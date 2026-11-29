Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946-19/12/2026), Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phối hợp Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức chương trình nghệ thuật chính luận đặc biệt "Lời thề non sông". Đêm nghệ thuật dự kiến diễn ra vào lúc 20h10 thứ Bảy, ngày 05/12/2026 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1.

Không đi theo lối mòn của các chương trình kỷ niệm truyền thống, "Lời thề non sông" được kiến tạo như một đại nhạc hội chính luận với tầm vóc quốc gia. Điểm làm nên sức hút đặc biệt của "Lời thề non sông" chính là sự đầu tư dàn dựng công phu, kể lại câu chuyện bằng nghệ thuật về lịch sử Ngày Toàn quốc Kháng chiến trong không gian Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.

Chương trình có sự tham gia của gần 2.000 nghệ sĩ, diễn viên, lực lượng vũ trang và được hỗ trợ, sử dụng một số trang bị, khí tài quân sự ngay trên sân khấu. Lần đầu tiên trong một chương trình nghệ thuật đại chúng, khán giả sẽ được tận mắt chứng kiến những màn thực cảnh quy mô lớn với sự xuất hiện trực tiếp của các lực lượng quân đội tinh nhuệ cùng dàn khí tài quân sự. Sự kết hợp giữa sức mạnh quốc phòng thực tế và nghệ thuật trình diễn tạo nên những khoảnh khắc thị giác choáng ngợp, khơi dậy niềm tự hào dân tộc mãnh liệt.

Khung giờ mở cổng đăng ký vé trực tuyến chương trình “Lời thề non sông”.

Ban Tổ chức đã chính thức thông báo cổng đăng ký vé tham dự chương trình nghệ thuật chính luận đặc biệt "Lời thề non sông" qua ứng dụng “Hệ thống Thông tin Tuyên giáo”. Việc mở cổng đăng ký vé trực tuyến sẽ chia thành hai đợt trong ngày Thứ Hai (ngày 30/11). Cụ thể, đợt 1 sẽ mở vào lúc 10h00 và đợt 2 mở vào lúc 15h00 cùng ngày. Hệ thống áp dụng quy định mỗi Căn cước công dân (CCCD) chỉ được đăng ký một vé duy nhất cho một người tham dự. Cổng đăng ký của mỗi đợt sẽ tự động đóng lại ngay khi hệ thống ghi nhận đủ số lượng theo quy định.

Về quy trình thao tác, khán giả có nhu cầu tham dự cần truy cập vào ứng dụng “Hệ thống Thông tin Tuyên giáo”, nhấn chọn banner sự kiện “Lời thề non sông” hiển thị trên giao diện và bấm vào mục “Đăng ký vé ngay”. Sau khi lựa chọn hạng vé phù hợp và nhấn “Xác nhận đăng ký vé”, người dùng có thể truy cập vào mục “Vé của tôi” để kiểm tra lại thông tin xác nhận đã đăng ký thành công.

Ban Tổ chức đặc biệt lưu ý khán giả cần chủ động tải ứng dụng và cập nhật đầy đủ các thông tin cá nhân bắt buộc trước giờ mở cổng, bao gồm họ và tên, số điện thoại, số CCCD cùng hình ảnh chụp CCCD để phục vụ công tác xác minh dữ liệu. Những khán giả đăng ký thành công sẽ nhận được một mã QR trên ứng dụng kèm hướng dẫn chi tiết về thời gian, địa điểm để tiến hành đổi sang vé cứng.

Ngô Kiến Huy trải lòng về hành trình làm nghề đầy nước mắt và lời tự nhủ không bao giờ lỗi hẹn Giao thừa với mẹ GĐXH - Ngô Kiến Huy ghi dấu ấn bởi sự bền bỉ và đa năng suốt gần hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật, chặng đường thăng trầm ấy luôn đầy ắp những kỷ niệm khi có mẹ đồng hành.