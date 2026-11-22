8 mâm cơm gia đình nóng hổi, thơm nức cho ngày lạnh
GĐXH - Những ngày trời trở lạnh, chẳng gì hấp dẫn bằng một mâm cơm nóng hổi vừa bưng lên, nghi ngút khói và thơm nức cả căn bếp.
Từ những món kho đậm đà, canh nóng đến rau xanh và món ăn dân dã quen thuộc, một bữa cơm đủ đầy không chỉ giúp cả nhà ngon miệng mà còn mang lại cảm giác ấm áp, sum vầy. Cùng tham khảo 8 mâm cơm gia đình vừa ngon, dễ làm, hợp vị ngày lạnh, để mỗi bữa tối trở thành khoảng thời gian cả nhà mong chờ.
Dưới đây là 8 mâm cơm hội đủ những tiêu chí ấy, được thực hiện qua bàn tay khéo léo của chị Hoàng Huyền - Người vốn nổi tiếng về sự chu toàn, đảm đang trong các hội nhóm chị em Yêu Bếp.
8 mâm cơm gia đình nóng hổi, thơm nức cho ngày lạnh
Mâm cơm gia đình 1:
Mâm cơm gia đình 2:
Mâm cơm gia đình 3:
Mâm cơm gia đình 4:
Mâm cơm gia đình 5:
Mâm cơm gia đình 6:
Mâm cơm gia đình 7:
Mâm cơm gia đình 8:
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