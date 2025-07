6 chính sách mới ảnh hưởng đến hàng triệu người có hiệu lực từ tháng 8/2025

Quy định mới về đối tượng, mức đóng, mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế

Ngày 1/7/2025, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 188/2025/NĐ-CP, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm Y tế sửa đổi năm 2024 (Luật số 51/2024/QH15). Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15/8/2025.

Nghị định này có một số điểm mới, như: bổ sung các trường hợp không bị coi là trốn đóng bảo hiểm y tế; bổ sung quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng; sửa đổi, bổ sung trách nhiệm cơ quan thực hiện chuyển kinh phí đóng bảo hiểm y tế và cơ quan lập danh sách cấp thẻ bảo hiểm y tế của các nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế; bổ sung quy định về thủ tục cấp thẻ bảo hiểm y tế.

Nghị định cũng hướng dẫn cụ thể việc thực hiện thủ tục cấp thẻ bảo hiểm y tế bản điện tử, bản giấy cho người tham gia bảo hiểm y tế trên Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc qua ứng dụng của cơ quan bảo hiểm xã hội hoặc trực tiếp tại bộ phận một cửa của cơ quan bảo hiểm xã hội, hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính công ích đến cơ quan bảo hiểm xã hội...

Nghị định quy định thời điểm thẻ bảo hiểm y tế của trẻ em có giá trị sử dụng được như sau: Trẻ sinh từ 30/9 trở về trước: Từ ngày sinh đến hết 30/9 của năm trẻ đủ 72 tháng tuổi; Trẻ sinh sau ngày 30/9: Từ ngày sinh đến hết ngày cuối của tháng trẻ đủ 72 tháng tuổi.

Với học sinh đóng bảo hiểm y tế hằng năm thì giá trị sử dụng của thẻ bảo hiểm y tế như sau: Học sinh lớp 1: Từ ngày 1/10 năm đầu tiên cấp tiểu học; từ ngày cuối của tháng trẻ đủ 72 tháng tuổi nếu trẻ sinh sau ngày 30/9; Học sinh lớp 12: Từ ngày 1/1 - hết ngày 30/9 của năm đó. Khuyến khích học sinh lớp 12 đóng bảo hiểm y tế và hưởng mức hỗ trợ đến hết 31/12 của năm học cuối để bảo đảm liên tục quyền lợi bảo hiểm y tế, không phải hoàn trả phần kinh phí hỗ trợ trong trường hợp thay đổi đối tượng.

Từ tháng 8/2025, nhiều chính sách nổi bật có hiệu lực. Ảnh minh họa: TL

Người làm chuyên trách về chuyển đổi số được hỗ trợ 5 triệu đồng/tháng

Nghị định số 179/2025/NĐ-CP quy định về mức hỗ trợ đối với người làm công tác chuyên trách về chuyển đổi số, an toàn thông tin mạng, an ninh mạng có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2025.

Nghị định này quy định về mức hỗ trợ đối với người làm công tác chuyên trách về chuyển đổi số, an toàn thông tin mạng, an ninh mạng trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (gồm các tổ chức chính trị - xã hội) từ Trung ương đến cấp xã và lực lượng vũ trang (quân đội, công an, cơ yếu).

Theo đó, đối tượng trên được hưởng mức hỗ trợ 5 triệu đồng/tháng. Mức hỗ trợ trên được trả cùng kỳ lương hằng tháng và không dùng để tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế. Mức hỗ trợ này được áp dụng cho đến khi thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo chủ trương của cấp có thẩm quyền.

Thời gian không được hưởng mức hỗ trợ gồm: Thời gian nghỉ việc không hưởng lương liên tục từ một tháng trở lên; Thời gian nghỉ việc hưởng các chế độ trợ cấp bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội; Thời gian bị tạm giữ, tạm giam, tạm đình chỉ công tác hoặc đình chỉ công tác; Thời gian không đảm nhiệm công việc chuyên môn, nghiệp vụ quy định trên liên tục từ một tháng trở lên.

Doanh nghiệp có vốn Nhà nước từ 50% trở lên phải sửa đổi điều lệ

Ngày 14/6/2025 Quốc hội đã thông qua Luật số 68/2025/QH15 – Luật Quản lý và đầu tư vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, có hiệu lực từ ngày 1/8/2025.

Luật gồm 8 Chương 59 Điều quy định việc đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp, quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp. Luật này thay thế Luật năm 2014 và đặt ra loạt yêu cầu chuyển tiếp đối với các doanh nghiệp có vốn Nhà nước.

