Tết tránh ảnh hưởng sức khoẻ

Đốt vàng mã, thắp nhang ngày Tết tránh ảnh hưởng sức khoẻ

Sống khỏe - 7 giờ trước

Khói từ việc đốt vàng mã và thắp nhang (thắp hương) không chỉ đơn thuần là mùi hương đặc trưng của ngày Tết.

Bí quyết giúp bạn thoải mái ăn Tết mà cơ thể không gây tích mỡ, tăng cân

Bí quyết giúp bạn thoải mái ăn Tết mà cơ thể không gây tích mỡ, tăng cân

Sống khỏe - 8 giờ trước

GĐXH - Chỉ cần thay đổi cách chọn món và điều chỉnh ăn uống hợp lý, bạn vẫn có thể tận hưởng trọn vẹn hương vị Tết mà cơ thể luôn nhẹ nhõm, khỏe mạnh.

9 thực phẩm không nên để tủ lạnh dịp Tết: Cứ tưởng giữ tươi lâu, ai ngờ lại làm mất sạch dinh dưỡng

9 thực phẩm không nên để tủ lạnh dịp Tết: Cứ tưởng giữ tươi lâu, ai ngờ lại làm mất sạch dinh dưỡng

Bệnh thường gặp - 18 giờ trước

GĐXH - Tủ lạnh không phải “cứu tinh” của mọi loại thực phẩm. Có ít nhất 9 thực phẩm không nên để trong tủ lạnh gồm: bánh mì, khoai tây, hành tây, tỏi, cà chua, chuối, mật ong, cà phê và dưa hấu chưa cắt. Việc bảo quản sai cách, đặc biệt trong dịp Tết tích trữ nhiều đồ ăn, có thể khiến thực phẩm mất dinh dưỡng, biến đổi hương vị và nhanh hỏng hơn bạn nghĩ.

Món bánh gói lá chuối quen thuộc của miền Trung: Ăn tưởng nhẹ bụng, hóa ra giàu dinh dưỡng hơn nhiều người nghĩ

Món bánh gói lá chuối quen thuộc của miền Trung: Ăn tưởng nhẹ bụng, hóa ra giàu dinh dưỡng hơn nhiều người nghĩ

Bệnh thường gặp - 22 giờ trước

GĐXH - Không cầu kỳ như nhiều món ăn truyền thống khác, bánh nậm chinh phục người ăn bằng lớp vỏ mềm mịn, nhân tôm thịt đậm đà và hương thơm dịu nhẹ từ lá chuối. Ít ai biết rằng, đằng sau vẻ ngoài giản dị ấy là sự kết hợp khá hài hòa giữa tinh bột, protein và các vi chất thiết yếu, mang lại giá trị dinh dưỡng đáng chú ý nếu ăn đúng cách.

Tết uống trà gì để vừa thơm dịu như sen nở, vừa nhẹ bụng, dễ ngủ suốt những ngày xuân?

Tết uống trà gì để vừa thơm dịu như sen nở, vừa nhẹ bụng, dễ ngủ suốt những ngày xuân?

Sống khỏe - 22 giờ trước

GĐXH - Ngày Tết, sau những bữa ăn nhiều đạm và dầu mỡ, một chén trà thơm không chỉ giúp cân bằng vị giác mà còn mang lại cảm giác thư thái rất riêng của mùa xuân. Từ trà sen, trà hoa nhài đến những loại trà thảo mộc dịu nhẹ, lựa chọn đúng loại trà ngày Tết có thể giúp cơ thể nhẹ nhõm hơn, tinh thần dễ chịu hơn trong những ngày đầu năm.

Loại củ này được ví như 'kho' dưỡng chất thu nhỏ: vừa chống viêm, vừa bổ não, còn giúp ổn định đường huyết

Loại củ này được ví như 'kho' dưỡng chất thu nhỏ: vừa chống viêm, vừa bổ não, còn giúp ổn định đường huyết

Bệnh thường gặp - 22 giờ trước

GĐXH - Không chỉ là món ăn dân dã quen thuộc, khoai từ (củ từ) còn được xem là 'kho' dưỡng chất tự nhiên nhờ chứa nhiều hợp chất sinh học có lợi cho sức khỏe. Từ khả năng chống viêm, hỗ trợ ổn định đường huyết đến tác dụng với não bộ và nội tiết nữ, khoai từ đang ngày càng được các chuyên gia dinh dưỡng đánh giá cao.

Top 5 loại thuốc cần dự phòng trong ngày Tết, nhà nào cũng nên có

Top 5 loại thuốc cần dự phòng trong ngày Tết, nhà nào cũng nên có

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Chủ động dự phòng một số loại thuốc thiết yếu trong gia đình sẽ giúp bạn xử trí kịp thời các tình huống thường gặp, đồng thời bảo vệ sức khỏe cho cả nhà trong suốt kỳ nghỉ lễ.

Thói quen dịp Tết tưởng tốt nhưng đang 'nuôi lớn' tế bào ung thư, người Việt ai mắc nên sớm từ bỏ

Thói quen dịp Tết tưởng tốt nhưng đang 'nuôi lớn' tế bào ung thư, người Việt ai mắc nên sớm từ bỏ

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Thay đổi thói quen ăn uống và bảo quản thực phẩm khoa học không chỉ giúp phòng tránh ngộ độc thực phẩm mà còn góp phần giảm nguy cơ hình thành tế bào ung thư.

Xem nhiều

Bác sĩ tiết lộ loại rau bình dân nhưng lại mang lại nhiều giá trị lợi ích cho sức khoẻ

Bác sĩ tiết lộ loại rau bình dân nhưng lại mang lại nhiều giá trị lợi ích cho sức khoẻ

Bệnh thường gặp

GĐXH - Rau muống là loại rau quen thuộc trong bữa ăn của người Việt, dễ chế biến và có giá thành rẻ. Ít ai biết rằng, đằng sau vẻ ngoài dân dã, rau muống lại chứa nhiều vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa, góp phần hỗ trợ tiêu hóa, tăng cường miễn dịch, phòng ngừa thiếu máu và bảo vệ sức khỏe tim mạch.

Thiếu niên 15 tuổi nhập viện cấp cứu sau khi 'thụt dầu' liền lúc 300 cái

Thiếu niên 15 tuổi nhập viện cấp cứu sau khi 'thụt dầu' liền lúc 300 cái

Sống khỏe
Cấp cứu cận Tết: Người đàn ông 57 tuổi ở Hà Nội chấn thương nặng ở tay do chặt thịt gà

Cấp cứu cận Tết: Người đàn ông 57 tuổi ở Hà Nội chấn thương nặng ở tay do chặt thịt gà

Y tế
Chuyên gia cảnh báo: 80% ca ngộ độc dịp Tết đến từ những thực phẩm quen thuộc này

Chuyên gia cảnh báo: 80% ca ngộ độc dịp Tết đến từ những thực phẩm quen thuộc này

Bệnh thường gặp
10 thực phẩm giàu canxi quen thuộc, ăn hàng ngày cũng đủ, không cần uống thuốc bổ sung

10 thực phẩm giàu canxi quen thuộc, ăn hàng ngày cũng đủ, không cần uống thuốc bổ sung

Bệnh thường gặp

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top