Kẻ trốn chạy suốt 22 năm (P1): Vụ án lúc chập tối

Khoảng tháng 11/2002, tại xã Kim Đa (huyện Tương Dương, Nghệ An) xảy ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Theo điều tra, nhà của Lương Văn Bún và anh Lương Khăm V ở sát nhau. Dù là hàng xóm nhưng giữa hai người này nảy sinh những mâu thuẫn trong ranh giới đất. Những xích mích này đã không được giải quyết nên lâu dần "bùng" lên thành "đống lửa to".



Buổi chiều một ngày cuối tháng 11/2002, Bún đi rẫy về thì thấy nhà anh V đang đóng cọc rào phần đất của mình. Lúc này đất đá có rơi vãi, làm đổ hàng rào bằng nứa và hoa màu trong vườn nhà Bún. Bực tức, Bún đi tới cãi vã với anh V. Hai bên lời qua tiếng lại, không ai chịu nghe ai. Bún lẳng lặng đi vào nhà lấy khẩu súng tự chế rồi bắn trúng vào ngực trái anh V khiến nạn nhân gục xuống đất. Những người có mặt tại hiện trường đã nhanh chóng đưa anh V. đến bệnh viện. Nhờ cấp cứu kịp thời nên anh V. giữ được tính mạng nhưng bị tổn thất sức khỏe đến 33%.

Gây án xong, Bún đã nhanh chân tẩu thoát. Thời điểm ấy, do không phát hiện được nơi lẩn trốn của đối tượng, Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đồng thời ra quyết định truy nã với Lương Văn Bún.

Suốt nhiều năm trời, Bún "bặt vô âm tín". Gã cắt đứt hoàn toàn liên lạc với hàng xóm, láng giềng và họ hàng. Chẳng một ai nghe được chút tin tức nào từ kẻ phạm tội. Trong khi các lực lượng chức năng vẫn truy tìm, thì bất ngờ vợ và con của Bún cũng "biến mất". Các trinh sát nhận định, rất có thể Bún "ổn định" được nơi trú ngụ và đón vợ con đến cùng.

Đối tượng Bún (ảnh tư liệu)

Nhiều năm sau đó, những người dân sống ở bản Con và xã Kim Đa đã được di dân về Thanh Chương (Nghệ An) để phục vụ cho công trình thủy điện. Những người biết chuyện của Bún dần dần cũng chẳng còn mấy ai.

Những tưởng tội ác của Bún sẽ chìm vào "vết mờ" thời gian, nhưng sự quyết tâm của các cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã không cho phép điều đó thành hiện thực. Công tác rà soát được tiến hành đều đặn. Mọi thông tin dù là nhỏ nhất về Bún cũng được thu thập.

Khi vụ án xảy ra vào năm 2002, lúc ấy Bún chưa làm căn cước công dân, chính vì thế những tư liệu cụ thể về đối tượng không được "rõ nét". Dù vậy, sau thời gian nghiên cứu, rà dựng từng nguồn tin, cuối cùng lực lượng công an cũng "vẽ" lên tương đối đầy đủ chân dung của tên tội phạm này.

Bún vốn dĩ là người sống ở miền rừng núi nên hắn ta có thể chịu đựng được sự vất vả. Sau khi gây án, các nguồn tin cho thấy Bún đã vượt biên sang Lào. Suốt thời gian dài, Bún sống quanh quẩn ở những vùng núi rừng hẻo lánh, không ra ngoài, không tiếp xúc với ai. Ngay cả khi hắn đưa vợ con sang cùng, sự cẩn trọng của Bún trong cuộc sống hàng ngày cũng khiến các nỗ lực "lần theo dấu vết" của Công an Nghệ An gặp trở ngại.

Đến cuối năm 2023, tức là hơn 20 năm sau ngày vụ án xảy ra, các trinh sát Công an tỉnh Nghệ An bắt đầu nhận được những thông tin cụ thể về Lương Văn Bún. Theo đó, gây án xong, Bún lo sợ bị bắt nên vượt biên, trốn sang Lào. Tại đây anh ta sống vất vưởng nhiều nơi. Lúc nào cũng lấy "đêm làm ngày" vì sợ bị hiện.

Để "hợp thức" hóa cuộc sống, Bún đón vợ con sang rồi nhập quốc tịch Lào, thay tên, đổi họ. Dù vậy, sự ám ảnh về tội ác đã gây ra khiến Bún chưa lúc nào "an tâm". Hàng chục năm trời, Bún luôn sống trong sự cảnh giác cao độ.

(Còn nữa)