Hướng dẫn 11 bước cấp đổi giấy phép lái xe ô tô online nhanh, thuận tiện nhất 2025

Người dân có thể đăng ký cấp, đổi giấy phép lái xe online

Chia sẻ trên VietnamNet, đại diện Cục CSGT cho biết, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Cục đang chủ động, khẩn trương triển khai các biện pháp công tác để tiếp nhận nhiệm vụ quản lý nhà nước về sát hạch, cấp giấy phép lái xe từ Bộ GTVT.

Nguyên tắc cơ bản nhất là không ngắt quãng, không làm gián đoạn, không ảnh hưởng đến các hoạt động bình thường của người dân và doanh nghiệp, bảo đảm mọi hoạt động của các cơ quan, tổ chức diễn ra liên tục.

Ngành Công an đang gấp rút hoàn thiện thể chế, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về sát hạch, cấp giấy phép lái xe, tổ chức bộ máy, phân công nhiệm vụ, tập huấn cho lực lượng CSGT làm nhiệm vụ sát hạch viên và nâng cấp, bổ sung hoàn thiện các hệ thống cơ sở dữ liệu, hệ thống phần mềm…

Người dân có nhu cầu cấp, đổi giấy phép lái xe có thể thực hiện thủ tục qua dịch vụ công trực tuyến và nộp hồ sơ trực tiếp.

Từ 1/1/2025, những trường hợp này sẽ không được cấp, đổi giấy phép lái xe GĐXH - Từ ngày 1/1/2025, những trường hợp nào sẽ không được cấp, đổi giấy phép lái xe theo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ?

Khách hàng làm dịch vụ cấp phiếu lý lịch tư pháp tại Bưu cục Hà Đông, số 4 Quang Trung, quận Hà Đông. Ảnh: TL

Người dân Hà Nội có thể thực hiện cấp đổi giấy phép lái xe tại 32 đại lý dịch vụ

Theo thông tin từ Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội, người dân Thủ đô được hướng dẫn thực hiện thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe tại 32 đại lý dịch vụ công trực tuyến do 3 đơn vị gồm Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vnpost), Tổng công ty cổ phần Bưu chính Viettel (Viettel Post) và Công ty cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT (FPT Retail) cung ứng miễn phí.

Trong giai đoạn 1 sẽ có 32 đại lý dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn thành phố Hà Nội cung ứng hỗ trợ miễn phí người dân Thủ đô thực hiện 30 thủ tục hành chính trên môi trường mạng.

Đáng chú ý có cấp phiếu lý lịch tư pháp qua VNeID; cấp, đổi giấy phép lái xe; cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ; đăng ký hộ kinh doanh; đăng ký khai sinh, khai tử, kết hôn…

10 bưu cục của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam thực hiện thí điểm (ảnh chụp màn hình).

12 bưu cục của Tổng công ty Bưu chính Viettel thực hiện thí điểm (ảnh chụp màn hình).

10 cửa hàng FPT shop của Công ty cổ phần bán lẻ kỹ thuật số FPT thực hiện thí điểm (ảnh chụp màn hình).

Hướng dẫn 11 bước cấp đổi giấy phép lái xe ô tô online nhanh, thuận tiện nhất 2025

Bước 1: Người dân truy cập vào địa chỉ https://dvc4.gplx.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html bằng trình duyệt trên điện thoại hoặc máy tính rồi chọn phần đăng nhập.

Bước 2: Tại đây người dân có thể đăng nhập bằng tài khoản cấp bởi Cổng dịch vụ công Quốc gia hoặc tài khoản định danh điện tử cấp bởi Bộ Công an.

Bước 3: Sau khi đăng nhập thành công, người dân chọn vào phần đổi giấy phép lái xe.

Bước 4: Nhập thông tin chung, người dân lựa chọn cơ quan tiếp nhận theo nơi cấp đổi giấy phép lái xe của mình, hệ thống sẽ tự nhập địa điểm tiếp nhận. Sau đó lựa chọn lý do cấp đổi theo từng cá nhân.

Bước 5: Ở phần thông tin người lái xe, người dân cần nhập số giấy phép lái xe để hệ thống xác nhận giấy phép lái xe có đủ điều kiện cấp đổi hay không. Nếu hệ thống hiển thị màu xanh thông báo đủ điều kiện, người dân kiểm tra lại các thông tin đã chính xác chưa.

Lưu ý, người dân chỉ có thể tự tra cứu thông tin giấy phép lái xe trùng với thông tin đã khai báo trên cổng dịch vụ công, không thể tra cứu cho người khác.

