Hoa hậu Quế Anh trước thềm chung kết Miss Grand International 2024 tại Thái Lan

Dù vướng phải không ít những tranh cãi nhưng làn sóng phản ứng tiêu cực dành cho Hoa hậu Quế Anh đã giảm đáng kể trước thềm diễn ra đêm chung kết Miss Grand International 2024. Cô hiện đang sở hữu một số thành tích như: Top 10 thí sinh có bình chọn cao nhất, được đi ăn tối cùng ông Nawat, Top 20 hạng mục Best in swimsuit, Top 15 hạng mục Grand Voice, Top 10 hạng mục Best National Costume.

Trên bảng xếp hạng của cuộc thi những ngày qua, Quế Anh luôn nằm trong top 3 sở hữu lượng bình chọn cao nhất, cùng với đại diện Myanmar và đại diện Indonesia. Được biết, người chiến thắng hạng mục này sẽ được trao cơ hội đặc cách lọt thẳng vào top 10 chung cuộc.

Tuy nhiên, trước thềm chung kết Miss Grand International 2024, Quế Anh đã có màn "lội ngược dòng" ấn tượng tại hạng mục Miss Popular Vote, chính thức vươn lên dẫn đầu danh sách các thí sinh được bình chọn nhiều nhất thông qua trang chủ cuộc thi.

Hoa hậu Quế Anh đã có màn thay đổi ngoạn mục trước thềm chung kết Miss Grand International 2024.

Ngoài ra, nhờ sự ủng hộ nhiệt tình từ người hâm mộ, trang phục "Thảm xà cừ" mà Quế Anh trình diễn ở đêm thi ngày 20/10 đã lọt vào Top 5 Trang phục dân tộc được bình chọn nhiều nhất. Theo đó, thiết kế độc đáo của nhà thiết kế Nguyễn Ngọc Tứ chính thức góp mặt trong top 10 tranh giải Best National Costume năm nay.

Siêu mẫu Minh Tú, huấn luyện viên catwalk của Quế Anh cho biết hài lòng về sự thể hiện tiến bộ của người đẹp.

Cách đây ít giờ, dù bận rộn cho đêm chung kết nhưng Quế Anh đã có bài viết khá dài trên trang cá nhân để chia sẻ và cảm ơn những người đã hỗ trợ, giúp đỡ cô trong hành trình đến với Miss Grand International 2024.

Cô viết: "Chỉ còn vài giờ nữa, hành trình của Quế Anh với cuộc thi Miss Grand International 2024 sẽ chính thức khép lại. Khoảng thời gian qua, Quế Anh đã có cho mình nhiều kỷ niệm đẹp, những trải nghiệm và bài học quý giá mà bản thân chắc chắn sẽ không thể nào quên trong cuộc đời". Quế Anh cũng cảm ơn những tình cảm yêu ghét từ khán giả dành cho cô, "từ xa lạ rồi dần mở lòng, từ cảm giác hoài nghi đến tin tưởng, từ thương rồi rất thương. Mỗi một sự thay đổi ấy đều là một món quà vô giá mà Quế Anh sẽ trân trọng suốt cuộc đời.

Miss Grand International 2024 là một giấc mơ lớn mà Quế Anh may mắn được chạm tay và chinh phục. Quế Anh biết rằng bản thân chưa tốt, vẫn còn rất nhiều thiếu sót. Thời gian tới mong khán giả cho Quế Anh thêm cơ hội trau dồi, hoàn thiện mình để có thể hoàn thành trọn vẹn nhiệm kỳ của một Miss Grand Vietnam. Quế Anh hứa sẽ không ngừng nỗ lực để xứng đáng với sự niềm tin và kỳ vọng của mọi người", người đẹp viết.

Ngắm những hình ảnh của Hoa hậu Quế Anh trước thềm chung kết Miss Grand International 2024.