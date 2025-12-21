Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 21/12/2025

Chủ nhật, 16:08 21/12/2025 | Sản phẩm - Dịch vụ
DH
DH
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS Chủ nhật ngày 21/12/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 20/12/2025Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 20/12/2025

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Bảy ngày 20/12/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Kết quả xổ số

Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay Chủ nhật ngày 21/12/2025. Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Theo đó, xổ số Chủ nhật ngày 21/12/2025 được mở thưởng tại 7 công ty xổ số kiến thiết: Tiền Giang - XSTG, Kiên Giang - XSKG, Đà Lạt - XSDL, Kon Tum - XSKT, Khánh Hòa - XSKH, Thừa Thiên Huế - XSTTH, Thái Bình - XSTB.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam 

Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay Chủ nhật ngày 21/12/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 21/12/2025 - Ảnh 2.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 21/12/2025.

KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung

Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay Chủ nhật ngày 21/12/2025 có kết quả như sau: 

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 21/12/2025 - Ảnh 3.

Kết quả xổ số miền Trung ngày 21/12/2025.

KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc

Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay Chủ nhật ngày 21/12/2025 có kết quả như sau: 

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 21/12/2025 - Ảnh 4.

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 21/12/2025.

XS Vietlott - Xổ số Vietlott 

Bên cạnh đó, xổ số Vietlott hôm nay Chủ nhật ngày 21/12/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số Mega 6/45 CHỦ NHẬT NGÀY 21/12/2025

  • 06

  • 09

  • 12

  • 18

  • 29

  • 43

Giá trị Jackpot: 19,677,517,000 đồng

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
JackpotO O O O O O0

19,677,517,000

Giải Nhất

O O O O O 

32

10.000.000
Giải Nhì

O O O O 

1,451

300.000
Giải Ba

O O O 

22,502

30.000
Cuối tuần đã có một người may mắn trúng hơn 18 tỷ Vietlott Cuối tuần đã có một người may mắn trúng hơn 18 tỷ Vietlott

GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra người chơi may mắn trúng giải Jackpot của xổ số Mega 6/55 với giá trị giải thưởng lên tới hơn 18 tỷ đồng.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 19/12/2025

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 19/12/2025

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 18/12/2025

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 18/12/2025

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 17/12/2025

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 17/12/2025

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 16/12/2025

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 16/12/2025

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 15/12/2025

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 15/12/2025

Cùng chuyên mục

Bỉm Nhật cho bé giá từ hơn 200.000 đồng/bịch: Goldgi, Bobby, Megumi, chọn sao cho ‘đáng tiền’?

Bỉm Nhật cho bé giá từ hơn 200.000 đồng/bịch: Goldgi, Bobby, Megumi, chọn sao cho ‘đáng tiền’?

Sản phẩm - Dịch vụ - 3 giờ trước

GĐXH - Trên thị trường bỉm Nhật tại Việt Nam, Goldgi, Bobby và Megumi đang được nhiều phụ huynh quan tâm nhờ khả năng thấm hút tốt, độ mềm nhẹ và mức giá trải dài từ phổ thông đến cao cấp. Mỗi dòng bỉm mang lại trải nghiệm khác nhau cho bé, phù hợp với từng giai đoạn phát triển và điều kiện sử dụng của gia đình.

Thị trường bán lẻ Hà Nội sôi động dịp Giáng sinh, siêu thị đồng loạt tung ưu đãi kích cầu

Thị trường bán lẻ Hà Nội sôi động dịp Giáng sinh, siêu thị đồng loạt tung ưu đãi kích cầu

Bảo vệ người tiêu dùng - 4 giờ trước

GĐXH - Những ngày cận Giáng sinh, thị trường bán lẻ trên địa bàn Hà Nội trở nên sôi động khi hàng loạt hệ thống siêu thị lớn đồng loạt triển khai các chương trình khuyến mại, giảm giá sâu nhằm kích cầu tiêu dùng cuối năm. Không khí mua sắm tại nhiều siêu thị ghi nhận nhộn nhịp hơn so với những tuần trước, đặc biệt ở nhóm hàng thực phẩm, đồ gia dụng và các sản phẩm phục vụ mùa lễ hội.

Hà Nội: Giá cho thuê không ngờ tới loạt chung cư tại 4 xã mới Hoài Đức, An Khánh, Dương Hoà và Sơn Đồng

Hà Nội: Giá cho thuê không ngờ tới loạt chung cư tại 4 xã mới Hoài Đức, An Khánh, Dương Hoà và Sơn Đồng

Giá cả thị trường - 4 giờ trước

GĐXH - Hiện nay, không chỉ giá bán, mà ngay cả giá cho thuê chung cư tại 4 xã mới: Hoài Đức, An Khánh, Dương Hoà và Sơn Đồng được hình thành từ huyện Hoài Đức cũ cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới.

Hà Nội: Khó tin trước giá bán biệt thự, liền kề tại 4 xã Hoài Đức, An Khánh, Sơn Đồng và Dương Hoà

Hà Nội: Khó tin trước giá bán biệt thự, liền kề tại 4 xã Hoài Đức, An Khánh, Sơn Đồng và Dương Hoà

Giá cả thị trường - 6 giờ trước

GĐXH - Thị trường biệt thự, liền kề tại 4 xã mới: Hoài Đức, An Khánh, Sơn Đồng và Dương Hoà được hình thành từ huyện Hoài Đức cũ khiến không ít người mua nhà cảm thấy bất ngờ.

