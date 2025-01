Hoảng hồn cảnh xe ô tô mất lái, lao thẳng vào nhà dân khiến 2 người bị thương.

Vụ tai nạn giao thông được camera an ninh ghi lại và chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy, vào khoảng 19 giờ 23 phút ngày 26/1, chiếc xe ô tô điện di chuyển với tốc độ cao, sau đó bất ngờ lao thẳng vào một cửa hàng kinh doanh nằm sát mặt đường.

Thời điểm trên, phía trong cửa hàng có 2 người bị xe ô tô tông trúng, trong đó 1 người bị hất văng ra xa, người còn lại kẹt trước đầu xe. Sau va chạm, nhiều đồ đạc, hàng hóa trong cửa hàng bị hư hỏng nặng, tài xế xe ô tô sau đó bước xuống xe trong tình trạng khá hoảng loạn.

Theo tìm hiểu của PV, vụ tai nạn xảy ra trên đường Tân Kỳ Tân Quý, quận Tân Bình, TP.HCM. Ngay sau khi phát hiện sự việc, người dân và lực lượng chức năng đã lập tức có mặt, hỗ trợ người bị nạn. May mắn, 2 nạn nhân chỉ bị thương nhẹ, không nguy hiểm đến tính mạng.

Nguyên nhân ban đầu được cho là do tài xế xe ô tô không kiểm soát được tốc độ và tay lái, dẫn đến hậu quả như trên. Tại hiện trường, chiếc xe chạy lao hết phần đầu vào cửa hàng, khung cảnh hỗn loạn với các sản phẩm trong tiệm bị hất tung rơi vãi khắp nơi.

Nguyên nhân vụ tai nạn hiện đang được Công an quận Tân Bình điều tra, làm rõ.

