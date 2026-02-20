Khối tài sản của nữ diễn viên đa tài trong "Emily in Paris"

Có nhiều lý do khiến "Emily in Paris" của Netflix trở thành một trong những series được yêu thích trong nhiều năm qua, trong đó phần lớn thành công đến từ dàn diễn viên. Bên cạnh thời trang và khung cảnh du lịch xa hoa, âm nhạc cũng là điểm nhấn đáng chú ý của bộ phim, phần lớn thông qua vai diễn Mindy Chen do Ashley Park thủ vai.

Trong suốt 5 mùa phim, Mindy Chen đã thể hiện nhiều ca khúc, từ những bài hát gốc đến các bản cover của những nghệ sĩ nổi tiếng. Trước khi trở thành gương mặt quen thuộc của "Emily in Paris", Ashley Park đã có một sự nghiệp đáng chú ý cả trên sân khấu lẫn màn ảnh.

Ashley Park thủ vai Mindy Chen trong "Emily in Paris"

Ashley Park sinh ra và lớn lên tại Ann Arbor, Michigan (Mỹ). Cô có đam mê với nghệ thuật từ sớm khi tham gia nhiều hoạt động như khiêu vũ, hát acapella và nhạc kịch. Tuy nhiên, ở tuổi thiếu niên, Ashley Park được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu tủy cấp tính, biến cố này đã ảnh hưởng sâu sắc đến cách cô nhìn nhận cuộc sống. Nữ diễn viên từng chia sẻ rằng chính quãng thời gian chiến đấu với bệnh tật đã thôi thúc cô nghiêm túc theo đuổi nghệ thuật sân khấu.

Sau quá trình điều trị bệnh, Ashley Park trở lại trường trung học và được giao vai chính Millie Dillmount trong vở nhạc kịch Thoroughly Modern Millie. Cô cho biết việc đảm nhận vai diễn này giúp bản thân thoát khỏi hình ảnh một bệnh nhân, để được nhìn nhận đúng với tư cách một nghệ sĩ biểu diễn.

Sau khi tốt nghiệp trung học, Ashley Park có màn ra mắt sân khấu chuyên nghiệp với vai Yvonne trong vở nhạc kịch Miss Saigon. Đến năm 2014, cô xuất hiện trên sân khấu Broadway với tư cách là thành viên dàn diễn viên trong vở Mamma Mia! tại Nhà hát Broadhurst.

Bước ngoặt lớn trong sự nghiệp sân khấu của Ashley Park đến vào năm 2015, khi cô đảm nhận vai Tuptim trong phiên bản dựng lại của vở nhạc kịch The King and I tại Nhà hát Vivian Beaumont. Đây là vai chính đầu tiên của cô trên Broadway. Đáng chú ý, Ashley Park được chọn làm ca sĩ solo chính trong bản thu âm của vở diễn, giúp cô nhận được một đề cử Grammy danh giá.

Nữ diễn viên đa tài Ashley Park

Vai diễn mang lại dấu ấn mạnh mẽ nhất của Ashley Park trên sân khấu Broadway là Gretchen Wieners trong vở nhạc kịch Mean Girls. Vai diễn Gretchen không chỉ giúp Ashley Park nhận được nhiều lời khen từ giới phê bình mà còn mang về cho cô loạt đề cử quan trọng, bao gồm giải Tony cho Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất trong vở nhạc kịch, cùng các đề cử tại Drama League và Drama Desk.

Sau thành công với Mean Girls, Ashley Park chuyển hướng sang màn ảnh nhỏ với vai diễn trong Tales of the City của Netflix. Trong phim, Ashley Park thủ vai Jennifer/Ani Winter – một influencer trên Instagram và là chị em sinh đôi của Jonathan/Raven, nhân vật do Christopher Larkin đảm nhận.

Ashley Park được lựa chọn vào vai Mindy Chen trong series "Emily in Paris" của Netflix. Khi mùa đầu tiên lên sóng vào năm 2020, bộ phim nhanh chóng gây sốt, thu hút hơn 58 triệu lượt xem chỉ trong vài tuần đầu phát hành.

"Emily in Paris" đã đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp truyền hình của Ashley Park, đưa tên tuổi cô đến gần hơn với khán giả toàn cầu và mở ra nhiều cơ hội mới. Sau thành công này, cô tiếp tục tham gia series Girls5Eva của Peacock, qua đó khẳng định sự linh hoạt trong diễn xuất.

Năm 2023, Ashley Park đảm nhận vai chính trong Joy Ride, tác phẩm điện ảnh đầu tay của đạo diễn Adele Lim. Bộ phim xoay quanh nhân vật Audrey Sullivan do Ashley Park thủ vai, cùng người bạn thân Lolo Chen (Sherry Cola) thực hiện chuyến hành trình xuyên châu Á nhằm tìm kiếm mẹ ruột của Audrey.

Sau nhiều năm hoạt động tích cực ở lĩnh vực sân khấu, truyền hình và điện ảnh, Ashley Park đã tích lũy được khối tài sản đáng kể. Theo Celebrity Net Worth, nữ diễn viên của "Emily in Paris" hiện sở hữu giá trị tài sản ròng khoảng 2 triệu USD. Với vai diễn Mindy Chen, theo Parade, cô được cho là nhận thù lao khoảng 100.000 USD cho mỗi tập phim.

Bên cạnh diễn xuất, Ashley Park còn có nguồn thu từ các hợp đồng quảng cáo và thời trang. Nhờ thời trang ấn tượng trong "Emily in Paris", vào tháng 4/2025, cô đảm nhận vai trò đại sứ của Dior, sánh vai cùng những ngôi sao quốc tế như Charlize Theron và Natalie Portman. Ngoài ra, cô cũng giữ vai trò đại sứ thương hiệu toàn cầu của hãng trang sức Pandora.

Ashley Park còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội và từ thiện. Vào tháng 10/2025, cô được bổ nhiệm làm Đại sứ Thiện chí của Chương trình Lương thực Thế giới thuộc Liên Hợp Quốc. Trong số các hoạt động thiện nguyện nổi bật, nữ diễn viên từng dẫn dắt chiến dịch gây quỹ hỗ trợ Sudan trong giai đoạn quốc gia này đối mặt với nạn đói, quyên góp được hơn 500.000 USD và góp phần cung cấp một triệu bữa ăn.