Nam thanh niên bị nhóm 8 đối tượng chặn chém, cướp sạch tài sản khi đang trên đường về quê ăn Tết
Đang trên hành trình về quê ăn tết, anh T. bất ngờ rơi vào "ác mộng" khi bị nhóm 8 người vây ráp, dùng hung khí truy sát đến cùng để cướp tài sản.
Ngày 15/2, Công an xã Phú Giáo đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đang lấy lời khai nhóm đối tượng chặn đường chém cướp tài sản trên địa bàn.
Trước đó, Công an xã Phú Giáo nhận tin báo về việc anh Đặng Đình T. (SN 2004, ngụ tỉnh Đồng Nai) bị một nhóm thanh niên chặn đường cướp tài sản khi đang trên đường về quê ăn Tết.
Anh T. cho biết, rạng sáng 14/2, anh lái xe máy trên tuyến đường Tạo Lực (tổ 4, ấp Tam Lập, xã Phú Giáo). Khi anh chạy đến khu vực gần cầu Tam Lập, anh bị nhóm 8 thanh niên chặn lại xin tiền.
Do lo sợ, anh T. tăng ga bỏ chạy nhưng nhóm này cầm hung khí đuổi theo đến một tiệm vá vỏ gần đó rồi lao vào chém và cướp tài sản của anh. Sự việc được báo cơ quan chức năng.
Nhận tin, công an có mặt đưa nạn nhân đi cấp cứu và khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, Nhận định các đối tượng manh động, hành vi mang tính chất côn đồ, đơn vị đã báo cáo Ban Giám đốc Công an TP.HCM, đồng thời phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) tổ chức truy xét.
Đến 15h cùng ngày, công an đã bắt giữ cả 8 người, thu giữ hung khí và phương tiện gây án. Hiện công an đang tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ vai trò từng đối tượng và xử lý theo quy định.
Hiệp hội Y khoa Mỹ: Uống 2 loại nước mỗi ngày, giảm tới 18% nguy cơ mắc chứng mất trí nhớSống khỏe - 1 giờ trước
Duy trì uống một vài tách trà hoặc cà phê mỗi ngày có thể giúp giảm nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ.
Bảng xếp hạng dinh dưỡng của các loại hạt: Thứ hạt nhiều người dùng nhất trong ngày Tết lại được xếp cuối cùngSống khỏe - 3 giờ trước
Bạn đã chọn đúng loại hạt cho mình chưa? Bạn có ăn quá nhiều không?
Đốt vàng mã, thắp nhang ngày Tết tránh ảnh hưởng sức khoẻSống khỏe - 7 giờ trước
Khói từ việc đốt vàng mã và thắp nhang (thắp hương) không chỉ đơn thuần là mùi hương đặc trưng của ngày Tết.
Bí quyết giúp bạn thoải mái ăn Tết mà cơ thể không gây tích mỡ, tăng cânSống khỏe - 8 giờ trước
GĐXH - Chỉ cần thay đổi cách chọn món và điều chỉnh ăn uống hợp lý, bạn vẫn có thể tận hưởng trọn vẹn hương vị Tết mà cơ thể luôn nhẹ nhõm, khỏe mạnh.
9 thực phẩm không nên để tủ lạnh dịp Tết: Cứ tưởng giữ tươi lâu, ai ngờ lại làm mất sạch dinh dưỡngBệnh thường gặp - 18 giờ trước
GĐXH - Tủ lạnh không phải “cứu tinh” của mọi loại thực phẩm. Có ít nhất 9 thực phẩm không nên để trong tủ lạnh gồm: bánh mì, khoai tây, hành tây, tỏi, cà chua, chuối, mật ong, cà phê và dưa hấu chưa cắt. Việc bảo quản sai cách, đặc biệt trong dịp Tết tích trữ nhiều đồ ăn, có thể khiến thực phẩm mất dinh dưỡng, biến đổi hương vị và nhanh hỏng hơn bạn nghĩ.
Món bánh gói lá chuối quen thuộc của miền Trung: Ăn tưởng nhẹ bụng, hóa ra giàu dinh dưỡng hơn nhiều người nghĩBệnh thường gặp - 22 giờ trước
GĐXH - Không cầu kỳ như nhiều món ăn truyền thống khác, bánh nậm chinh phục người ăn bằng lớp vỏ mềm mịn, nhân tôm thịt đậm đà và hương thơm dịu nhẹ từ lá chuối. Ít ai biết rằng, đằng sau vẻ ngoài giản dị ấy là sự kết hợp khá hài hòa giữa tinh bột, protein và các vi chất thiết yếu, mang lại giá trị dinh dưỡng đáng chú ý nếu ăn đúng cách.
Tết uống trà gì để vừa thơm dịu như sen nở, vừa nhẹ bụng, dễ ngủ suốt những ngày xuân?Sống khỏe - 22 giờ trước
GĐXH - Ngày Tết, sau những bữa ăn nhiều đạm và dầu mỡ, một chén trà thơm không chỉ giúp cân bằng vị giác mà còn mang lại cảm giác thư thái rất riêng của mùa xuân. Từ trà sen, trà hoa nhài đến những loại trà thảo mộc dịu nhẹ, lựa chọn đúng loại trà ngày Tết có thể giúp cơ thể nhẹ nhõm hơn, tinh thần dễ chịu hơn trong những ngày đầu năm.
Loại củ này được ví như 'kho' dưỡng chất thu nhỏ: vừa chống viêm, vừa bổ não, còn giúp ổn định đường huyếtBệnh thường gặp - 22 giờ trước
GĐXH - Không chỉ là món ăn dân dã quen thuộc, khoai từ (củ từ) còn được xem là 'kho' dưỡng chất tự nhiên nhờ chứa nhiều hợp chất sinh học có lợi cho sức khỏe. Từ khả năng chống viêm, hỗ trợ ổn định đường huyết đến tác dụng với não bộ và nội tiết nữ, khoai từ đang ngày càng được các chuyên gia dinh dưỡng đánh giá cao.
Top 5 loại thuốc cần dự phòng trong ngày Tết, nhà nào cũng nên cóSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Chủ động dự phòng một số loại thuốc thiết yếu trong gia đình sẽ giúp bạn xử trí kịp thời các tình huống thường gặp, đồng thời bảo vệ sức khỏe cho cả nhà trong suốt kỳ nghỉ lễ.
Thói quen dịp Tết tưởng tốt nhưng đang 'nuôi lớn' tế bào ung thư, người Việt ai mắc nên sớm từ bỏSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Thay đổi thói quen ăn uống và bảo quản thực phẩm khoa học không chỉ giúp phòng tránh ngộ độc thực phẩm mà còn góp phần giảm nguy cơ hình thành tế bào ung thư.
Bác sĩ tiết lộ loại rau bình dân nhưng lại mang lại nhiều giá trị lợi ích cho sức khoẻBệnh thường gặp
GĐXH - Rau muống là loại rau quen thuộc trong bữa ăn của người Việt, dễ chế biến và có giá thành rẻ. Ít ai biết rằng, đằng sau vẻ ngoài dân dã, rau muống lại chứa nhiều vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa, góp phần hỗ trợ tiêu hóa, tăng cường miễn dịch, phòng ngừa thiếu máu và bảo vệ sức khỏe tim mạch.