Johnny Trí Nguyễn và chuyện tình hơn 10 năm đẹp như trên phim với Nhung Kate, 'cái kết' đã được nhắc tới cách đây 6 năm?

Ngày 12/5, thông tin Johnny Trí Nguyễn chia tay bạn gái khiến nhiều người thấy bất ngờ, hụt hẫng. Cụ thể, một số tờ báo đưa tin Johnny Trí Nguyễn thông tin anh và Nhung Kate đã chia tay được một thời gian. Nam diễn viên nói cả hai không có mâu thuẫn cụ thể nhưng đã hết cảm xúc nên quyết định đường ai nấy đi...

Cặp đôi từng được ngưỡng mộ với chuyện tình đồng điệu từ phim ảnh, võ thuật đến những chuyến phượt xuyên Việt. Khi yêu nhau được 4 năm, Johnny Trí Nguyễn mới công khai tình yêu với diễn viên Nhung Kate. Nhung Kate từng nói Johnny là người sâu sắc, giúp cô tích lũy nhiều trải nghiệm. Năm 2021, anh còn sang Hungary ủng hộ bạn gái khi cô quay series “The Continental” – tiền truyện của “John Wick”.

Johnny Trí Nguyễn và Nhung Kate giờ đây đã không còn chung đôi. Ảnh FBNV

Nhung Kate tên thật là Dương Hồng Nhung sinh năm 1989 tại Hải Phòng. Cô là gương mặt không xa lạ với những người yêu điện ảnh Việt. Nhung Kate tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, được biết đến qua các vai diễn trong phim: "Bà nội không ăn pizza", "Cảnh sát hình sự: Mặt nạ hoàn hảo", "Better Man", "Bụi đời chợ Lớn", "Bí mật tam giác vàng", "Đoạt hồn", "Cô hầu gái", "Siêu trộm", "Hồ sơ lửa phần 3: Tử thi lên tiếng", "Đánh tráo số phận"… Bên cạnh diễn xuất, Nhung Kate còn tham gia làm MC, người mẫu ảnh, đam mê võ thuật.

Johnny Trí Nguyễn và Nhung Kate có hơn 10 năm bên nhau, chuyện tình đẹp như trên phim. Ảnh FBNV

Ngày mà Johnny Trí Nguyễn công bố chia tay Nhung Kate khiến nhiều người nhớ về thời điểm cũng vừa tròn cách đây 6 năm, khi Johnny Trí Nguyễn nhắc về một "cái kết" chuyện tình cảm. Cụ thể là vào ngày 12/5/2019, trên trang cá nhân của mình, Johnny Trí Nguyễn chia sẻ nội dung về cuộc phỏng vấn mà anh nhận được câu hỏi từ báo chí.

Johnny Trí Nguyễn viết: "Báo Hỏi: Khán giả đang rất mong chờ cái kết đẹp sau nhiều năm bên nhau giữa anh và Nhung Kate? Tôi Đáp: Theo kịch bản phim thì khi tới "cái kết" là hết phim. Truyện cổ tích nào cũng vậy, ở cao trào công chúa cưới hoàng tử xong là hết truyện vì nếu viết tiếp thì truyện phải đi tới thoái trào. Đây là định luật của thiên nhiên. Với nhân loài thì chuyện "cưới" không liên quan tới "tình yêu". Chưa cưới vẫn có thể yêu và ngược lại.

Cưới hỏi là hình thức ràng buộc xuất phát từ mong muốn được bình an của lòng người. Nhưng kèm kẹp không đem lại bình an thật sự. Động vật nào khi bị trói buộc cũng tự nhiên muốn tháo gỡ ra đi. Vì tự do là bản chất của trái tim".

Johnny Trí Nguyễn cách đây 6 năm đã nói rất thẳng thắn về "cái kết" khi được hỏi về hôn nhân. Ảnh chụp màn hình

Johnny Trí Nguyễn nhiều lần thẳng thắn bày tỏ hạnh phúc không nhất thiết là phải đi tới hôn nhân mà chỉ cần được vui vẻ ở bên nhau. Với Nhung Kate cũng vậy, cả hai ở bên nhau mà không có ràng buộc, mặc dù khán giả, bạn bè thường động viên, thúc giục cặp đôi đến với nhau để có một "cái kết" hoàn hảo của một chuyện tình đẹp như trong phim.

Thông tin Johnny Trí Nguyễn và Nhung Kate chia tay khiến nhiều khán giả hụt hẫng, tiếc nuối. Ảnh FBNV

Hơn 10 năm yêu nhau, từ bí mật cho đến công khai, yêu nhau không ràng buộc và chia tay cũng trong êm đẹp. Nhưng với người hâm mộ, đã không có một đám cưới "trong mơ", chuyện tình giữa hai nhân vật nổi tiếng được yêu mến bất ngờ chia tay khiến nhiều khán giả không khỏi hụt hẫng, tiếc nuối.