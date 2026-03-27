HIEUTHUHAI và dàn anh trai, em xinh hội tụ tại concert đặc biệt ở Gia Lai

Chương trình khai mạc "Năm Du lịch Quốc gia 2026" được dàn dựng theo hình thức thực cảnh quy mô lớn, kết hợp nghệ thuật biểu diễn hiện đại với chất liệu văn hóa truyền thống, tái hiện hành trình kết nối từ đại ngàn đến biển xanh thông qua ngôn ngữ sân khấu, âm nhạc, vũ đạo và hiệu ứng thị giác.

Với cấu trúc 4 chương nghệ thuật liên hoàn, gồm: Khởi nguyên - Linh khí đại ngàn - Hào khí Tây Sơn - Đại ngàn chạm biển xanh. Thay vì đi theo cách kể chuyện tuyến tính quen thuộc, phần mở màn được thiết kế như một chuỗi thực cảnh nối tiếp, nơi hiệu ứng sân khấu và chuyển động đóng vai trò dẫn dắt chính.

Sân khấu khai mạc Năm Du lịch Quốc gia 2026.

Không gian nghệ thuật được xây dựng như một bức tranh chuyển động liên tục, nơi âm thanh cồng chiêng Tây Nguyên hòa cùng tinh thần lịch sử và nhịp sống đương đại, khắc họa sự giao thoa giữa cảnh quan đại ngàn và không gian duyên hải miền Trung. Các lớp diễn mang tính biểu trưng cho sự khởi nguyên của sự sống, dòng chảy văn hóa và khát vọng phát triển của vùng đất.

Đại nhạc hội Mega Concert: Dàn sao "vũ trụ Say Hi" chuẩn bị đổ bộ

Sau phần mở màn, chương trình sẽ chuyển sang đại nhạc hội - phân đoạn đang nhận được nhiều sự quan tâm khi quy tụ dàn nghệ sĩ trẻ thuộc "Vũ trụ Say Hi". Sự xuất hiện của những cái tên như Isaac, HIEUTHUHAI, HURRYKNG, Anh Tú, Phạm Anh Duy, Negav, Tez, Mason Nguyễn, Sơn.K, Lamoon, Bùi Trường Linh, CONGB và Juky San, được kỳ vọng sẽ mang đến nguồn năng lượng trẻ trung, hiện đại, đồng thời tạo nên bầu không khí lễ hội sôi động cho sân khấu khai mạc.

Chương trình có sự xuất hiện của HIEUTHUHAI, Isaac, HURRYKNG, Anh Tú, Phạm Anh Duy, Negav, Tez, Mason Nguyễn, Sơn.K, Lamoon, Bùi Trường Linh, CONGB.

Setlist chương trình dần được hé lộ với loạt ca khúc quen thuộc từ Vũ trụ "Say Hi" như Walk, Bắc thang lên hỏi ông trời, No Alcohol, Hermosa… Những bản hit gắn liền với khán giả trẻ hứa hẹn sẽ được làm mới bằng các phiên bản trình diễn đặc biệt, kết hợp dàn dựng ánh sáng, hiệu ứng sân khấu và chuyển động quy mô lớn, tạo nên trải nghiệm thị giác – âm nhạc giàu cảm xúc.

Đáng chú ý, đây cũng là một trong những lần hiếm hoi các nghệ sĩ từ Vũ trụ "Say Hi" cùng hội tụ trên một sân khấu thuộc khuôn khổ sự kiện cấp quốc gia. Sự giao thoa giữa nhiều cá tính âm nhạc trong cùng một đại nhạc hội được kỳ vọng sẽ tạo nên loạt tiết mục kết hợp bùng nổ, trở thành điểm nhấn được chờ đợi nhất của chương trình và góp phần đẩy cao trào cảm xúc cho toàn bộ đêm diễn.

