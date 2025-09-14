Hoa hậu Ngọc Hân cùng chồng và mẹ đẻ kỷ niệm tháng cuối thai kỳ

Với Ngọc Hân, mỗi khung hình như một lời chào ấm áp và cũng là lời thầm thì ngọt ngào gửi đến con: "Đây chính là mái ấm nơi con sẽ chào đời và lớn lên, với tình yêu vô bờ bến của bố mẹ và cả đại gia đình. Con sẽ được yêu thương vô điều kiện trong suốt cuộc đời này"