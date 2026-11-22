Từ những món kho đậm đà, canh nóng đến rau xanh và món ăn dân dã quen thuộc, một bữa cơm đủ đầy không chỉ giúp cả nhà ngon miệng mà còn mang lại cảm giác ấm áp, sum vầy. Cùng tham khảo 8 mâm cơm gia đình vừa ngon, dễ làm, hợp vị ngày lạnh, để mỗi bữa tối trở thành khoảng thời gian cả nhà mong chờ.

Dưới đây là 8 mâm cơm hội đủ những tiêu chí ấy, được thực hiện qua bàn tay khéo léo của chị Hoàng Huyền - Người vốn nổi tiếng về sự chu toàn, đảm đang trong các hội nhóm chị em Yêu Bếp.

8 mâm cơm gia đình nóng hổi, thơm nức cho ngày lạnh

Mâm cơm gia đình 1:

Thịt kho tàu, canh bí, chả cốm, rau bí xào, canh bí xanh.

Mâm cơm gia đình 2:

Rau muống luộc, thịt băm, tôm rang, chân gà rút xương chua ngọt.

Mâm cơm gia đình 3:

Thịt kho tàu, canh tập tàng nấu mướp, măng xào, cà chấm mắm tôm.

Mâm cơm gia đình 4:

Cá rán, canh chua nấu thịt, mực nướng, rau cải chíp xào.

Mâm cơm gia đình 5:

Cá rán, gà rang gừng, canh chua, cà muối.

Mâm cơm gia đình 6:

Sườn nướng, đậu rán, canh chua, thịt bê xào xả ớt, mướp đắng xào.

Mâm cơm gia đình 7:

Cá kho thịt, cá rán, canh cá nấu đậu, nộm rau muống.

Mâm cơm gia đình 8:

Nem rán, thịt luộc, nộm rau muống, canh bí.