Từ lễ khai mạc truyền thống đến Mega Concert

Theo những thông tin được hé lộ, Mega Concert khai mạc Năm Du lịch Quốc gia 2026 đang được định hình như một đại show quy mô lớn, cho thấy mức đầu tư mạnh tay ngay từ sân khấu mở màn. Theo đó, chương trình quy tụ hàng trăm nghệ sĩ, vũ công và diễn viên quần chúng tham gia trình diễn. Không chỉ gây ấn tượng bởi phần nội dung nghệ thuật, chương trình còn cho thấy tầm vóc của một đại nhạc hội cấp quốc gia khi huy động tổng cộng 2.200 nhân sự tham gia vận hành và biểu diễn, bao gồm 500 người thuộc ekip sản xuất - nội dung - truyền thông, 400 diễn viên quần chúng, 300 dancer và nghệ sĩ xiếc, 500 nhân sự an ninh - cơ động - bảo an, cùng 500 nhân sự hậu cần phụ trách lễ tân, vệ sinh và y tế xuyên suốt sự kiện.

Mega Concert hứa hẹn sẽ mang đến một màn khai mạc ấn tượng, mở đầu cho hành trình Năm Du lịch Quốc gia 2026 bằng một đại sự kiện giàu tính nghệ thuật, trải nghiệm và cảm xúc khó quên.

Hệ thống sân khấu được thiết kế ở quy mô đặc biệt lớn với kích thước 116m ngang x 40m sâu, kết hợp màn hình LED dài 108m x cao 13m, tạo nên không gian trình diễn đa lớp cho phép vận hành đồng thời nhiều phân cảnh thực cảnh và đại nhạc hội hiện đại. Khu vực khán đài dài 93m x sâu 23m cũng được xây dựng nhằm đảm bảo sức chứa lớn và góc nhìn tối ưu cho khán giả.

Song song đó, công tác ghi hình và truyền thông được đầu tư với hệ thống máy quay quy mô lớn gồm: 50 máy quay/ chụp (bao gồm drone, FPV, flycam) phục vụ ghi nhận toàn bộ chương trình từ nhiều góc độ. Tất cả góp phần tạo nên một sân khấu thực cảnh hoành tráng, nơi yếu tố văn hóa truyền thống và tinh thần giải trí hiện đại lần đầu hòa quyện rõ nét trong cùng một không gian biểu diễn.

Ở góc độ chiến lược phát triển du lịch địa phương, ông Trần Việt Anh (Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Gia Lai) cho biết: "Năm 2026 là năm đầu nhiệm kỳ mới của tỉnh Gia Lai, khi địa phương triển khai các nghị quyết quan trọng và xác định du lịch là một trong những trụ cột phát triển kinh tế. Trong lộ trình đưa du lịch trở thành ngành kinh tế chiến lược của tỉnh, Hiệp hội Du lịch Gia Lai xác định Du lịch Xanh là kim chỉ nam xuyên suốt. Chúng tôi khẳng định quan điểm phát triển dựa trên sự bảo tồn – hiện đại nhưng vẫn giữ nguyên vẻ nguyên bản, tập trung nguồn lực phát triển du lịch cộng đồng, tôn vinh Không gian văn hóa Cồng chiêng và bảo tồn nghiêm ngặt hệ sinh thái bản địa. Bởi chúng tôi tin rằng chính sự hoang sơ của đại ngàn và chiều sâu di sản mới là ‘thỏi nam châm’ bền vững nhất".

Với quy mô dàn dựng cùng lực lượng tham gia đông đảo, Mega Concert hứa hẹn sẽ mang đến một màn khai mạc ấn tượng, mở đầu cho hành trình Năm Du lịch Quốc gia 2026 bằng một đại sự kiện giàu tính nghệ thuật, trải nghiệm và cảm xúc khó quên. Đây cũng là cơ hội để Gia Lai khẳng định thương hiệu điểm đến "Đại ngàn chạm biển xanh", thu hút sự quan tâm của du khách trong và ngoài nước. Không chỉ là đêm nhạc, Mega Concert còn được xem như bước khởi động chiến lược, kết nối hài hòa linh khí núi rừng với hơi thở đại dương, góp phần nâng tầm vị thế của địa phương trên bản đồ du lịch quốc tế. Sự kiện đánh dấu một mốc quan trọng, nơi yếu tố nghệ thuật, văn hóa và giải trí hòa quyện, mở ra hành trình đầy hứa hẹn cho du lịch Gia Lai trong năm 2026.