Tại phần thông tin yêu cầu thay đổi, người dân muốn cập nhật căn cước công dân mới hoặc địa chỉ thường trú thì cập nhật vào ô trống. Nếu không cần thay đổi, người dân bỏ qua bước này.

Trong trường hợp hệ thống hiển thị màu đỏ thông báo không đủ điều kiện, người dân không thể thực hiện đổi giấy phép lái xe online.

Bước 6: Tại phần thông tin sức khỏe người lái xe, người dân chọn giấy khám sức khỏe điện tử hoặc giấy khám sức khỏe chứng thực điện tử sau đó điền thông tin.

Nếu lựa chọn giấy khám sức khỏe điện tử, người dân nhập số giấy khám sức khỏe và chọn tra cứu; kết quả sẽ hiển thị bên dưới. Nếu lựa chọn giấy khám sức khỏe chứng thực điện tử, người dân tải Giấy khám sức khỏe chứng thực điện tử đã lưu sẵn trong máy trước đó dưới dạng file PDF.

Bước 7: Mục thành phần hồ sơ người dân tải các file đính kèm gồm giấy phép lái xe và căn cước công dân.

Bước 8: Người dân điền thông tin liên hệ sau đó bấm chọn vào ô cam kết rồi nhấn tiếp tục.

Bước 9: Tại phần thông tin kết quả, người dân chọn Nhận kết quả tại nhà và điền thông tin theo hướng dẫn sau đó nhấn "Nộp hồ sơ."

Bước 10: Hồ sơ hiển thị thành công. Có thể kiểm tra tiến độ xử lý hồ sơ tại "Xem hồ sơ của tôi".

Chậm nhất sau 3 ngày đăng ký trên trang thông tin điện tử, nếu hồ sơ hợp lệ sẽ được sắp xếp lịch hẹn và thông báo đến người đăng ký qua hộp thư điện tử hoặc tin nhắn điện thoại; nếu hồ sơ không hợp lệ người đăng ký cũng được thông báo rõ lý do.

Bước 11: Trong trường hợp chọn "Nhận kết quả trực tiếp," người đăng ký đổi giấy phép lái xe trực tuyến sẽ nhận được email hoặc tin nhắn điện thoại, thông báo cụ thể thời gian và địa điểm đến giải quyết.

Thành phần hồ sơ khi mang đến bộ phận tiếp nhận đổi giấy phép lái xe gồm: Bản gốc giấy phép lái xe và căn cước công dân hoặc hộ chiếu hiện có (đã đăng ký); Giấy chứng nhận sức khỏe phù hợp với giấy phép lái xe được đổi do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp (theo Thông tư số 24/2015/TTLT-BYT-BGTVT).

Theo Thông tư 87/2014/TT-BGTVT sửa đổi, người có giấy phép lái xe các hạng A1, A2, A3, A4, giấy phép lái xe ôtô còn hạn sử dụng trên 3 tháng sẽ được miễn giấy khám sức khỏe khi đổi giấy phép lái xe từ bằng giấy bìa sang vật liệu PET.

Theo Biểu mức ban hành kèm theo Thông tư 37/2023/TT-BTC lệ phí cấp giấy phép lái xe bằng vật liệu PET là 135.000 đồng/lần.

Tuy nhiên tại Điều 8 Thông tư 63/2023/TT-BTC có quy định về lệ phí cấp đổi bằng lái xe trong trường hợp nộp hồ sơ online từ ngày 1/12/2023 đến hết ngày 31/12/2025 sẽ là 115.000 đồng/một lần cấp.

Những trường hợp nào phải đổi giấy phép lái xe năm 2025?

Căn cứ Khoản 2 Điều 62 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024; Khoản 2 Điều 18 và Điều 19 Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định như sau:

Những trường hợp phải đổi giấy phép lái xe năm 2025, bao gồm:

- Giấy phép lái xe bị mất;

- Giấy phép lái xe bị hỏng không còn sử dụng được;

- Trước khi hết thời hạn ghi trên giấy phép lái xe;

- Thay đổi thông tin ghi trên giấy phép lái xe;

- Giấy phép lái xe nước ngoài do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp còn giá trị sử dụng để phù hợp với loại xe được phép điều khiển;

- Giấy phép lái xe do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an cấp khi người được cấp không còn làm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

- Khuyến khích đổi giấy phép lái xe không thời hạn được cấp trước ngày 01/7/2012 sang giấy phép lái xe theo quy định của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024.

- Chưa cấp, đổi, cấp lại giấy phép lái xe đối với người vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ khi người đó chưa thực hiện xong yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về giải quyết vụ việc vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông đường bộ.