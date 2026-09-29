Nam NSƯT thân thiết với Hồng Đào hơn 40 năm: Ở tuổi 60 không nghỉ hưu vẫn miệt mài đi diễn

NSƯT Hữu Châu tiết lộ lý do nhận đóng phim 'Lên hương', hóa ra vì Hồng Đào GĐXH - NSƯT Hữu Châu nhận lời tham gia "Lên hương" bởi một lý do đặc biệt: muốn được diễn cùng Hồng Đào, người bạn lâu năm.

NSƯT Hữu Châu là ai?

Sinh năm 1966, NSƯT Hữu Châu đã có hơn bốn thập kỷ gắn bó với nghệ thuật. Ông tốt nghiệp Trường Nghệ thuật Sân khấu 2 TP.HCM năm 1985, cùng thời với nhiều nghệ sĩ như Hồng Đào, Hữu Nghĩa, Quang Minh... Sau nhiều năm hoạt động, Hữu Châu ghi dấu qua sân khấu kịch, phim truyền hình, điện ảnh và công việc đào tạo thế hệ diễn viên trẻ.

NSƯT Hữu Châu cùng nghệ sĩ Hồng Đào trong phim "Lên hương".

Bước sang tuổi 60, NSƯT Hữu Châu vẫn chưa chọn cuộc sống nghỉ ngơi hoàn toàn. Ông tiếp tục nhận lời tham gia những dự án phù hợp, đồng thời duy trì việc truyền đạt kinh nghiệm cho học trò. Với một nghệ sĩ dành phần lớn cuộc đời trên sân khấu, công việc dường như đã trở thành một phần tự nhiên trong nhịp sống.

Trước đây, NSƯT Hữu Châu từng chia sẻ rằng, ông vẫn cố gắng đi diễn, dành dụm để chủ động khi đau bệnh và điều quan trọng nhất là giữ sức khỏe cũng như trí nhớ để tiếp tục làm nghề. Ông cho rằng tuổi càng cao, việc nhớ lời thoại càng cần được chú ý, vì vậy bản thân phải duy trì lối sống tích cực và lành mạnh.

Đó cũng là cách nam nghệ sĩ cân bằng giữa tuổi tác và công việc. Thay vì chạy theo số lượng, ông lựa chọn những công việc phù hợp với sức khỏe và sở thích. Việc được tiếp tục đứng trên sân khấu, gặp đồng nghiệp, làm việc cùng những người trẻ hay xuất hiện trong một dự án điện ảnh mới đều mang đến cho ông niềm vui.

NSƯT Hữu Châu đam mê nghệ thuật dù đã ở tuổi hưu.

NSƯT Hữu Châu không chỉ diễn xuất mà còn dành nhiều năm cho công việc giảng dạy. Ông từng gắn bó với công tác đào tạo sinh viên tại Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM và các sân khấu. Với ông, việc truyền lại kinh nghiệm cho thế hệ trẻ cũng là một cách tiếp tục sống với nghề.

Nhiều học trò từng nhắc đến sự gần gũi của người thầy NSƯT Hữu Châu. Ngoài giờ học, ông vẫn giữ mối quan hệ thân thiết với nhiều diễn viên trẻ, cùng ăn uống, trò chuyện và chia sẻ những câu chuyện nghề.

Ở tuổi mà nhiều người đã nghĩ đến việc nghỉ ngơi, NSƯT Hữu Châu vẫn tìm thấy năng lượng từ công việc. Sân khấu, phim ảnh và học trò tạo cho ông những mối kết nối mới, đồng thời giúp ông duy trì nhịp sống quen thuộc.

NSƯT Hữu Châu có hơn 40 năm thân thiết với Hồng Đào

Trong số những người bạn lâu năm của NSƯT Hữu Châu, Hồng Đào là cái tên đặc biệt. Hai nghệ sĩ quen biết nhau từ thời còn học tại Trường Nghệ thuật Sân khấu 2. Từ những người bạn trẻ cùng bước vào nghề, họ đã trải qua hơn bốn thập kỷ với nhiều thăng trầm của sân khấu và cuộc sống.

NSƯT Hữu Châu khi trên phim trường.

Tình bạn giữa NSƯT Hữu Châu và Hồng Đào không chỉ được thể hiện qua những lần đứng chung sân khấu hay màn ảnh mà còn ở sự gắn bó ngoài đời. Trong hồi ký, Hữu Châu từng dành nhiều trang viết để nhắc đến người bạn cũ. Ông kể rằng vì mỗi người sống một nơi, công việc bận rộn nên không phải lúc nào cả hai cũng có dịp gặp nhau, nhưng mỗi lần hội ngộ đều mang lại cảm giác thân thuộc như những ngày còn trẻ.

Mới đây, mối quan hệ đặc biệt ấy tiếp tục được nhắc đến khi NSƯT Hữu Châu tham gia bộ phim Lên hương. Nam nghệ sĩ cho biết, một trong những lý do khiến ông nhận lời góp mặt là mong muốn được diễn cùng Hồng Đào - người bạn đã quen từ thuở hàn vi.

Ở tuổi 60, NSƯT Hữu Châu và Hồng Đào lại có dịp đứng chung trong một dự án điện ảnh. Cuộc hội ngộ này vì thế không đơn thuần là sự kết hợp giữa hai diễn viên nhiều kinh nghiệm mà còn là dịp để hai người bạn lâu năm tìm lại cảm giác làm nghề cùng nhau.

Điều đáng chú ý ở NSƯT Hữu Châu là dù tuổi nghề và tuổi đời đều đã nhiều, ông không đặt mục tiêu phải xuất hiện dày đặc. Điều ông quan tâm hơn là duy trì sức khỏe để có thể tiếp tục làm những công việc mình yêu thích.

Mỗi vai diễn NSƯT Hữu Châu đều cống hiến hết mình để đạt hiệu quả tốt nhất.

Ở tuổi 60, NSƯT Hữu Châu vẫn xuất hiện trên màn ảnh, vẫn đứng lớp và vẫn giữ những tình bạn đã đi cùng mình từ thời tuổi trẻ. Với ông, tuổi hưu có thể là một cột mốc của đời người, nhưng chưa nhất thiết phải là điểm dừng của nghệ thuật.

NSƯT Hữu Châu có hơn 40 năm hoạt động nghệ thuật, nổi bật ở sân khấu kịch với các vở Bí mật vườn Lệ Chi, Cái tráp vàng, Cậu Đồng, Dạ cổ hoài lang, Tấm Cám, Ngàn năm tình sử, Tiên Nga và series Ngày xửa ngày xưa. Ông cũng tham gia nhiều phim điện ảnh, truyền hình như Lô tô, Cua lại vợ bầu, Chị trợ lý của anh, Công tử Bạc Liêu, Lật mặt 8. Năm 2007, ông nhận Giải Mai Vàng ở hạng mục Nam nghệ sĩ kịch nói và năm 2012 được phong tặng danh hiệu NSƯT.

NSƯT Hữu Châu U60 độc thân nhưng không cô đơn Tuổi U60, NSƯT Hữu Châu nói cuộc sống mình đủ đầy nên không mong cầu bất cứ điều gì. Dẫu độc thân, anh không thấy cô đơn, tìm kiếm niềm vui mỗi ngày từ đồng nghiệp, học trò và khán giả.



