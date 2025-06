Học sinh Hải Phòng nô nức đi 'cầu may' trước kỳ thi

Chỉ còn ít ngày nữa là đến kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập Hải Phòng và tốt nghiệp THPT năm 2025, hàng loạt đền, miếu nổi tiếng ở Hải Phòng như Đền Trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đền Nghè, Đền Tam Kỳ… tập nập sĩ tử và phụ huynh, thầy cô giáo đến chiêm bái, cầu may mắn trong thi cử

Ghi nhận của phóng viên Báo sức khoẻ và Đời sống tại Hải Phòng, khoảng 1 tuần nay, từ sáng sớm đến chiều muộn, tại các ngôi đền, miếu ở Hải Phòng như Đền Nghè (quận Lê Chân), Đền Tam Kỳ (quận Hồng Bàng) hay Đền Trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm (huyện Vĩnh Bảo), Từ Lương Xâm (Hải An) luôn tấp nập người ra vào. Trong dòng người ấy, phần lớn là các em học sinh trong độ tuổi 15–18, tay cầm những tập giấy, bút viết, nét mặt lộ rõ sự hồi hộp xen lẫn quyết tâm.

Học sinh khối 9 xếp hàng dâng lễ tại Đền Trạng Trình, huyện Vĩnh Bảo những ngày trước thi vào 10.

Tâm lý những người đến cầu may trước ngày thi "có thờ, có thiêng".

Bạn Bùi Gia Hân, học sinh lớp 9 tại Trường THCS Đồng Hòa, chia sẻ: "Em được bố mẹ chở về thắp hương tại Đền Trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm để cầu mong được bình tĩnh, làm bài thi tốt. Dù biết cốt lõi là chất lượng học tập, nhưng đi lễ giúp em cảm thấy yên tâm hơn."

Không chỉ học sinh, nhiều phụ huynh cũng lựa chọn hình thức "cầu may" như một cách để tiếp thêm niềm tin cho con em mình. Chị Trần Thị Hương, một phụ huynh có con học lớp 9 cho biết: "Tôi không mê tín, nhưng tin rằng sự thành tâm sẽ giúp con tự tin hơn trước kỳ thi quan trọng."

Tại khuôn viên Đền Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm (huyện Vĩnh Bảo) ngay từ sáng sớm, dòng người đã tấp nập đổ về mang theo những giỏ lễ sách bút cùng niềm hy vọng may mắn thi cử.

Theo Ban Quản lý Khu di tích, lượng khách năm nay tăng đột biến so với cùng kỳ. Mỗi ngày, di tích đón khoảng 7.000 lượt khách, trong đó phần lớn là học sinh cuối cấp và phụ huynh. Để đảm bảo an ninh trật tự, Ban Quản lý đã huy động thêm nhân sự, bố trí lực lượng túc trực thường xuyên để nhắc nhở người dân không thắp hương quá nhiều gây khói và hạn chế chen lấn.

Không riêng Đền Trạng Trình, các địa điểm linh thiêng khác như Đền Nghè (quận Lê Chân), Từ Lương Xâm (Hải An), Chùa Dư Hàng (quận Lê Chân), Đền Tam Kỳ (quận Hồng Bàng), Chùa Hang (Đồ Sơn)… cũng chứng kiến lượng người đến cầu may tăng đột biến trong những ngày này.

Dịch vụ viết sớ cầu may tại các Đền cũng nhộn nhịp theo.

Dòng người đổ về chiêm lễ tại Cây đa 13 gốc những ngày này rất đông.

Ai cũng mong cầu cho con sức khoẻ, bình tĩnh, thi cử may mắn, đỗ đạt cao.

Chị Phạm Thu Hiền (quận Hải An), có con gái thi vào lớp 10 THPT Ngô Quyền chia sẻ: “Cháu đăng ký thi vào trường gần nhà vừa đảm bảo thuận tiện cho việc học lâu dài, vừa cũng là trường tốt. Biết dưới quận Hải An vó ngôi Từ rất thiêng thờ cụ Ngô Quyền mà cháu lại thi vào trường mang tên cụ nên gia đình đã về đây làm lễ xin may mắn cho cháu.

Anh Bùi Sinh có con thi Đại học năm nay cũng đến chiêm lễ từ sớm, tâm sự: "Cháu nhà tôi cũng ôn thi chăm chỉ, nhưng tôi vẫn muốn đi lễ để cầu thêm bình an, hanh thông cho cháu. Cũng là cách để con và mình cảm thấy an lòng hơn trước kỳ thi”.

Cầu may trước kỳ thi đã trở thành một nét văn hóa quen thuộc mỗi mùa thi ở nhiều địa phương, trong đó có Hải Phòng.

Với nhiều người dân Việt Nam, đặc biệt là các bậc cha mẹ, việc dâng lễ cầu may trước kỳ thi không chỉ mang ý nghĩa tâm linh mà còn là cách để tiếp thêm động lực tinh thần cho con em. “Có thờ có thiêng, có kiêng có lành”, quan niệm ấy vẫn bền bỉ theo năm tháng, đặc biệt trong những dịp thi cử quan trọng như vào lớp 10 hay thi tốt nghiệp THPT hằng năm.

Học sinh Hải Phòng nô nức đi cầu may tại các Đền, Miếu linh thiêng trước kỳ thi quan trọng