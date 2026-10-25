Liveshow 4 Vòng chung kết 'Sao Mai 2026' trở lại với những giai điệu bất hủ

Với chủ đề "Những giai điệu bất hủ", chương trình hướng đến những tác phẩm âm nhạc có sức sống bền bỉ, gắn liền với ký ức của nhiều thế hệ khán giả. Đêm trực tiếp mở ra không gian âm nhạc xoay quanh những ca khúc vượt qua thử thách của thời gian. Không chỉ lưu giữ giá trị nghệ thuật, các tác phẩm này còn gắn với những dấu mốc trong đời sống âm nhạc, tạo nên sự kết nối giữa các thế hệ người nghe.

Đối với các thí sinh tham gia vòng chung kết, việc thể hiện những ca khúc đã quen thuộc với công chúng vừa là cơ hội, vừa đặt ra yêu cầu về khả năng xử lý tác phẩm. Bên cạnh kỹ thuật thanh nhạc, người biểu diễn cần truyền tải được tinh thần, cảm xúc của ca khúc, đồng thời thể hiện cá tính nghệ thuật riêng. Đây cũng là yếu tố góp phần tạo nên dấu ấn cho mỗi phần trình diễn.

Liveshow 4 Vòng Chung kết "Sao Mai 2026" mang chủ đề "Những giai điệu bất hủ". Ảnh VTV

Liveshow 4 Vòng Chung kết "Sao Mai 2026" hướng sự chú ý của khán giả đến sức sống lâu dài của các tác phẩm âm nhạc và khả năng làm mới những giai điệu quen thuộc qua cách thể hiện của các giọng ca trẻ. Việc lựa chọn ca khúc, cách xử lý giai điệu và khả năng làm chủ sân khấu sẽ là những yếu tố đáng chú ý trong đêm thi.

"Sao Mai" là cuộc thi âm nhạc gắn với hoạt động phát hiện và tôn vinh các giọng ca, góp phần tạo cơ hội để những tài năng trẻ thể hiện khả năng và phát triển con đường nghệ thuật. Liveshow 4 tiếp tục là một điểm hẹn dành cho khán giả yêu âm nhạc, đặc biệt là những người quan tâm đến các ca khúc có giá trị qua nhiều thế hệ.

Các thí sinh lắng nghe nhận xét từ Ban giám khảo. Ảnh VTV

Trước đó, tại Liveshow 3, với chủ đề "Tình ca", 12 thí sinh bước vào đêm thi không chỉ thể hiện kỹ thuật thanh nhạc mà còn phải truyền tải câu chuyện, cảm xúc của tác phẩm và tạo dấu ấn bằng màu sắc cá nhân. Đây là đêm loại trực tiếp thứ ba của Vòng Chung kết. Khép lại Liveshow 3, Kim Jea Bin và Phạm Thùy Linh là hai thí sinh phải dừng chân. Như vậy, chỉ còn 10 thí sinh giành quyền bước tiếp vào Liveshow 4.

Liveshow 4 - Vòng Chung kết Sao Mai 2026 với chủ đề "Những giai điệu bất hủ" được truyền hình trực tiếp lúc 21h ngày 25/10 trên VTV3.

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