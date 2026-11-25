15 mâm cơm gia đình ngon tròn vị: Gợi ý thực đơn giữ nhịp sum vầy sau ngày nghỉ lễ
GĐXH - Ngày 24/11 vừa khép lại, câu chuyện về văn hóa Việt lại được nhắc nhiều ở các diễn đàn, sự kiện lớn. Nhưng ở nhiều gia đình tại Hà Nội, văn hóa ẩm thực hiện diện theo cách rất thực tế: mở tủ lạnh, cân đối bữa ăn cho hợp khẩu vị, hợp sức nấu và giữ cho gian bếp luôn có người đứng vào mỗi chiều.
Với chị Vũ Thu Hương ở Hà Nội, những mâm cơm nấu suốt một năm qua không sinh ra để tạo hiệu ứng hay chạy theo những chuẩn mực bày biện cầu kỳ. Chúng được làm ra từ chính nhịp sống thường nhật: hôm nào rảnh tay thì làm thêm món rim, món gỏi; hôm nào bận rộn thì gọn ghẽ với canh, rau, món mặn vừa miệng, miễn sao cả nhà ăn ngon và thấy thoải mái.
Nhìn từ góc độ đời sống, ai đi chợ, ai nấu, ai dọn, món nào hợp người lớn tuổi, món nào hợp người trẻ - tất cả tạo thành một guồng quay quen thuộc mà nếu thiếu đi, nhịp sinh hoạt của cả nhà lập tức xộc xệch. Sự tiếp nối từ thế hệ trước sang thế hệ sau đôi khi chẳng nằm ở những bài học dài dòng, mà ở chính khoảnh khắc người đi trước truyền lại cách nêm nếm, cách chọn thực phẩm tươi ngon và thói quen quây quần đúng bữa.
Mỗi gia đình có một cách xoay xở riêng giữa áp lực công việc và chuyện cơm nước. Người chọn nấu nhanh gọn, người thích chăm chút từng món, nhưng điểm gặp nhau ở nhiều căn bếp Việt vẫn là sự chủ động giữ lấy một bữa ăn chung để các thành viên không bị trôi dạt theo lịch trình của riêng mình.
Sau cột mốc Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, khi nhìn lại album các bữa ăn đã chuẩn bị suốt một năm, chị Vũ Thu Hương ở Hà Nội thẳng thắn rằng đó chưa bao giờ là những mâm cơm cầu kỳ nhất. "Chỉ là những bữa cơm mình đã nấu, đã bày, đã chụp lại - và muốn giữ lại như giữ một chút hương vị của căn bếp, của gia đình, của nếp nhà Việt", chị Hương chia sẻ.
Với chị Hương, giá trị cốt lõi của việc duy trì bữa cơm nhà nằm ở sự có mặt và sự duy trì đều đặn mỗi ngày, hơn là những tuyên ngôn lớn lao. "Bởi có những giá trị không cần phải nói thật lớn. Chỉ cần mỗi ngày vẫn có một người muốn nấu, một người chờ cơm, và một mâm cơm để mọi người cùng ngồi xuống. Thế là một nếp nhà vẫn đang được tiếp nối", chị Hương nói thêm.
Một ngày mới sau 24/11 bắt đầu, chuyện cơm nước lại tiếp tục theo đúng quỹ đạo của nó. Giữ được sự đều đặn và chân thật trong từng bữa ăn chính là cách bền bỉ để nếp nhà Việt đứng vững giữa nhịp sống hiện đại.
15 mâm cơm giản dị - nơi giữ nhịp sinh hoạt, sự gắn kết và nếp nhà Việt mỗi chiều về
Mâm cơm 1
Mâm cơm 2
Mâm cơm 3
Mâm cơm 4
Mâm cơm 5
Mâm cơm 6
Mâm cơm 7
Mâm cơm 8
Mâm cơm 9
Mâm cơm 10
Mâm cơm 11
Mâm cơm 12
Mâm cơm 13
Mâm cơm 14
Mâm cơm 15
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