Johnny Trí Nguyễn – bạn diễn ăn ý của Ngô Thanh Vân trở lại với hình ảnh lạ lẫm sau nhiều năm ở ẩn

Đầu tiên, trên trang cá nhân, Johnny Trí Nguyễn đăng thông báo tuyển biên kịch cho dự án Dòng máu anh hùng 2: Nhạn trắng Cà Mau. Đây cũng là bộ phim mà Johnny Trí Nguyễn sẽ cùng với người anh – đạo diễn Charlie Nguyễn làm về gia tộc của mình.

Hình ảnh được AI thiết kế, Johnny Trí Nguyễn đăng tải để tuyển biên kịch cho dự án Dòng máu anh hùng 2: Nhạn trắng Cà Mau (Ảnh: Facebook Johnny Trí Nguyễn)

"Nhạn trắng Cà Mau" là danh xưng của cụ Nguyễn Chánh Minh - cha ruột của huyền thoại điện ảnh Nguyễn Chánh Tín, đồng thời là ông nội của Nguyễn Chánh Trực (Charlie Nguyễn) và Nguyễn Chánh Minh Trí (Johnny Trí Nguyễn) - hai người cháu gọi Nguyễn Chánh Tín là chú. Trong đó, Johnny sẽ đóng vai ông nội, người sáng lập ra Liên Phong Quyền, giờ là võ đường Liên Phong do Johnny vận hành.

Một dự án nữa cũng đang gây chú ý là phim hành động cổ trang lịch sử Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí Ẩn Mộ Vua Đinh.

Johnny Trí Nguyễn xuất hiện trong phần giới thiệu Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí Ẩn Mộ Vua Đinh.

Trong hình ảnh vừa được nhà sản xuất BHD gửi đến báo chí, đoạn first look mở đầu bằng hình ảnh Johnny Trí Nguyễn mặc áo võ, tay tựa lên thanh kiếm đeo bên hông, đứng giữa rất nhiều Mannequin trong trong phục đen. Hiệu ứng ánh sáng đặc biệt và âm nhạc hùng tráng của first look mang đến sự kịch tính, thu hút sự chú ý của người xem vào những cái tên đằng sau lưng áo của ma nơ canh. Tiếp theo đó, camera đi dọc theo lưng áo của các ma nơ canh và tiết lộ hàng loạt những cái tên cổ trang quen thuộc như Hữu tướng quân, hoạn quan, hàng tướng,...

Đây chính là những nhân vật then chốt sẽ xuất hiện trong bộ phim. Điều đặc biệt của Hộ Linh Tráng Sĩ theo lời nam diễn viên gạo cội này, đó chính là dựa vào câu chuyện dân gian đậm màu huyền sử, phim sẽ dày đặc các cảnh hành động, điều mà yêu cầu các diễn viên phải chịu được "cực khổ" và có đam mê với nghề mới có thể thử sức được.



Ngoài ra, ở phim này Johnny Trí Nguyễn còn góp sức ở vai trò đạo diễn võ thuật.



Johnny Trí Nguyễn tái suất với phim hành động cổ trang lịch sử Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí Ẩn Mộ Vua Đinh.

Phim Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí Ẩn Mộ Vua Đinh lấy bối cảnh vào triều đại Đại Cồ Việt với vị hoàng đế đầu tiên của Việt Nam - Đinh Tiên Hoàng.

Phim hiện đang ở giai đoạn tìm kiếm diễn viên. Buổi casting sẽ diễn ra từ ngày 15 - 18/5/2025 tại TP HCM và tại Hà Nội là ngày 20-21/5. Đặc biệt ngày 21 sẽ có sự tham gia của anh Johnny Trí Nguyễn.

Johnny Trí Nguyễn đ ược biết đến với những pha võ thuật mãn nhãn và từng là "người tình màn ảnh" với đả nữ Ngô Thanh Vân trong Dòng máu anh hùng, Bẫy rồng. Ngoài ra, anh còn xuất hiện ấn tượng trong các phim Hollywood như Cradle 2 the Grave hay Da 5 Bloods.