Xe ga 115cc giá 33 triệu đồng trang bị hiện đại, đẹp chẳng kém SH Mode, rẻ ngang Vision

Xe ga 115cc giá 33 triệu đồng trang bị hiện đại, đẹp chẳng kém SH Mode, rẻ ngang Vision

Giá cả thị trường - 6 giờ trước

GĐXH - Xe ga 115cc giá chỉ 33 triệu đồng, sẵn sàng cho Honda Vision ra rìa vì có thiết kế thể thao như Air Blade và Vario.

Giá vàng hôm nay 21/12: Nhà đầu tư có lãi nhẹ

Giá vàng hôm nay 21/12: Nhà đầu tư có lãi nhẹ

Sản phẩm - Dịch vụ - 10 giờ trước

GĐXH - Kết thúc tuần giao dịch ngày 21/12/2025, thị trường vàng nội địa có dấu hiệu hạ nhiệt sau chuỗi ngày tăng mạnh và liên tục thiết lập mức giá cao mới. Dù đà tăng đã chậm lại, giá vàng vẫn giữ ở vùng cao, phổ biến quanh mốc 156,6 triệu đồng/lượng tại nhiều doanh nghiệp lớn.

Sedan hạng B siêu tiết kiệm xăng giảm sốc, rẻ chỉ ngang xe hạng A: KIA Soluto, Mitsubishi Attrage còn bao nhiêu?

Sedan hạng B siêu tiết kiệm xăng giảm sốc, rẻ chỉ ngang xe hạng A: KIA Soluto, Mitsubishi Attrage còn bao nhiêu?

Giá cả thị trường - 11 giờ trước

GĐXH - 3 mẫu sedan hạng B được mệnh danh 'uống xăng như ngửi' hiện đang có giá ưu đãi vô cùng hấp dẫn khiến người tiêu dùng xôn xao.

Có nên áp giá trần nhà ở xã hội?

Có nên áp giá trần nhà ở xã hội?

Bảo vệ người tiêu dùng - 12 giờ trước

Thời gian gần đây, nhiều dự án nhà ở xã hội có mức lên tới gần 30 triệu đồng/m2, nhiều ý cho rằng nên áp dụng giá trần với nhà ở xã hội.

Tiểu thương bật mí bí kíp chọn cam canh chuẩn hàng Việt, nhìn đặc điểm này là biết ngay

Tiểu thương bật mí bí kíp chọn cam canh chuẩn hàng Việt, nhìn đặc điểm này là biết ngay

Sản phẩm - Dịch vụ - 22 giờ trước

GĐXH - Cam canh đang vào mùa nên được bày bán tràn ngập thị trường với giá tương đối rẻ. Tuy nhiên, để chọn được hàng ngon thì không phải ai cũng biết, vậy người tiêu dùng khi mua cam cần dựa vào những đặc điểm nào?

Hà Nội: Chung cư tại 4 xã Hoài Đức, An Khánh, Sơn Đồng và Dương Hoà thiết lập mặt bằng giá mới

Hà Nội: Chung cư tại 4 xã Hoài Đức, An Khánh, Sơn Đồng và Dương Hoà thiết lập mặt bằng giá mới

Giá cả thị trường - 23 giờ trước

GĐXH - Hiện nay, thị trường căn hộ chung cư tại 4 xã mới: Hoài Đức, An Khánh, Sơn Đồng và Dương Hoà được hình thành từ huyện Hoài Đức cũ tiếp tục "nóng".

Xem nhiều

Xe máy điện giá 25 triệu đồng đẹp sang trọng sánh ngang SH Mode, cốp rộng, pin khỏe, trang bị hiện đại, rẻ hơn Vision, chỉ như Wave Alpha

Xe máy điện giá 25 triệu đồng đẹp sang trọng sánh ngang SH Mode, cốp rộng, pin khỏe, trang bị hiện đại, rẻ hơn Vision, chỉ như Wave Alpha

Giá cả thị trường

GĐXH - Xe máy điện đẹp long lanh sắp ra mắt tới đây đang được dân tình săn đón bởi thiết kế đẹp lấn át Honda Vision và SH Mode, giá khởi điểm siêu rẻ chỉ khoảng 25 triệu đồng.

Xe máy điện giá 16,49 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế châu Âu, cốp rộng, pin khỏe, rẻ hơn cả xe số Wave Alpha thu hút giới trẻ

Xe máy điện giá 16,49 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế châu Âu, cốp rộng, pin khỏe, rẻ hơn cả xe số Wave Alpha thu hút giới trẻ

Giá cả thị trường
Giá vàng hôm nay 19/12: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, PNJ, Doji, Phú Quý điều chỉnh ra sao?

Giá vàng hôm nay 19/12: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, PNJ, Doji, Phú Quý điều chỉnh ra sao?

Giá cả thị trường
Ngân hàng có lãi suất tiết kiệm 13 tháng cao hơn 8,4%: Gửi tiết kiệm 1 tỉ đồng nhận bao nhiêu tiền lãi?

Ngân hàng có lãi suất tiết kiệm 13 tháng cao hơn 8,4%: Gửi tiết kiệm 1 tỉ đồng nhận bao nhiêu tiền lãi?

Giá cả thị trường
SUV hạng B giá 347 triệu đồng đẹp sang trọng, trang bị đẳng cấp sánh, rẻ chỉ ngang Kia Morning, Hyundai Grand i10 sẽ khiến thị trường xôn xao nếu về Việt Nam

SUV hạng B giá 347 triệu đồng đẹp sang trọng, trang bị đẳng cấp sánh, rẻ chỉ ngang Kia Morning, Hyundai Grand i10 sẽ khiến thị trường xôn xao nếu về Việt Nam

Giá cả thị trường

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top