Huyền Lizzie hạnh phúc khi 'rũ bỏ' hình ảnh nữ tổng tài để trở thành cô bán rau

Ngay từ những tập đầu của bộ phim truyền hình "Căn nhà không mái che" lên sóng trên VTV3 vai diễn của Huyền Lizzie đã nhận được nhiều sự quan tâm, yêu mến của khán giả. Trong phim, Huyền Lizzie lần đầu vào vai Hạnh - một người phụ nữ thôn quê mộc mạc, chịu nhiều nỗi ấm ức, khổ cực khi chồng là người cờ bạc, giở thói vũ phu với vợ.

Bất đắc dĩ, Hạnh phải gom đủ số tiền đưa cho chồng để có thể chấm dứt cuộc hôn nhân đầy nước mắt. Nhân vật Hạnh đã khiến khán giả xót thương, đồng cảm, điều này cho thấy Huyền Lizzie nhập vai rất thành công, nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả.

Nhiều năm qua, Huyền Lizzie ghi dấu ấn với những nhân vật thành đạt, có phong thái tự tin và vẻ ngoài chỉn chu. Chính vì thế, khi nữ diễn viên xuất hiện trong hình ảnh một người phụ nữ nông thôn vất vả trong "Căn nhà không mái che", nhiều khán giả ban đầu bày tỏ sự hoài nghi về mức độ phù hợp của cô với vai Hạnh.

Vai Hạnh của Huyền Lizzie đang gây ấn tượng với khán giả. Ảnh VTV

Theo Thời báo VTV, để hóa thân vào nhân vật, không dừng lại ở việc thay đổi dáng đi hay tập đạp xe, Huyền Lizzie còn phải làm quen với những công việc vốn không phải thế mạnh của mình như: thái rau, nhặt rau, nấu bếp... Nhờ những sự cố gắng cũng như chuyên nghiệp trong diễn xuất, khán giả đã dành nhiều lời khen ngợi cho Huyền Lizzie trong cách đi đứng, tác phong đã lột tả được dáng vẻ người phụ nữ nông thôn vất vả như Hạnh.

Nếu sự thay đổi về ngoại hình và tác phong là thử thách có thể giải quyết bằng quá trình tập luyện, thì việc đi sâu vào nội tâm Hạnh lại đòi hỏi Huyền Lizzie phải thực sự sống trong câu chuyện của nhân vật. "Thời gian đầu tôi gặp khó vì một nhân vật ở quê, khổ, vất vả, cách thoại, nhả từ lúc nào cũng vội vã, nhanh chóng, dứt khoát. Bởi vậy, với Hạnh, tôi phải tiết chế việc điệu của mình, làm sao để thoại đời nhất, mộc nhất có thể", Huyền Lizzie tâm sự.

Sau ly hôn, Hạnh vất vả mưu sinh để nuôi con với công việc bán rau. Ảnh VTV

Với vai diễn trong "Căn nhà không mái che", Huyền Lizzie cảm thấy đã chạm tới điều luôn tìm kiếm. Đó là sự chân thực trong diễn xuất. "Không phải cảnh nào mình làm cũng quá tốt, không phải cảnh nào cũng đong đầy cảm xúc, hôm nay có thể diễn tốt, hôm khác đuối hơn một chút, đó cũng là cảm xúc bình thường của con người. Nhưng với phim này Huyền thực sự chạm điều mình mong muốn đó là cảm xúc thật sự, cảm xúc mà mình đem hết ruột gan ra để diễn được nó", Huyền Lizzie giãi bày.

Huyền Lizzie đã cho thấy khả năng diễn xuất đa dạng không chỉ dừng lại ở vai diễn nữ tổng tài quen thuộc. Ảnh VTV

Một điểm đáng chú ý khác là tạo hình của Hạnh trong bộ phim này khiến Huyền Lizzie rất thích dù phải làm mình xấu đi, không được trang điểm. Với Huyền Lizzie, niềm vui lớn nhất lúc này là bộ phim đang nhận được sự yêu thương của khán giả. Những nỗ lực trên phim trường, những ngày quay kéo dài dưới nắng hè và cả những giọt nước mắt khi nhập vai dường như đã tìm được sự hồi đáp xứng đáng.

"Bộ phim lên sóng hiện giờ được khán giả yêu thương, cả ê-kíp rất hạnh phúc vì mọi công sức đã được đền đáp xứng đáng, đi đến đâu cũng được nghe mọi người nhắc đến phim. Nhân vật nào cũng tốt, viral, hình ảnh đẹp, chỉn chu, mọi người yêu phim, đó là điều tuyệt vời với Huyền và cả ê-kíp", Huyền Lizzie chia sẻ.

Diễn viên Huyền Lizzie. Ảnh FBNV

Huyền Lizzie tên thật là Phan Minh Huyền, sinh năm 1990, là nữ diễn viên quen thuộc của màn ảnh Việt. Cô ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim truyền hình như: "Bộ tứ 10A8", "Lời thì thầm từ quá khứ", "Chạy trốn thanh xuân", "Thương ngày nắng về", "1 mét vuông", "Cách em 1 milimet"...

Sau khi ghi dấu ấn trong nhiều bộ phim truyền hình, Huyền Lizzie không chỉ được nhắc đến với nhan sắc rạng rỡ mà còn với lối diễn tự nhiên, mang lại cảm xúc chân thật cho người xem. Bên cạnh đóng phim và kinh doanh, nữ diễn viên hướng đến phong cách gợi cảm nhưng vẫn tinh tế, thể hiện vẻ đẹp của người phụ nữ từng trải và yêu bản thân.

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