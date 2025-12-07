Mới nhất
Cuối tuần đã có một người may mắn trúng hơn 18 tỷ Vietlott

Chủ nhật, 20:45 07/12/2025
GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra người chơi may mắn trúng giải Jackpot của xổ số Mega 6/55 với giá trị giải thưởng lên tới hơn 18 tỷ đồng.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 7/12/2025Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 7/12/2025

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS Chủ nhật ngày 7/12/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Trúng Vietlott tiền tỷ

Theo đó, vào tối 7/12/2025, Vietlott xác nhận đã có một khách hàng may mắn trúng giải Jackpot của sản phẩm Mega 6/55 trong kỳ quay số mở thưởng #01442 trị giá 18,256,864,000 đồng.

Tờ vé số may mắn trúng Jackpot có các cặp số trùng với giải thưởng như sau: 01-05-23-28-29-45

Cuối tuần đã có một người may mắn trúng hơn 18 tỷ Vietlott - Ảnh 2.

Một người chơi may mắn đã trúng giải Jackpot của xổ số Mega 6/45 với giá trị lên tới hơn 18 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, trong kỳ quay lần này hội đồng mở thưởng còn tìm ra 20 giải Nhất mỗi giải trị giá 10 triệu đồng, 899 giải Nhì mỗi giải trị giá 300 nghìn đồng và 16,337 giải Ba mỗi giải trị giá 30 nghìn đồng.

Theo quy định, người sở hữu vé trúng thưởng sẽ phải thực hiện nghĩa vụ nộp 10% thuế khi lĩnh tiền. Như vậy, vị khách hàng trúng giải Jackpot phải nộp hơn 1.8 tỷ đồng tiền thuế thu nhập cá nhân vào ngân sách địa phương phát hành được vé số trúng giải nói trên.

Người trúng thưởng sẽ có 60 ngày kể từ ngày công bố giải thưởng để lĩnh thưởng. Quá thời hạn trên, giải thưởng sẽ bị hủy và sung vào hạng mục thu nhập khác của Vietlott.

Vietlott Mega 6/45 là gì?

Theo đó, Mega 6/45 là một trò chơi xổ số tự chọn kiểu Mỹ do sự hợp tác của Công ty điện toán Vietlott và Tập đoàn Berjaya (Malaysia) phát hành bắt đầu từ ngày 18/7/2016 cho tới hôm nay.

Mega 6/45 là sản phẩm xổ số điện toán tự chọn theo ma trận do xổ số Vietlott phát hành trên toàn quốc. Không giống như xổ số truyền thống do các công ty xổ số kiến thiết phát hành, xổ số Mega có 45 cặp số trong 1 lồng cầu từ 01 đến 45.

Cơ cấu giá trị giải thưởng Vietlott - xổ số Mega 6/45

Giải Jackpot của xổ số Mega 6/45 trúng tối thiểu là 12 tỷ, giá trị giải thưởng được cộng dồn liên tục cho đến khi có người trúng giải. Sau mỗi kỳ quay nếu không có người trúng giải thưởng Jackpot, giá trị giải thưởng Jackpot sẽ được cộng dồn không giới hạn cho lần quay thưởng tiếp theo. Do đó có rất nhiều khách hàng đã trúng thưởng giải Jackpot với giá trị gần 100 tỷ đồng.

- Đầu tiên là giải Jackpot: giá trị giải tối thiểu là 12 tỷ đồng và được cộng dồn tích lũy cho tới khi có người đoán trúng cả 6 số.

- Tiếp theo là giải nhất: trị giá 10 triệu đồng cho các vé trúng 5 trong 6 số.

- Giải nhì: trị giá 300.000 đồng cho các vé trúng 4 trong 6 số.

- Giải ba: trị giá 30.000 đồng cho các vé trùng 3 trong 6 số.

Vietlott thông báo tìm thấy người chơi Jackpot trúng độc đắc hơn 179 tỷ đồngVietlott thông báo tìm thấy người chơi Jackpot trúng độc đắc hơn 179 tỷ đồng

GĐXH - Vào kỳ quay ngày 30/9, Vietlott thông báo tìm thấy một vé số trúng giải Jackpot 1 hơn 179 tỷ đồng và 2 vé số cùng trúng Jackpot 2 với tổng giá trị hơn 7.5 tỷ đồng.

