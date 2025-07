Từ ngày 1/8, hàng triệu thuê bao sẽ rơi vào 'danh sách đen' nếu không biết điều này

Siết chặt thuê bao di động không chính chủ

Từ ngày 1/8/2025, các nhà mạng tại Việt Nam sẽ triển khai mạnh tay hơn việc rà soát, xử lý thuê bao vi phạm quy định về đăng ký thông tin. Đây là nội dung được nêu rõ trong Nghị định 13/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 25/2011/NĐ-CP do Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn thực hiện.

Theo đó, những thuê bao rơi vào 5 trường hợp cụ thể sau đây sẽ có nguy cơ bị khóa hoặc thu hồi số điện thoại vĩnh viễn.

Từ ngày 1/8, nhiều thuê bao sẽ bị khóa SIM nếu không đáp ứng điều kiện theo quy định mới. (Ảnh: Internet)

5 trường hợp thuê bao bị khóa, thu hồi từ ngày 1/8

1. Thuê bao không cập nhật thông tin chính chủ theo yêu cầu

Nếu sau nhiều lần được nhà mạng yêu cầu cập nhật thông tin (qua tin nhắn, cuộc gọi), thuê bao vẫn không thực hiện, sẽ bị tạm khóa một chiều, rồi hai chiều và thu hồi.

2. Sử dụng thông tin giả mạo để đăng ký thuê bao

Thuê bao dùng thông tin giả (CMND/CCCD không đúng, không có thật) sẽ bị phát hiện và thu hồi ngay lập tức.

3. Thuê bao không phát sinh giao dịch trong 60 ngày

Những số thuê bao không có cuộc gọi đi hoặc nhận, không nhắn tin, không dùng data... trong vòng 60 ngày liên tục sẽ bị đưa vào diện thu hồi.

4. Thuê bao phát tán tin nhắn rác, lừa đảo

Nếu bị phát hiện sử dụng SIM để nhắn tin spam, lừa đảo, đe dọa hoặc quảng cáo trái phép, thuê bao sẽ bị xử lý nghiêm và thu hồi.

5. Không xác minh thông tin khi có yêu cầu từ nhà mạng hoặc cơ quan chức năng

Trong trường hợp được yêu cầu xác minh thông tin, nếu chủ thuê bao không hợp tác hoặc không thể chứng minh quyền sử dụng hợp pháp, số thuê bao sẽ bị thu hồi.

Người dùng cần làm gì để không bị khoá SIM?

- Kiểm tra lại thông tin thuê bao trên app My Viettel, My VNPT, My MobiFone...

- Cập nhật giấy tờ tùy thân và ảnh chân dung nếu được yêu cầu.

- Liên hệ tổng đài hoặc đến trực tiếp cửa hàng để xác minh trong thời gian quy định.

- Tránh dùng SIM rác, SIM mua lại không có thủ tục chính chủ.

Việc siết chặt quản lý thuê bao là bước đi cần thiết trong bối cảnh SIM rác, lừa đảo đang bùng phát. Người dân cần chủ động kiểm tra, xác minh thông tin cá nhân trên hệ thống nhà mạng để tránh bị khóa SIM bất ngờ từ 1/8/2025.