Hoa hậu Quỳnh Anh bị cấm diễn 6 tháng sau ồn ào nhóm chat nói xấu

Ngày 25/10, Ban tổ chức Miss Universe Vietnam 2026 đưa ra hướng xử lý đối với Hoa hậu Nguyễn Quỳnh Anh và Á hậu 1 Trịnh Mỹ Anh sau những tranh cãi liên quan đến nhóm chat lan truyền trên mạng xã hội.

Sau quá trình xem xét, ban tổ chức quyết định dừng các hoạt động biểu diễn trên sân khấu của Hoa hậu Nguyễn Quỳnh Anh trong 6 tháng. Hình thức xử lý nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của người đẹp trong phát ngôn, ứng xử, đồng thời bảo đảm các chuẩn mực dành cho người hoạt động trong lĩnh vực sắc đẹp.

Hoa hậu Nguyễn Quỳnh Anh bị Ban tổ chức Miss Universe Vietnam 2026 dừng hoạt động biểu diễn trên sân khấu trong 6 tháng sau ồn ào nhóm chat.

Bên cạnh đó, Quỳnh Anh sẽ thực hiện nghĩa vụ nộp phạt cho cơ quan chức năng theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền và quy định pháp luật hiện hành. Thông báo không nêu cụ thể mức tiền phạt cũng như ngày quyết định bắt đầu có hiệu lực.

Cùng với Quỳnh Anh, Á hậu 1 Miss Universe Vietnam 2026 Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức quyết định tạm dừng các hoạt động biểu diễn trên sân khấu trong 3 tháng. Người đẹp cũng có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ nộp phạt theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, nếu có.

Ban tổ chức cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng để xác minh, xử lý những nội dung liên quan. Các quyết định thuộc thẩm quyền của đơn vị sẽ được thực hiện trên cơ sở quy chế cuộc thi, thông tin đã được xác minh và các quy định liên quan.

Á hậu 1 Trịnh Mỹ Anh cũng bị tạm dừng các hoạt động biểu diễn trên sân khấu trong 3 tháng.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền hình ảnh được cho là nội dung trao đổi trong một nhóm chat riêng liên quan đến các nhân vật của cuộc thi Miss Universe Vietnam 2026. Những đoạn tin nhắn bị cho là có lời lẽ chê bai, bàn luận thiếu thiện chí về một số người đẹp và nhân vật liên quan cuộc thi, khiến dư luận tranh luận.

Hoa hậu Nguyễn Quỳnh Anh và Á hậu 1 Trịnh Mỹ Anh trở thành tâm điểm chú ý khi bị gọi tên trong sự việc. Một số nội dung lan truyền được cho là nhắc đến Hoa hậu Kỳ Duyên, MC Thanh Thanh Huyền, Á hậu Trịnh Thị Hồng Đăng và giám khảo Lâm Ngân.

Tối 13/10, Quỳnh Anh lên tiếng xin lỗi, thừa nhận có những lời nói mà khi nhìn lại, cô nhận thấy bản thân có thể diễn đạt cẩn trọng và tinh tế hơn. Người đẹp gửi lời xin lỗi đến những cá nhân bị ảnh hưởng, đồng thời cho biết xem sự việc là bài học về sự chừng mực, tôn trọng và trách nhiệm trong cách ứng xử.

Sáng 13/10, Á hậu 1 Trịnh Mỹ Anh cũng đăng bài xin lỗi, nhận trách nhiệm về những lời nói thiếu cân nhắc có thể gây tổn thương cho người khác.

Nguyễn Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026 trong đêm chung kết diễn ra tại Hải Phòng ngày 2/10. Trước đó, cô từng giành danh hiệu Á hậu 1 Miss Universe Vietnam 2024, Á quân The Face Vietnam 2018 và quán quân Supermodel Me 2021.

Trịnh Mỹ Anh giành danh hiệu Á hậu 1 tại Miss Universe Vietnam 2026. Trước đó, cô từng giành danh hiệu Á hậu 3 tại cuộc thi Hoa hậu Trái đất Việt Nam.