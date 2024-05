Hồng Diễm bị con gái chê bai tạo hình 'mái mưa' trong phim mới

Thay đổi 1 chi tiết, Hồng Diễm được fan khen nức nở với 'giao diện' mới GĐXH - Cắt phăng mái tóc dài, bỏ kiểu tóc "mái mưa", Hồng Diễm ngay lập tức nhận được nhiều bình luận khen tặng từ fan.

"Trạm cứu hộ trái tim" đã lên sóng giờ vàng đến tập 27 và đang nhận nhiều bàn luận trên các diễn đàn phim hiện nay.

Theo thống kê của đơn vị quan sát tỷ suất người xem truyền hình trên toàn quốc, hầu hết các tựa phim truyền hình đang lên sóng đều có sự tăng trưởng về mặt rating. Riêng "Trạm cứu hộ trái tim" là trường hợp hiếm hoi có dấu hiệu giảm lượng người xem. Kết quả này không gây bất ngờ, bởi thời gian gần đây, phim gây nhiều tranh cãi, có khán giả "dọa" tắt tivi vì cho rằng nội dung đang trở nên dư thừa, vô lý. Thậm chí, nhiều người còn đòi cắt vai nữ chính của Hồng Diễm, đưa Lương Thu Trang lên đóng chính, bởi phe phản diện đang ngày một lấn lướt, "nuốt chửng" tuyến chính diện.

Không chỉ bị chê về nội dung, nhân vật Ngân Hà do "nữ thần phim giờ vàng" Hồng Diễm thủ vai từ những tập đầu xuất hiện đã khiến khán giả khó chịu bởi tạo hình không như mong đợi. "Xây dựng nhân vật Ngân Hà có hoàn cảnh khá giống với các nhân vật Hồng Diễm từng thể hiện: kiểu phụ nữ hiền lành, yêu thương chồng, nhẫn nhịn, bị phản bội,... Tạo hình phong cách, kiểu tóc mái mưa càng khiến nhân vật trở nên nhu nhược, nhàm chán"; "Nếu như tóc mái mưa thường giúp phái nữ "hack" tuổi thì lần này, kiểu tóc này lại phản tác dụng đối với Hồng Diễm khi vào vai Ngân Hà"; "Sao Hồng Diễm lại để kiểu tóc mái mưa? Không có khí chất nhà giàu";... rất nhiều bình luận khán giả về tạo hình nhân vật Ngân Hà.

"Trạm cứu hộ trái tim" đã lên sóng đến tập 27 nhưng tạo hình của Hồng Diễm vai Ngân Hà vẫn chưa "được lòng" khán giả

Hồng Diễm ngoài đời

Trong "Talk cuối tuần" mới đây, Hồng Diễm cho biết bản thân đã đọc, đã nhận được nhiều phản hồi từ khán giả và không bất ngờ khi nhận nhiều "gạch đá" của khán giả: "Vai nào của tôi cũng khiến khán giả ức chế", Hồng Diễm nói.

Bên cạnh đó, nữ diễn viên 8X cũng nhận cả những bình luận về tạo hình mái tóc của cô, thậm chí con gái cô cũng phần nào không thích việc mẹ để tóc mái. "Về tạo hình để tóc mái khiến nhiều khán giả không hài lòng, tôi không muốn nói quá nhiều về vấn đề này. Tôi chỉ muốn khán giả nhìn thấy Ngân Hà chứ không phải Hồng Diễm hay những vai diễn trước đây", Hồng Diễm lý giải việc cô cắt tóc mái để tạo ra sự khác biệt.

Cũng xuất hiện trong chương trình cùng Hồng Diễm, bàn về tạo hình nhân vật, Lương Thu Trang vai An Nhiên, khẳng định việc khán giả so sánh là đương nhiên nên không thể đưa đúng mái tóc hay phong cách ngoài đời vào nhân vật. Với các nhận xét tiêu cực, cô sẽ gạt sang một bên, chỉ giữ những ý kiến tích cực làm động lực.

Lương Thu Trang nói An Nhiên là nhân vật khó về tâm lý. Vì vậy, nữ diễn viên không chỉ hài lòng về vai diễn mà còn muốn cho khán giả thấy Lương Thu Trang không chỉ đóng những vai đào thương mà vẫn có thể làm tròn những nhân vật cá tính hơn.

"Mặc dù có nhiều bình luận tiêu cực nhưng cũng có nhiều lời động viên từ khán giả cho vai An Nhiên... Tôi luôn giữ cho mình một cái đầu lạnh để hoàn thành tốt nhân vật là điều diễn viên nào cũng sẽ phải làm. Đến hiện tại, tất cả phản ứng của khán giả điều này đã nằm trong những gì tôi đã lường trước", nữ diễn viên 9X từng bộc bạch.

Cũng theo nữ diễn viên sinh năm 1990, An Nhiên là một vai diễn khó về tâm lý. "Tôi không chỉ hài lòng với vai An Nhiên. Qua An Nhiên, khán giả đã thấy một Lương Thu Trang không chỉ đóng được các vai đào thương mà có thể làm được dạng nhân vật cá tính hơn", nữ diễn viên bộc bạch.

Hồng Diễm và Lương Thu Trang chia sẻ về nhân vật trong "Trạm cứu hộ trái tim"