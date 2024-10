Hòa Bình: Mỗi tháng chi bao nhiêu tiền để hỗ trợ thường xuyên hằng tháng cho 4.459 thành viên tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở?

Khánh Hòa: Mức hỗ trợ hằng tháng mà thành viên tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được hưởng GĐXH - Các Nghị quyết của HĐND tỉnh Khánh Hòa quy định chi tiết về tiêu chí thành lập, số lượng thành viên và các chế độ, chính sách đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn.

Tiêu chí thành lập, số lượng thành viên tổ bảo vệ an ninh, trật tự tại Hòa Bình

Theo Nghị quyết của HĐND tỉnh Hòa Bình, mỗi thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hòa Bình thành lập 01 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự, cơ cấu gồm có: Tổ trưởng, Tổ phó và Tổ viên.

Đối với thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên, tổ dân phố có từ 500 hộ gia đình trở lên bố trí 4 thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự.

Đối với thôn, tổ dân phố không thuộc quy định nêu trên bố trí 03 thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự.

Số lượng hộ gia đình tại thôn, tổ dân phố được tính theo số liệu dân cư kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành. Định kỳ 5 năm/lần kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành, cấp có thẩm quyền rà soát, kiện toàn Tổ bảo vệ an ninh, trật tự và điều chỉnh số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự theo quy định của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, các văn bản hướng dẫn thi hành và Nghị quyết này.

Toàn tỉnh Hòa Bình có 4.459 thành viên tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Theo Quyết định của UBND tỉnh Hòa Bình, tỉnh này thành lập 1.482 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự tại 1.482 thôn, xóm, bản, tiểu khu, tổ dân phố…với tổng số 4.459 thành viên (trong đó có 1.482 tổ trưởng, 1.482 tổ phó và 1.495 tổ viên).

Trong đó, huyện Lạc Sơn là địa phương có nhiều Tổ bảo vệ an ninh, trật tự nhất ở Hòa Bình với 252 Tổ, bao gồm 756 thành viên.

Còn huyện Cao Phong có ít Tổ bảo vệ an ninh, trật tự nhất ở Hòa Bình với 88 Tổ, bao gồm 264 thành viên.

Mức hỗ trợ thường xuyên hằng tháng

Thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Hòa Bình được hưởng mức hỗ trợ thường xuyên hằng tháng như sau:

Tổ trưởng hưởng 1.800.000 đồng/tháng.

Tổ phó hưởng 1.600.000 đồng/tháng.

Tổ viên hưởng 1.400.000 đồng/tháng.

Như vậy, với 4.459 thành viên tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tại Hòa Bình (trong đó có 1.482 tổ trưởng, 1.482 tổ phó và 1.495 tổ viên), mỗi tháng phải chi hơn 7,1 tỷ đồng để duy trì mức hỗ trợ thường xuyên hằng tháng.