Theo Điều 59, doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ phải rà soát, sửa đổi điều lệ, quy chế tài chính và quy chế nội bộ để phù hợp quy định mới, hoàn thành trước ngày 31/12/2026. Trong thời gian chưa sửa đổi, doanh nghiệp được tạm áp dụng các quy định hiện hành nếu không trái luật mới.

Luật cũng cho phép tiếp tục thực hiện các đề án, phương án đầu tư, huy động vốn, cơ cấu lại doanh nghiệp... đã được phê duyệt trước 1/8/2025. Các thỏa thuận với cổ đông chiến lược, hợp đồng cho vay ký trước thời điểm luật có hiệu lực cũng được tiếp tục thực hiện đến khi hết hiệu lực, nhưng mọi sửa đổi sau đó phải tuân thủ luật mới.

Đại diện chủ sở hữu Nhà nước sẽ có thời hạn 1 năm để xác định lại vốn điều lệ tại các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc phạm vi quản lý.

Ba nghị quyết về đầu tư dự án giao thông trọng điểm

Quốc hội đã thông qua 3 nghị quyết về quyết định, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án hạ tầng giao thông quan trọng. Cụ thể:

Nghị quyết 220/2025/QH15 thông qua chủ trương đầu tư Dự án xây dựng đường Vành đai 4 TP. Hồ Chí Minh, với tổng chiều dài khoảng 159,31 km, chia thành 10 dự án thành phần. Tổng vốn đầu tư sơ bộ ước tính 120.413 tỷ đồng, gồm: ngân sách trung ương 29.688 tỷ đồng, ngân sách địa phương 40.093 tỷ đồng và 50.632 tỷ đồng do nhà đầu tư huy động. Dự án khởi công từ năm 2025, hoàn thành và đưa vào vận hành trong năm 2029.

Nghị quyết 219/2025/QH15 phê duyệt Dự án cao tốc Quy Nhơn – Pleiku dài khoảng 125 km, chia làm 3 dự án thành phần. Tổng vốn đầu tư khoảng 43.734 tỷ đồng từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách nhà nước năm 2024, ngân sách trung ương và địa phương giai đoạn 2021–2030. Dự án cũng dự kiến hoàn thành trong năm 2029.

Nghị quyết 221/2025/QH15 điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu giai đoạn 1, với tổng vốn đầu tư điều chỉnh là 21.551 tỷ đồng, bao gồm 17.124 tỷ đồng trong giai đoạn 2021–2025 và 4.427 tỷ đồng giai đoạn 2026–2030. Việc điều chỉnh phù hợp với yêu cầu thực tiễn và đảm bảo tiến độ dự án theo Nghị quyết 59/2022/QH15.

Ba Nghị quyết cùng có hiệu lực từ ngày 11/8/2025.

Ban hành nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng thủ dân sự

Chính phủ ban hành Nghị định 200/2025/NĐ-CP ngày 9/7/2025 quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng thủ dân sự. Nghị định có hiệu lực từ 23/8/2025.

Từ ngày 23/8, số điện thoại 112 sẽ là tổng đài tiếp nhận nội dung thông tin về sự cố, thiên tai, thảm họa, những nguy cơ xảy ra, yêu cầu trợ giúp của tổ chức, cá nhân. Tổng đài 112 được đặt tại Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh.

Nghị định cũng quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự cấp xã. Trong đó, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự cấp xã do Chủ tịch UBND xã thành lập đồng thời là Trưởng ban, có chức năng tham mưu cho Chủ tịch UBND tổ chức, chỉ đạo, điều hành về phòng thủ dân sự trên địa bàn quản lý.

Quy định điều kiện liên kết giáo dục trong các trường công lập ở Hà Nội

Từ ngày 27/8/2025, Nghị định số 202/2025/NĐ-CP chính thức có hiệu lực trong đó quy định chi tiết về điều kiện, trình tự, thủ tục, chương trình giáo dục, việc cấp văn bằng, chứng chỉ thực hiện liên kết giáo dục, giảng dạy chương trình giáo dục tích hợp đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập của Thành phố Hà Nội.

Đối tượng áp dụng là cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập của thành phố Hà Nội, bao gồm: nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non, trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học và các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện liên kết giáo dục với cơ sở giáo dục, tổ chức giáo dục của nước ngoài. Cơ sở giáo dục, tổ chức giáo dục của nước ngoài thực hiện liên kết giáo dục với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập của Thành phố Hà Nội.

Nghị định quy định UBND TP Hà Nội phê duyệt liên kết giáo dục; trình tự phê duyệt liên kết giáo dục. Nghị định quy định thời hạn của liên kết giáo dục không quá 5 năm kể từ ngày được phê duyệt và có thể được gia hạn, mỗi lần gia hạn không quá 5 năm.