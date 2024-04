'Tình địch' của Hồng Diễm bị 'ném đá' dữ dội, phản ứng thế nào về vai phản diện đầu tiên trong sự nghiệp?

Bị chê diễn xuất ồn ào, 'bạn thân' của Hồng Diễm nói gì? GĐXH - Bị chê diễn xuất ồn ào, Thúy Diễm - "bạn thân" Hồng Diễm trong "Trạm cứu hộ trái tim" cho biết: "Khổ thân Diễm, vai diễn này phải thế, không biết làm khác thế nào. Cả nhà thương cho Diễm làm một vai diễn ồn một chút".

"Trạm cứu hộ trái tim" đã phát sóng tới tập 21 khi mâu thuẫn giữa Ngân Hà (Hồng Diễm) với Nghĩa (Quang Sự), An Nhiên (Lương Thu Trang) lên đến đỉnh điểm.

Cụ thể, trong những diễn biến mới, sau khi bị Mỹ Đình tố cáo là tiểu tam trên mạng xã hội, An Nhiên bị mẹ Ngân Hà là bà Lan (NSND Thu Hà) đến tận cơ quan vạch mặt nên mất việc, mất danh dự. An Nhiên trả thù bà Lan bằng cách tuồn thông tin đời tư của bà cho các trang lá cải.

Cùng với đó, An Nhiên đang tìm mọi cách để Nghĩa nhanh chóng hoàn tất thủ tục ly hôn với Ngân Hà. Tuy nhiên, đúng lúc này An Nhiên phát hiện Ngân Hà mang thai và lập tức "thuyết âm mưu" việc Ngân Hà giữ bí mật cái thai: Hà toan tính gì, có thể lôi đứa trẻ ra làm vũ khí? Hay Nghĩa bị cắm sừng?

Sau hàng loạt tình tiết, có thể nói, bên cạnh nhân vật Nghĩa (Quang Sự), thời điểm này vai An Nhiên của Lương Thu Trang là nhân vật bị khán giả ném đá dữ dội nhất. Những tình tiết này đã để lộ hoàn toàn bản chất thâm độc, hèn hạ của An Nhiên. Là bác sĩ tâm lý từng trực tiếp điều trị cho bà Hạ Lan, cô ta biết bí mật gia đình của bệnh nhân, biết ám ảnh tâm lý trong lòng bệnh nhân. Thế nhưng An Nhiên lại dùng chính những bí mật về đời tư và tình trạng bệnh lý của bệnh nhân để tấn công họ.

Phân cảnh phim này đã gây phẫn nộ cho khán giả theo dõi bộ phim. Rất nhiều bình luận bày tỏ sự bức xúc, khó chịu với sự tàn nhẫn của nhân vật An Nhiên. Không ít người dù thừa nhận Lương Thu Trang vào vai An Nhiên rất đạt nhưng họ không muốn xem phim của cô đóng vì bị ám ảnh bởi phân cảnh này.

Lương Thu Trang "lật mặt" trong những diễn biến mới Trạm cứu hộ trái tim

An Nhiên (Lương Thu Trang) biết Ngân Hà (Hồng Diễm) mang thai

Thậm chí, không ít "fan cuồng" còn vào tận trang cá nhân của Lương Thu Trang để bày tỏ sự phẫn nộ, cũng có những khen ngợi với vai diễn cô đảm nhiệm: "Rất yêu quý nhưng xem phim em đóng vai phản diện chị lại ghét em vô cùng"; "Bạn này diễn đạt quá, gạch đá gần như xây đủ cả biệt thự rồi, xem ghét nhân vật nhưng yêu quý diễn viên lắm lắm"; "An Nhiên nhập vai ghê gớm, nhất là ánh mắt. Khán giả bị hoà vào nhân vật nên ghét nhân vật chứng tỏ bạn diễn xuất tốt",...

Trước phản ứng của khán giả, chia sẻ với VTV, Lương Thu Trang cho biết đã đọc những bình luận trái chiều của khán giả nhưng cô không để mình sa vào, tránh ảnh hưởng tới xúc cảm diễn xuất.

"Mặc dù có nhiều bình luận tiêu cực nhưng cũng có nhiều lời động viên từ khán giả cho vai An Nhiên. Tất nhiên, một bộ phim nhẹ nhàng có lẽ sẽ ít nhận về nhiều ý kiến hơn là bộ phim đề tài có nhiều drama, mâu thuẫn rối ren. Tôi luôn giữ cho mình một cái đầu lạnh để hoàn thành tốt nhân vật là điều diễn viên nào cũng sẽ phải làm. Đến hiện tại, tất cả phản ứng của khán giả điều này đã nằm trong những gì tôi đã lường trước", nữ diễn viên bộc bạch.

Tuy nhiên, Lương Thu Trang cũng nhắn gửi với khán giả: "Cả nhà ghét An Nhiên thôi chứ đừng mắng lây sang Trang nhé. Hy vọng mọi người công tâm giữa nhân vật trong phim và diễn viên. Họ đóng vai phản diện bị ghét nghĩa là họ đã đóng rất tốt. Hãy dành cho họ một lời động viên thay vì tấn công họ".

Trước đó, Lương Thu Trang chia sẻ trong họp báo ra mắt phim về tâm lý phức tạp của nhân vật An Nhiên: "Trong mỗi con người đều có tham, sân, si, và An Nhiên không đủ tỉnh táo để dùng lý trí trấn áp những thứ đó; cô ấy đã lựa chọn con đường tệ nhất. Tâm lý của An Nhiên rất phức tạp, luôn trong tình trạng mất mát, tổn thương nên đôi khi cô ấy cũng rối bời như người đứng giữa ngã ba đường".

"Chắc chắn nhân vật này sẽ bị ném đá rất nhiều. Chính tôi khi làm phim cũng thấy không thể thông cảm cho An Nhiên. Nhiều khi cứ nghĩ nhân danh tình yêu, nhân danh gia đình, nhân danh con cái để lấp liếm những hành động của mình nhưng cuối cùng vẫn là sự ích kỷ của bản thân. Cô ấy dám hy sinh mọi thứ, sự tổn thương và đáng thương không ai bằng cô ấy, tôi nghĩ sao trên cuộc đời lại có một phụ nữ như thế.

Tôi và anh Quang Sự khi đóng phim này đã động viên nhau anh em mình phải làm thế nào cho 'đã' nhất có thể. Vì nếu làm không tới cũng vẫn bị chửi. Nhận gạch đá nhưng được thỏa sức với nghề còn hơn là cứ lo sợ rón rén. Chúng tôi xác định dám chơi dám chịu", nữ diễn viên chia sẻ.

