Hội chị em tận hưởng ngày 20/10 theo cách riêng cùng ShopeeFood

Lập hội cùng đồng nghiệp, bạn bè đặt đơn nhóm ăn uống cả ngày

Làm việc trong lĩnh vực tổ chức sự kiện thể thao, Nguyễn Thị Thảo Nguyên (sinh năm 2002, sống tại Thành phố Hồ Chí Minh) vốn yêu thích những buổi tụ tập ăn uống cùng bạn bè, đồng nghiệp. Với cô nàng, 20/10 là dịp thích hợp để hội chị em ở công ty và nhóm bạn thân có thêm lý do gặp gỡ, trò chuyện sau những giờ làm việc bận rộn. Vì vậy, Nguyên dự định rủ đồng nghiệp đặt đồ ăn trưa tại văn phòng và tiếp tục nhập hội cùng nhóm bạn thân vào buổi tối.

Thảo Nguyên dự định rủ đồng nghiệp, hội bạn ăn uống dịp 20/10.

Với những buổi tụ tập đông người, việc thống nhất và tổng hợp món ăn của cả nhóm đôi khi mất khá nhiều thời gian. Do đó, Thảo Nguyên thường sử dụng tính năng Đặt đơn nhóm trên ShopeeFood. Chỉ cần tạo đơn nhóm và chia sẻ đường dẫn, mỗi đồng nghiệp hay thành viên trong nhóm bạn đều có thể chủ động lựa chọn món yêu thích, việc chốt đơn cũng thuận tiện hơn.

Cũng theo Thảo Nguyên, tính năng Đặt đơn nhóm cũng đặc biệt hữu ích khi các thành viên có lịch trình khác nhau. "Nhóm mình có người tan làm sớm, người lại bận việc nên không thể đến cùng lúc. Tụi mình quyết định sẽ đặt đơn nhóm trước và hẹn giao vào thời điểm phù hợp để các bạn đến sớm nhận đơn, chuẩn bị bàn tiệc sẵn. Những người còn lại đến sau có thể nhập hội ngay, ai cũng vui vì có món ăn bản thân yêu thích, lại tiết kiệm thời gian của cả nhóm".

Quây quần bên gia đình nhỏ thưởng thức bữa tối đặc biệt

Khác với Thảo Nguyên thích những cuộc hẹn với bạn bè, đồng nghiệp, chị Đinh Thị Thùy Dương (sinh năm 1996, sống tại thành phố Huế) dự định dành tối 20/10 để cùng gia đình nhỏ thưởng thức một bữa ăn đặc biệt, thịnh soạn hơn thường ngày.

Tuy nhiên, do 20/10 là ngày làm việc bình thường, thời gian của cả gia đình khá hạn chế, chị Dương ưu tiên đặt món giao tận nhà qua ShopeeFood thay vì di chuyển đến quán. Cách này giúp chị tiết kiệm thời gian, đồng thời có thể tận dụng các chương trình ưu đãi để tối ưu chi phí cho bữa ăn.

Với mong muốn bữa tối lần này có nhiều món ăn hấp dẫn, phù hợp với khẩu vị của từng thành viên, chị Dương dự kiến đặt món từ quán có thực đơn đa dạng. Ước tính tổng giá trị đơn hàng có thể lên đến gần một triệu đồng, vì vậy chị đã chủ động tìm hiểu thêm các chương trình trên ShopeeFood dịp 20/10, đặc biệt là mã ưu đãi dành cho đơn hàng giá trị cao.

Chị Thùy Dương lưu các mã ưu đãi cho đơn hàng giá trị cao trên ShopeeFood để tối ưu chi phí cho bữa ăn.

Tận hưởng ngày vui một mình và gửi chút ngọt ngào đến người thân

Đầu năm nay, chị Lê Nụ (sinh năm 1994, quê gốc tại thành phố Vinh) chuyển từ Hà Nội đến Bắc Ninh sinh sống và làm việc. Nhịp sống mới khiến chị khá bận rộn, khó sắp xếp thời gian gặp gỡ bạn bè hay về quê thăm gia đình thường xuyên như trước. Trong dịp 20/10 năm nay, chị Nụ quyết định dành một buổi tối cho riêng mình, đồng thời gửi bánh ngọt và đồ uống đến bạn bè, bố mẹ ở xa như một cách bày tỏ sự quan tâm và sẻ chia niềm vui.

Chị Nụ dự định dành thời gian cho bản thân vào tối ngày 20/10.

"Về phần quà cho người thân, bạn bè, mọi năm tôi gửi hoa, riêng năm nay tôi chọn lên ShopeeFood đặt bánh ngọt và đồ uống tặng cho ba người bạn thân ở Hà Nội, cùng bố mẹ ở thành phố Vinh. Thao tác rất đơn giản, tôi chỉ cần nhập địa chỉ người nhận, chọn món và hẹn giờ giao phù hợp với lịch trình của mỗi người. Nhờ vậy, dù ở xa gia đình, bạn bè, tôi vẫn có thể gửi chút ngọt ngào ngày 20/10 đến những người thân yêu", chị Lê Nụ tâm sự.

Để tối ưu chi phí, chị Nụ chủ động tìm kiếm và lưu trước các mã ưu đãi dịp 20/10 trên ShopeeFood. Đây cũng là mẹo nhỏ giúp chị tiết kiệm hơn khi đặt món trong những ngày đặc biệt.

Dù là liên hoan cùng đồng nghiệp, hội bạn thân, sum vầy bên gia đình hay tận hưởng ngày vui một mình và gửi món quà đến người thân yêu, ShopeeFood giúp việc đặt món trong dịp 20/10 trở nên thuận tiện và tối ưu hơn. Cùng khám phá các ưu đãi trên ShopeeFood ngay hôm nay để tận hưởng ngày 20/10 trọn vẹn theo cách của riêng mình, tham khảo thêm trên Fanpage ShopeeFood VN.

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