Hoa hậu Kỳ Duyên: 'Tôi thấy mình ngầu khi đăng quang hai cuộc thi tầm cỡ'

Rạng sáng 15/9, Kỳ Duyên giao lưu truyền thông sau đăng quang Miss Universe Vietnam. Cô nói: "Tôi thấy mình ngầu và tự hào về bản thân. Sau 10 năm trở thành Hoa hậu Việt Nam, tôi tiếp tục giành vương miện tại một cuộc thi sắc đẹp tầm cỡ. Tôi đã đạt được ước mơ của mình là sắp tới được hô vang hai tiếng Việt Nam trên đấu trường nhan sắc hàng đầu thế giới".

Hoa hậu Kỳ Duyên. Ảnh:

Tân Miss Universe Vietnam thừa nhận hai tháng qua là hành trình nhiều thử thách với cô. Những ngày đầu tham gia truyền hình thực tế, cô chông chênh vì thể hiện không tốt. Người đẹp trăn trở suy nghĩ, điều chỉnh chiến lược. Kỳ Duyên cho rằng nếu tự tạo áp lực cho bản thân vì sự kỳ vọng của khán giả, phong độ của cô sẽ tụt dốc. Sau đó, cô chọn cách thả lỏng, đón nhận các thử thách với tâm lý thoải mái nhất. Cô quan niệm khi tin vào bản thân, chắc chắn mọi việc sẽ hoàn thành.

"Áp lực lớn nhất với tôi là từng đăng quang một cuộc thi sắc đẹp lớn trong nước. Mọi người thắc mắc tại sao tôi có nước đi rủi ro như vậy. Nhưng tôi chấp nhận tham gia cuộc đua này, đón nhận mọi kết quả để thỏa mãn thanh xuân một lần, không còn gì hối tiếc. Đây là lý tưởng của tôi. Tôi muốn có thể truyền cảm hứng cho tất cả bạn trẻ ngoài kia rằng: Hãy luôn cố gắng tìm ra mong muốn của mình và đừng bao giờ ngần ngại sử dụng sự can đảm, dũng cảm để hiện thực hóa ước mơ. Vì nếu không bắt tay làm, chắc chắn các bạn không biết được thành công sẽ đến với mình thế nào", cô nói.

Kỳ Duyên kể hai tháng qua, cô tập cười mỗi ngày. Cô hiểu rằng để trở thành hoa hậu, nụ cười rất quan trọng. Khi giành vương miện, cô thấy nụ cười của mình ẩn chứa sự hãnh diện, tự hào. Trên sân khấu, Kỳ Duyên luôn dặn mình tĩnh tâm, bản lĩnh vì cho rằng nếu mất bình tĩnh, cô không thể diễn tả hết nội tâm và những điều ấp ủ bên trong. "Khi trả lời xong câu hỏi ứng xử top 3, tôi đã khóc trong cánh gà. Tôi thấy giây phút đó tuyệt vời và không nghĩ mình có thể làm được như vậy. Thời điểm đó, tôi không biết có trở thành hoa hậu hay không nhưng vỡ òa cảm xúc với chính mình vì đã làm được điều bản thân luôn cố gắng", cô chia sẻ.

Tân hoa hậu nói trong cuộc thi, hai tháng qua cô "đơn phương độc mã", tự làm tất cả mọi thứ. Tuy nhiên, ngoài đời, cô biết ơn khi được khán giả dành nhiều tình cảm. Theo cô, đây là động lực lớn giúp bản thân chiến thắng. Bên cạnh đó, cô xem gia đình là điểm tựa tinh thần. Hoa hậu biết ơn khi bố mẹ và anh trai, chị dâu luôn ủng hộ cô "cháy" hết mình với ước vọng thanh xuân. Người đẹp nói được tiếp thêm tinh thần lớn khi người thân bay từ Hà Nội vào TP HCM cổ vũ trong chung kết.

Kỳ Duyên đùa vui rằng sau cuộc thi sẽ hẹn top 5 Miss Universe 2018 H'Hen Niê để "xin vía" trước khi lên đường chinh chiến sắc đẹp quốc tế. Cô cho biết ba tháng tới sẽ tích cực làm việc, tập luyện để đạt kết quả cao, giúp nhan sắc Việt thăng hạng.

Khoảnh khắc đăng quang Miss Universe Vietnam 2024 của Kỳ Duyên.

Nguyễn Cao Kỳ Duyên trở thành tân hoa hậu Miss Universe Vietnam 2024 trong chung kết cuộc thi diễn ra tại TP HCM tối 14/9. Xuyên suốt các phần thi, người đẹp thể hiện sự tự tin, bản lĩnh trên sân khấu. Với việc trở thành tân hoa hậu, Kỳ Duyên sẽ thi Miss Universe lần thứ 73 diễn ra vào cuối năm tại Mexico. Cô đồng thời nhận hai tỷ đồng tiền mặt, trong đó 500 triệu đồng được cô trích ra để ủng hộ đồng bào bão lũ ở miền Bắc .

Nguyễn Cao Kỳ Duyên sinh năm 1996, quê Nam Định. Cô cao 1,76 m, số đo 86-60-94 cm, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014. Cô từng được mời làm giám khảo, huấn luyện viên các cuộc thi, chương trình như The Look Vietnam 2017, Siêu mẫu Việt Nam 2018, Hoa hậu Thể thao 2022, The Face Vietnam 2023. Tiếp tục thi hoa hậu sau 10 năm, người đẹp cho biết vì cô đau đáu giấc mơ chinh phục cuộc thi quốc tế. Cô cũng là người đẹp đầu tiên đăng quang hai cuộc thi hoa hậu lớn trong 10 năm.